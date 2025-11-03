Pilar Fogliati si fa "in quattro" per questo film su Amazon Prime Video: le curiosità che non vi aspettate Le curiosità più interessanti della prima pellicola da regista e sceneggiatrice dell'attrice piemontese, in cui veste anche i panni della protagonista

Il video sui diversi accenti tra Roma Nord e Roma Sud, diventato virale, ha fatto conoscere Pilar Fogliati e le sue doti da attrice a tutta Italia, ma questo film disponibile in streaming su Amazon Prime Video ha confermato che se la cava (eccome) anche come regista e sceneggiatrice. Non solo tempi azzeccatissimi e grande presenza scenica per lei, quindi, ma pure la capacità di scrivere e raccontare grandi storie. Un talento davvero poliedrico.

Ben quattro personaggi per Pilar Fogliati in Romantiche in streaming su Amazon Prime Video

In Romantiche, Pilar Fogliati veste i panni di quattro donne in altrettante storie. Prima è Eugenia Praticò, sceneggiatrice siciliana arrivata a Roma per tentare il grande salto; poi è Michela Trezza di Guidonia, in procinto di sposarsi ma forse anche no perchè non è più tanto sicura; Tazia De Tiberis, di Roma Nord, è tutta regole e rigidezza; infine Uvetta Budini Di Raso, di nobile famiglia ma che vuole "sporcarsi le mani" vivendo assieme al popolino. Tutte e quattro sono accomunate da un animo romantico e dall’essere pazienti della stessa psicologa, Valeria (Barbara Bobulova). Una storia, o meglio quattro, che fa da monumento per il disagio esistenziale vissuto dai Millennials, spesso alle prese con la sindrome dell’impostore.

Alcune curiosità su Romantiche

All’origine di un nome

Uvetta Budini Di Raso è senza dubbio un nome incredibile. Pilar ha confidato di aver scelto Uvetta, come anche Tazia, perchè ha un suono giusto pur essendo sbagliato. La giovane nobile usa moltissimi vezzeggiativi (-etto, piccolino, cosino) e ha un modo di parlare vezzoso, da qui la scelta di Uvetta. Che è un frutto secco ma ha una certa eleganza. Lei è senza pulsioni, senza sangue e come l’uvetta sta lì in mezzo, senza un reale scopo ma dandoti giusto quella sensazione di dolce in più. Budini Di Raso, invece, deriva dall’accostamento un po’ nonsense di due cose di per loro eleganti.

Così assurdo da essere… vero?

A un certo punto del film, un pompelmo vola da un balcone e si spiaccica. A rivelare la genesi di questa assurda scena ci ha pensato Giovanni Veronesi, co-sceneggiatore di Romantiche. Ha confidato di avere avuto in mente questa scena da tantissimo tempo e che il pompelmo è una sorta di metafora di lui che si getta da un palazzo pur senza farlo. La scelta del frutto è stata dettata dalla volontà di vedere un bel risultato "splatter" con qualcosa di succoso che piomba giù, a differenza di un foglio che fluttua leggiadro.

Dove vedere Romantiche in streaming

Se siete incuriositi dai quattro bislacchi personaggi interpretati da Pilar Fogliati in Romantiche, trovate il film disponibile in streaming sul catalogo di Amazon Prime Video.

