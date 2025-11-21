Pilar Fogliati per le strade di Roma alla ricerca delle verità: cosa succede La star di FolleMente trascina in una commedia in cui l'amore e il matrimonio vengono messi fortemente in discussione

Il talento poliedrico di Pilar Fogliati non lo scopriamo certo oggi. Una grande verve comica, capacità di trasformismo non poco, un grandissimo talento per gli accenti. Insomma, un’attrice a tutto tondo, che dà il meglio di sé sia in contesti drammatici che nelle commedie. E proprio di una commedia, del 2024, diretta da Riccardo Antonaroli e con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, disponibile in streaming su Now Tv e a pagamento su Amazon Prime Video, vi vogliamo parlare oggi.

La trama di Finché notte non ci separi con Pilar Fogliati in streaming su Now Tv

Eleonora (Fogliati) e Valerio (Filippo Scicchitano) sono una coppia di freschissimi sposi. Lei fa l’osteopata, lui l’ agente immobiliare. È letteralmente la loro prima notte di nozze e già le cose iniziano ad andare male. Eleonora ha infatti trovato per caso nelle tasche di Valerio una lettera di una sua ex, con tanto di anello. La "love suite" che ha ospitato star e starlette di tutto il mondo dovrà attendere, perchè la giovane è decisa ad andare in fondo alla questione. Tra fughe, liti, riappacificazioni e corse in giro per le strade di Roma, i due vivranno una lunghissima notte fatta di ricerche, nuovi e vecchi incontri, parenti intrusivi e alla fine, verso l’alba, l’ipotesi di un per sempre ancora tutto da vivere.

Quando il cast fa la fortuna di un film

La sceneggiatura di Finché notte non ci separi soffre inevitabilmente della scelta di ambientare tutta la vicenda nell’arco di una singola notte. Non brilla per originalità e tanto meno per raffinatezza, in special modo nei dialoghi e nelle poco riuscite scene oniriche.

A fare la fortuna della pellicola di Antonaroli è l’eccellente cast. Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano risultano naturali e e credibili in tutta la loro giostra di emozioni. La chimica tra i due è sincera e trasforma anche battute non esattamente memorabili. Spiccano anche Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone, genitori di lui e ancora diffidenti nei confronti della nuova nuora.

Dove vedere Finché notte non ci separi in streaming

Se volete scoprire questa commedia dolceamara sull’amore e sul matrimonio, trovate Finché notte con non ci separi con Pilar Fogliati in streaming su Now Tv e in acquisto o noleggio su Prime Video.

