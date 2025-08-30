Trova nel Magazine
Pilar Fogliati e Matilde Gioli, le "regine delle fiction" al lavoro su un nuovo progetto: ad accompagnarle un cast straordinaro

Presto al cinema un sodalizio creativo che i fan attendeva da tempo, che potrebbe arrivare a dominare il mondo delle fiction: ispirato a uno spettacolo teatrale

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sta per succedere. Matilde Gioli e Pilar Fogliati stanno per condividere, finalmente, il set. Il pubblico attendeva questo sodalizio creativo da anni e finalmente potrà vedere assieme le "regine delle fiction". Il progetto, poi, è di quelli davvero interessanti e potrebbe per certi versi raccogliere l’eredità di Braccialetti Rossi. Parliamo del film Strike – figli di un’era sbagliata, in uscita nel 2025 e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale. Una pellicola che presenta ben tre registi (debuttanti) dietro la cinepresa: Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico. Il cast è di quelli delle grandi occasioni: da un lato Lorenzo Zurzolo, volto amatissimo grazie a prodotti come Baby e Prisma; dall’altro il ritorno sulle scene di Massimo Ceccherini, che porta con sé la caratteristica vena dolceamara. Accanto a loro spiccano nomi di rilievo come Massimiliano Bruno, Caterina Guzzanti e Max Mazzotta, per un cast corale che mescola esperienza e freschezza.

Di cosa parla la trama di Strike – figli di un’era sbagliata

La storia racconta di Dante, timido studente di psicologia in tirocinio, Pietro, obbligato ai controlli dopo essere stato sorpreso con marijuana, e Tiziano, ex ragazzo di strada in piena riabilitazione dal crack. Il tutto ambientato in un Ser.D. delle Marche durante un’estate. Tre percorsi fragili e scomposti che trovano forza l’uno nell’altro, costruendo un’amicizia che va oltre le etichette e le paure.

Matilde Gioli e Pilar Fogliati finalmente insieme sul set

Il sodalizio creativo di Matilde Gioli e Pilar Fogliati è senza dubbio quello che colpisce di più di questo progetto. Un duo che il pubblico attendeva di vedere lavorare assieme da tempo. La loro prima volta insieme sul grande schermo ha già acceso i riflettori, ma l’eco di questa collaborazione potrebbe presto estendersi anche al mondo delle fiction. Perchè se da sole hanno già spopolato, figuriamoci cosa sarebbe in grado di fare assieme. Non sarebbe sorprendente ritrovarle un giorno fianco a fianco in un medical drama o in una serie corale, proprio come accaduto per i cult Doc o Braccialetti Rossi.

Dove vedere le fiction con Matilde Gioli e Pilar Fogliati in streaming

Se, nell’attesa, volete recuperare le fiction che hanno reso famose Gioli e Fogliati, siete nel posto giusto. Matilde Gioli ha conquistato il pubblico grazie al ruolo di Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani, disponibile in streaming gratuito sul catalogo di RaiPlay. Pilar Fogliati, fresca del successo con Follemente, reperibile in streaming sul catalogo di Disney+, ha dimostrato carisma e versatilità in Cuori e Romantiche: la prima è disponibile anch’essa senza costi su RaiPlay, il secondo è a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, tra cui Prime Video, TIM Vision, Google Play Film e YouTube.

