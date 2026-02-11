Pilar Fogliati, il doppio ‘colpo’ dopo Cuori: Sanremo 2026 e il nuovo fidanzato (famoso) L’attrice sarà sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti: svelata la storia d’amore con Fabio Paratici, ex ds Juve

Pilar Fogliati è sulla cresta dell’onda. In tv con la terza stagione di Cuori (che sta registrando ottimi ascolti), l’attrice classe 1992 ha risposto alla ‘chiamata’ di Carlo Conti e il prossimo 25 febbraio sarà sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice a Sanremo 2026. Non solo il Festival, però: Pilar fa parlare di sé anche nel mondo del gossip e della cronaca rosa per la sua relazione ormai ufficiale con Fabio Paratici. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: l’annuncio di Carlo Conti

Sanremo 2026 si fa sempre più vicino e Carlo Conti sta sparando gli ultimi ‘botti’ in vista della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo Achille Lauro, Can Yaman, Nino Frassica, il (discusso) Lillo Petrolo e l’annuncio di ieri di Irina Shayk (e soprattutto il dietrofront su Andrea Pucci), oggi mercoledì 11 febbraio 2026 il conduttore e direttore artistico della kermesse ha rivelato chi affiancherà lui e Laura Pausini in occasione della seconda serata: si tratta di Pilar Fogliati, protagonista di Cuori 3 insieme a Matteo Martari. Classe 1992, l’attrice sta riscuotendo un grande successo grazie alla fiction targata Rai (che continua a macinare ottimi ascolti) e ora è pronta anche a calcare uno dei palchi più importanti come quello del teatro Ariston, che dividerà con Achille Lauro e Lillo.

La relazione (alla luce del sole) con Fabio Paratici: la vita privata di Pilar

Il nome di Pilar Fogliati – come detto – è destinato a fare chiacchierare il mondo del gossip anche oltre il Festival di Sanremo. "Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto" aveva confessato l’attrice al settimanale Chi poche settimane fa. È stato proprio il magazine di Alfonso Signorini a ‘svelare’ la storia d’amore di Pilar che, attualmente, è impegnata con Fabio Paratici. Più grande di lei di vent’anni, l’uomo è stato ‘pizzicato’ dai paparazzi mentre baciava l’attrice in un bar romano all’aperto, dove si trovava con alcuni amici, confermando di fatto i rumor. Attualmente direttore sportivo della Fiorentina (squadra del cuore di Carlo Conti), dopo una carriera da calciatore Paratici è salito alla ribalta come dirigente sportivo della Juventus (ebbe un ruolo chiave nel trasferimento di Cristiano Ronaldo in Piemonte) della squadra londinese del Tottenham.

