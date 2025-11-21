Pilar Fogliati per le strade di Roma alla ricerca delle verità: cosa succede
La star di FolleMente trascina in una commedia in cui l'amore e il matrimonio vengono messi fortemente in discussione
Il talento poliedrico di Pilar Fogliati non lo scopriamo certo oggi. Una grande verve comica, capacità di trasformismo non poco, un grandissimo talento per gli accenti. Insomma, un’attrice a tutto tondo, che dà il meglio di sé sia in contesti drammatici che nelle commedie. E proprio di una commedia, del 2024, diretta da Riccardo Antonaroli e con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, disponibile in streaming su Now Tv e a pagamento su Amazon Prime Video, vi vogliamo parlare oggi.
La trama di Finché notte non ci separi con Pilar Fogliati in streaming su Now Tv
Eleonora (Fogliati) e Valerio (Filippo Scicchitano) sono una coppia di freschissimi sposi. Lei fa l’osteopata, lui l’ agente immobiliare. È letteralmente la loro prima notte di nozze e già le cose iniziano ad andare male. Eleonora ha infatti trovato per caso nelle tasche di Valerio una lettera di una sua ex, con tanto di anello. La "love suite" che ha ospitato star e starlette di tutto il mondo dovrà attendere, perchè la giovane è decisa ad andare in fondo alla questione. Tra fughe, liti, riappacificazioni e corse in giro per le strade di Roma, i due vivranno una lunghissima notte fatta di ricerche, nuovi e vecchi incontri, parenti intrusivi e alla fine, verso l’alba, l’ipotesi di un per sempre ancora tutto da vivere.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando il cast fa la fortuna di un film
La sceneggiatura di Finché notte non ci separi soffre inevitabilmente della scelta di ambientare tutta la vicenda nell’arco di una singola notte. Non brilla per originalità e tanto meno per raffinatezza, in special modo nei dialoghi e nelle poco riuscite scene oniriche.
A fare la fortuna della pellicola di Antonaroli è l’eccellente cast. Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano risultano naturali e e credibili in tutta la loro giostra di emozioni. La chimica tra i due è sincera e trasforma anche battute non esattamente memorabili. Spiccano anche Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone, genitori di lui e ancora diffidenti nei confronti della nuova nuora.
Dove vedere Finché notte non ci separi in streaming
Se volete scoprire questa commedia dolceamara sull’amore e sul matrimonio, trovate Finché notte con non ci separi con Pilar Fogliati in streaming su Now Tv e in acquisto o noleggio su Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Pilar Fogliati brilla su Amazon Prime Video: il segreto del suo successo in questo film
Le curiosità più interessanti della prima pellicola da regista e sceneggiatrice dell...
Pilar Fogliati torna a far sognare: la storia che conquista RaiPlay e fa battere i cuori italiani
Su RaiPlay è disponibile una serie diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pila...
Pilar Fogliati e Matilde Gioli, le "regine delle fiction" al lavoro su un nuovo progetto: ad accompagnarle un cast straordinario
Presto al cinema un sodalizio creativo che i fan attendeva da tempo, che potrebbe ar...
Netflix celebra l'amore con Pilar Fogliati e riporta in scena l'opera più famosa di Shakespeare
Un amore senza tempo approda su Netflix con il volto intenso di Pilar Fogliati, pron...
Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità
Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Matilda De Angelis e il rapporto difficile con il fratello
Le migliori pellicole in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: da Veloce come il ven...
I film in onda in TV stasera, domenica 16 novembre 2025: il vero capolavoro di Mel Gibson (altro che Bravehart)
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 16 novembre 2025: dall...
Cuori 3, Rai stravolge i palinsesti di autunno 2025: salta la fiction con Pilar Fogliati. Perché e dove vedere le prime stagioni
La terza stagione dell’amata serie è stata cancellata dal palinsesto televisivo autu...