Pilar Fogliati e Matilde Gioli, le "regine delle fiction" al lavoro su un nuovo progetto: ad accompagnarle un cast straordinaro
Presto al cinema un sodalizio creativo che i fan attendeva da tempo, che potrebbe arrivare a dominare il mondo delle fiction: ispirato a uno spettacolo teatrale
Sta per succedere. Matilde Gioli e Pilar Fogliati stanno per condividere, finalmente, il set. Il pubblico attendeva questo sodalizio creativo da anni e finalmente potrà vedere assieme le "regine delle fiction". Il progetto, poi, è di quelli davvero interessanti e potrebbe per certi versi raccogliere l’eredità di Braccialetti Rossi. Parliamo del film Strike – figli di un’era sbagliata, in uscita nel 2025 e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale. Una pellicola che presenta ben tre registi (debuttanti) dietro la cinepresa: Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico. Il cast è di quelli delle grandi occasioni: da un lato Lorenzo Zurzolo, volto amatissimo grazie a prodotti come Baby e Prisma; dall’altro il ritorno sulle scene di Massimo Ceccherini, che porta con sé la caratteristica vena dolceamara. Accanto a loro spiccano nomi di rilievo come Massimiliano Bruno, Caterina Guzzanti e Max Mazzotta, per un cast corale che mescola esperienza e freschezza.
Di cosa parla la trama di Strike – figli di un’era sbagliata
La storia racconta di Dante, timido studente di psicologia in tirocinio, Pietro, obbligato ai controlli dopo essere stato sorpreso con marijuana, e Tiziano, ex ragazzo di strada in piena riabilitazione dal crack. Il tutto ambientato in un Ser.D. delle Marche durante un’estate. Tre percorsi fragili e scomposti che trovano forza l’uno nell’altro, costruendo un’amicizia che va oltre le etichette e le paure.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Matilde Gioli e Pilar Fogliati finalmente insieme sul set
Il sodalizio creativo di Matilde Gioli e Pilar Fogliati è senza dubbio quello che colpisce di più di questo progetto. Un duo che il pubblico attendeva di vedere lavorare assieme da tempo. La loro prima volta insieme sul grande schermo ha già acceso i riflettori, ma l’eco di questa collaborazione potrebbe presto estendersi anche al mondo delle fiction. Perchè se da sole hanno già spopolato, figuriamoci cosa sarebbe in grado di fare assieme. Non sarebbe sorprendente ritrovarle un giorno fianco a fianco in un medical drama o in una serie corale, proprio come accaduto per i cult Doc o Braccialetti Rossi.
Dove vedere le fiction con Matilde Gioli e Pilar Fogliati in streaming
Se, nell’attesa, volete recuperare le fiction che hanno reso famose Gioli e Fogliati, siete nel posto giusto. Matilde Gioli ha conquistato il pubblico grazie al ruolo di Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani, disponibile in streaming gratuito sul catalogo di RaiPlay. Pilar Fogliati, fresca del successo con Follemente, reperibile in streaming sul catalogo di Disney+, ha dimostrato carisma e versatilità in Cuori e Romantiche: la prima è disponibile anch’essa senza costi su RaiPlay, il secondo è a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, tra cui Prime Video, TIM Vision, Google Play Film e YouTube.
Potrebbe interessarti anche
Dopo Doc, l'amicizia tra Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon è diventata amore - Ecco Fatti Vedere
Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon sono i protagonisti di Fatti Vedere, il film in st...
Cuori 3, Rai stravolge i palinsesti di autunno 2025: salta la fiction con Pilar Fogliati. Perché e dove vedere le prime stagioni
La terza stagione dell’amata serie è stata cancellata dal palinsesto televisivo autu...
Rai, donne protagoniste dell'Estate: da Imma Tataranni a L'Allieva, fino a Lea e Makari
I palinsesti estivi della Tv pubblica si animano che le più belle serie degli ultimi...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
La notte nel cuore, salta la puntata di stasera 10 agosto: i motivi dello stop (e quando torna)
Stasera 10 agosto la soap "La notte nel cuore" non va in onda su Canale 5, sostituit...
Paolo Genovese scuote il cinema: Scandalo è il film più passionale della storia. Cosa sappiamo
Dopo Perfetti sconosciuti e FolleMente, Paolo Genovese racconta il triangolo Bergman...
Doc 4, la rivoluzione: Cristina Marino nel cast e suo marito Luca Argentero fa un passo indietro
Il retroscena a 5 mesi dalla messa in onda della quarta stagione: Argentero condivid...
Doc - Nelle tue mani 4, si allontana il ritorno di Luca Argentero in tv: quando finiscono le riprese della serie
Le riprese della nuova stagione Rai, al via tra poco, dureranno a lungo. Con il risc...