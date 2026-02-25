Pilar Fogliati, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2026: età, nuovo fidanzato, film e polemiche Dalla fiction al palco dell’Ariston: carriera, età, film, nuovo fidanzato e polemiche sull’attrice scelta per la terza serata di Sanremo 2026.

Il Festival di Sanremo 2026 accende i riflettori su uno dei volti più interessanti del cinema e della fiction italiana: Pilar Fogliati. L’attrice sarà co-conduttrice della seconda serata della kermesse, in programma stasera 25 febbraio, una scelta che premia un percorso artistico costruito con studio, determinazione e una notevole versatilità. Negli ultimi anni il suo nome è diventato sinonimo di qualità, tra serie di successo, film premiati e un debutto alla regia che ha convinto pubblico e critica.

Pilar Fogliati: età e film e il successo in tv

Nata il 28 dicembre 1992 ad Alessandria e cresciuta a Mentana, Pilar Fogliati ha 33 anni. Dopo le scuole superiori decide di inseguire con decisione la sua passione per la recitazione e si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, una delle istituzioni più prestigiose del panorama italiano. Il teatro rappresenta il suo primo banco di prova. Il grande pubblico la scopre con la fiction Un passo dal cielo, dove interpreta l’etologa Emma Giorgi. Il vero salto di popolarità arriva però con Cuori, serie ambientata nella Torino degli anni Sessanta, in cui veste i panni di una cardiologa forte e indipendente. Il personaggio le permette di mostrare intensità e sensibilità, contribuendo al successo della fiction di Rai 1.

Parallelamente, Pilar consolida il suo percorso al cinema. In Corro da te recita accanto a Pierfrancesco Favino, dimostrando di saper alternare leggerezza e profondità. Nel 2023 sorprende tutti con Romantiche, film che segna il suo esordio alla regia: qui interpreta quattro donne molto diverse tra loro, mettendo in luce una straordinaria capacità di trasformazione. L’opera le vale il Nastro d’Argento come migliore attrice in una commedia. Tra i progetti più recenti figurano la serie Netflix Odio il Natale e il film Follemente di Paolo Genovese, che confermano la sua poliedricità.

Nuovo fidanzato, polemiche e Sanremo 2026

Se sul piano professionale il momento è particolarmente felice, anche la vita privata ha attirato l’attenzione dei media. Dopo la lunga relazione con l’attore Claudio Gioè, durata dal 2019 al 2023, oggi Pilar Fogliati è legata a Fabio Paratici, dirigente sportivo con un passato da calciatore e un ruolo di primo piano nel calcio italiano. Dopo le esperienze alla Sampdoria, alla Juventus e al Tottenham, nel 2026 è tornato in Italia come direttore sportivo della Fiorentina. I due sono stati fotografati insieme a Roma, ma l’attrice ha scelto di mantenere riservatezza, definendo l’amore come un "gioco di squadra", fatto di complicità e sostegno reciproco.

Non sono mancate, tuttavia, le polemiche. Dopo una recente puntata di Cuori, la giornalista Monica Setta ha definito la sua interpretazione "monocorde", scatenando un acceso dibattito sui social. Pilar non ha replicato pubblicamente, preferendo concentrarsi sul lavoro, mentre la fiction continua a registrare ascolti importanti. Ora l’approdo sul palco dell’Ariston, annunciato da Carlo Conti, segna un nuovo capitolo. Accanto ad Achille Lauro e Lillo, Fogliati sarà protagonista della terza serata di Sanremo 2026. Una sfida che potrebbe consacrarla definitivamente anche come volto televisivo, oltre che come attrice tra le più apprezzate della sua generazione.

