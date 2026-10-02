Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Pilar Fogliati è una donna fragile che ha smesso di voler essere speciale: la scelta più difficile a Roma 2026

Il Profilo dell’Altra, il nuovo film di Francesco Bruni approda alla Festa del Cinema di Roma 2026 con Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi alla guida del cast.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Pilar Fogliati è tra i protagonisti più attesi della Festa del Cinema di Roma 2026 con Il Profilo dell’Altra, il nuovo film diretto da Francesco Bruni e presentato nella sezione Grand Public. Un appuntamento che mette l’attrice al centro di un progetto lontano dai suoi precedenti lavori più popolari e che segna un ulteriore tappa nel suo percorso cinematografico. Al suo fianco c’è Ginevra Francesconi. Il film, prodotto da Palomar e Vision Distribution con Sky, arriva alla kermesse romana dopo la conclusione delle riprese a Parigi.

Pilar Fogliati e il coraggio di fermarsi: Il Profilo dell’Altra alla Festa del Cinema di Roma 2026

Nel nuovo film di Francesco Bruni, la protagonista è una donna di talento che ha smesso di usarlo. Antonia – il personaggio che Pilar Fogliati porta sullo schermo in Il Profilo dell’Altra – era una scrittrice promettente. Poi, un giorno, ha posato la penna e ha cominciato a servire caffè. Per Fogliati, Antonia potrebbe rappresentare qualcosa di quasi opposto ai ruoli che l’hanno resa famosa. Non c’è la verve comica di Odio il Natale, né la molteplicità gioiosa di Romantiche. Antonia è una sola, silenziosa, consumata da qualcosa che non nomina. È un personaggio che vive di sottrazione, non di eccesso. Cecilia, interpretata da Ginevra Francesconi, è tutto quello che Antonia non è: giovane, visibile, circondata da milioni di follower. Le due donne si incontrano e non sanno bene cosa fare l’una dell’altra. Se ne attraggono, se ne diffidano, si trasformano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Curiosità su Il Profilo dell’Altra e quando esce al cinema

Le riprese sono iniziate il 13 ottobre 2025 con base a Roma, dove è stata impiegata una troupe locale di 72 persone per circa 30 giorni. Ma il film ha trovato la sua conclusione altrove: l’ultimo ciak è si è tenuto il 21 novembre 2025 sul Pont Neuf di Parigi. Dietro la macchina da presa c’è Clarissa Cappellani, direttrice della fotografia che ha firmato lavori come Misericordia e Brides. I costumi sono di Alberto Moretti, la scenografia di Ilaria Sadun. Una squadra prevalentemente femminile nelle figure creative chiave, in un film che parla di donne, di sguardo e di identità. Il Profilo dell’Altra arriverà nelle sale con Vision Distribution dopo l’anteprima romana. La durata del film è di 104 minuti e lasciateci dire che sarà una commedia non banale perché cercherà di raccontare cosa succede quando due donne si guardano davvero, senza filtri, senza paure e senza insicurezze. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 22 ottobre 2026.

Potrebbe interessarti anche

Pilar Fogliati diventa cameriera dopo il grande successo nel suo nuovo film Il profilo dell'altra

Pilar Fogliati perde tutto dopo il grande successo: la nuova storia dell'attrice (da vedere) è drammatica

Pilar Fogliati sarà la protagonista del nuovo film di Francesco Bruni, dal titolo Il...
alice nella città programma

Alice nella Città 2026, il programma: Edoardo Leo e Pilar Fogliati in prima fila. Tutti i dettagli sul Festival atteso nel centro di Roma

Torna a Roma Alice nella Città, il Festival che presenta ogni anno inediti film e se...
Pilar Fogliati Vanessa Incontrada

Pilar Fogliati e Vanessa Incontrada, eroine dai libri alla TV: le nuove fiction a settembre su Rai 1 e Canale 5

Da Camilla Läckberg ad Alessia Gazzola, la fiction italiana torna a cercare nei roma...
Giacomo Giorgio da Mare Fuori a Fidanzato Part-Time assieme a Camilla Ghini, figlia di Massimo

Giacomo Giorgio da Mare Fuori a Fidanzato Part-Time con Camilla Ghini, figlia dell'attore Massimo: la nuova commedia romantica è servita

Via alle riprese della commedia romantica tratta dal romanzo omonimo di Anna Zarleng...
Valentina Lodovini protagonista del film È Andata Così

Dopo Montalbano, Valentina Lodovini coinvolta in una situazione impossibile alla Festa del Cinema di Roma: finisce nei guai in È Andata Così

L'attrice italiana torna al cinema con una commedia firmata Gianni Zanasi: una donna...
Follemente 2, il sequel del film di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati si farà

Follemente 2, il sequel si farà: Genovese ‘chiama’ Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tutto il cast per un altro viaggio mentale

Paolo Genovese rilancia “Follemente”: arriva il sequel del film con il cast original...
Ascolti 19 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (19 agosto): Pilar Fogliati non basta a Rai 1, vince Canale 5, Scotti e Insegno senza rivali

Il film 50km all’ora con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi vince col 15,5% di share, ...
X Factor 2026

Stasera in tv (24 settembre): è caccia al live a X Factor, ripartono Le Iene

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la commedia corale FolleMente, Canale 5 rilancia...
I giudici di X Factor 2026 con Giorgia

Stasera in tv (16 settembre): Vanessa Incontrada indaga, X Factor si 'sdoppia'

Cosa vedere oggi in prima serata: la commedia Non così vicino su Rai 1, il thriller ...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

Alessandro Sortino

Alessandro Sortino
Emanuele Fasano

Emanuele Fasano
Timothy Cavicchini

Timothy Cavicchini
Vittoria Di Savoia

Vittoria Di Savoia

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963