Netflix celebra l'amore con Pilar Fogliati e riporta in scena l'opera più famosa di Shakespeare Un amore senza tempo approda su Netflix con il volto intenso di Pilar Fogliati, pronta a regalare emozioni travolgenti tra passione, destino e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una delle storie d’amore più famose di sempre torna a emozionare, ma questa volta con un tocco tutto nuovo e con una protagonista d’eccezione. La piattaforma di streaming Netflix ha scelto Pilar Fogliati, attrice amatissima e reduce da successi televisivi e cinematografici, per dare freschezza e modernità a un grande classico che non smette mai di appassionare. Tra romanticismo, passione e una regia capace di parlare ai più giovani senza, però, perdere la magia originale, la nuova versione promette di conquistare il pubblico soprattutto grazie ai numerosi colpi di scena. Di seguito scoprirete tutti i dettagli.

Romeo è Giulietta, Pilar Fogliati fa riflettere sull’identità di una persona (e non solo)

Romeo è Giulietta, film di Giovanni Veronesi del 2024, esplora temi come l’identità, la ricerca di sé e le maschere che indossiamo nella vita. La protagonista, Vittoria (Pilar Fogliati), giovane attrice talentuosa, vive all’ombra di un errore passato: aver plagiato un testo teatrale, episodio che ha compromesso la sua carriera. Quando viene esclusa dal casting per il ruolo di Giulietta, reagisce trasformandosi in un uomo, "Otto Novembre", per candidarsi al ruolo di Romeo. Questo travestimento non è solo un espediente comico, ma permette a Vittoria di sfidare stereotipi e pregiudizi, dimostrando che talento e sensibilità non dipendono da etichette o errori passati. Il teatro, con il suo continuo gioco tra finzione e realtà, diventa lo spazio in cui la protagonista esplora sé stessa, confronta le aspettative sociali e scopre un lato più coraggioso e determinato della propria identità. La finzione, quindi, diventa strumento di liberazione personale e di scoperta di verità profonde.

Spiegazione finale del film

A conferma di quanto vi abbiamo spiegato, c’è anche il finale. Nel finale di Romeo è Giulietta, Vittoria si svela al pubblico togliendo parrucca, naso finto e abiti maschili, rivelando la propria identità. Modifica anche la battuta conclusiva, passando da "E così con un bacio io muoio" a "E così in un bacio io vivo", scegliendo la verità e la vita autentica invece della finzione. Il pubblico, inizialmente sorpreso, applaude liberatorio, mentre il regista, simbolo di giudizio e rigore, riconosce la sua autenticità e modifica il titolo dello spettacolo in Romeo è Giulietta, esprimendo un messaggio di unione e nuova consapevolezza. Il finale riflette la liberazione personale di Vittoria, la trasformazione del regista, il valore del teatro come spazio di verità e l’invito universale a vivere senza paura del giudizio.

Altri film in cui un uomo o una donna si travestono per scopi diversi

Ma Romeo è Giulietta non è l’unico film in cui si assiste a un travestimento da parte di un uomo o di una donna. Nel cinema, oltre alla comicità, il travestimento serve a esplorare identità, genere e norme sociali. In Albert Nobbs (2011), Glenn Close finge di essere un uomo per lavorare e avere una propria indipendenza economica; in Victor/Victoria (1982), Julie Andrews interpreta una donna travestita da uomo che si traveste da donna facendo emergere le discriminazioni legate al sesso. In She’s the Man (2006), Amanda Bynes si finge ragazzo per giocare a calcio; Tootsie (1982) e Mrs. Doubtfire (1993) mostrano uomini che si travestono per lavoro o per riallacciare rapporti con famiglia; in Shakespeare in Love (1998), Viola si veste da uomo per recitare.

Dove vedere il Romeo è Giulietta in streaming

Se desiderate immergervi in questa visione e fare anche una personale riflessione sull’argomento, trovate il film in streaming su Netflix.

