Pilar Fogliati è una donna fragile che ha smesso di voler essere speciale: la scelta più difficile a Roma 2026 Il Profilo dell’Altra, il nuovo film di Francesco Bruni approda alla Festa del Cinema di Roma 2026 con Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi alla guida del cast.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Pilar Fogliati è tra i protagonisti più attesi della Festa del Cinema di Roma 2026 con Il Profilo dell’Altra, il nuovo film diretto da Francesco Bruni e presentato nella sezione Grand Public. Un appuntamento che mette l’attrice al centro di un progetto lontano dai suoi precedenti lavori più popolari e che segna un ulteriore tappa nel suo percorso cinematografico. Al suo fianco c’è Ginevra Francesconi. Il film, prodotto da Palomar e Vision Distribution con Sky, arriva alla kermesse romana dopo la conclusione delle riprese a Parigi.

Pilar Fogliati e il coraggio di fermarsi: Il Profilo dell’Altra alla Festa del Cinema di Roma 2026

Nel nuovo film di Francesco Bruni, la protagonista è una donna di talento che ha smesso di usarlo. Antonia – il personaggio che Pilar Fogliati porta sullo schermo in Il Profilo dell’Altra – era una scrittrice promettente. Poi, un giorno, ha posato la penna e ha cominciato a servire caffè. Per Fogliati, Antonia potrebbe rappresentare qualcosa di quasi opposto ai ruoli che l’hanno resa famosa. Non c’è la verve comica di Odio il Natale, né la molteplicità gioiosa di Romantiche. Antonia è una sola, silenziosa, consumata da qualcosa che non nomina. È un personaggio che vive di sottrazione, non di eccesso. Cecilia, interpretata da Ginevra Francesconi, è tutto quello che Antonia non è: giovane, visibile, circondata da milioni di follower. Le due donne si incontrano e non sanno bene cosa fare l’una dell’altra. Se ne attraggono, se ne diffidano, si trasformano.

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Curiosità su Il Profilo dell’Altra e quando esce al cinema

Le riprese sono iniziate il 13 ottobre 2025 con base a Roma, dove è stata impiegata una troupe locale di 72 persone per circa 30 giorni. Ma il film ha trovato la sua conclusione altrove: l’ultimo ciak è si è tenuto il 21 novembre 2025 sul Pont Neuf di Parigi. Dietro la macchina da presa c’è Clarissa Cappellani, direttrice della fotografia che ha firmato lavori come Misericordia e Brides. I costumi sono di Alberto Moretti, la scenografia di Ilaria Sadun. Una squadra prevalentemente femminile nelle figure creative chiave, in un film che parla di donne, di sguardo e di identità. Il Profilo dell’Altra arriverà nelle sale con Vision Distribution dopo l’anteprima romana. La durata del film è di 104 minuti e lasciateci dire che sarà una commedia non banale perché cercherà di raccontare cosa succede quando due donne si guardano davvero, senza filtri, senza paure e senza insicurezze. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 22 ottobre 2026.

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