Dopo il Grande Fratello, Pietro Taricone fece "arrabbiare" Leonardo DiCaprio: cosa lo ha fatto infuriare

Pazzesca curiosità che ha visto protagonisti l'attore hollywoodiano e uno dei più famosi concorrenti della prima edizione del Grande Fratello

A volte si incrociano i cammini di personaggi del tutto insospettabili. Figure che nessuno avrebbe mai potuto pensare che si sarebbero scontrate. Il documentario Grande Fratello – L’inizio, disponibile da oggi venerdì 26 settembre in streaming su Mediaset Infinity, però, ce lo dimostra in pieno, associando incredibilmente Pietro Taricone e Leonardo DiCaprio.

Quando Leonardo DiCaprio chiese chi fosse Pietro Taricone

A svelare l’incredibile aneddoto, a distanza di 25 anni, è Endemol Shine Italia nel documentario Grande Fratello – L’inizio, disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Esso ripercorre la primissima stagione del fortunato format e si propone di raccontare cosa accadde dentro e fuori dalla casa più chiacchierata d’Italia nel lontano 2000. Tra i commenti degli ex protagonisti spiccano quelli di Pietro Taricone, volto emblematico di quell’edizione che tuttavia fu vinta da Cristina Plevani. "‘O guerriero" non ha mai nascosto che nella vita voleva fare l’attore e non il concorrente di reality. Mirava all’Oscar, come raccontava spesso ai suoi compagni nella casa a Cinecittà. E quando seppe che, mentre loro erano rinchiusi per il reality, a fianco c’era Martin Scorsese a girare Gangs of New York poco distante, la sua velleità artistica ne fu ulteriormente solleticata. "Avete capito? C’è Scorsese qua a fianco, è l’occasione della mia vita. Vi sto parlando degli Oscar: Sharon Stone che legge i candidati sono Tom Cruise, Brad Pitt e Pietro Taricone", disse ai suoi compagni d’avventura. Ma ciò che non sapeva è che Leonardo DiCaprio di lì a poco avrebbe scoperto davvero della sua esistenza.

Nel documentario, infatti, viene raccontato che i continui cori dei fan, assiepati fuori dalle mura di Cinecittà, attirarono l’attenzione del divo di Hollywood, presente proprio per Gangs of New York. Mentre stavano girando, a un certo punto chiese persino: "Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone?". Un aneddoto che, a raccontarlo, quasi non ci si crede e che contribuisce ulteriormente a quell’aura mistica che circonda la prima edizione del Grande Fratello.

Dove vedere il Grande Fratello in streaming

Così come il documentario Grande Fratello – L’inizio, anche le puntate delle varie stagioni regolari del reality show sono disponibili in streaming gratuitamente nel catalogo di Mediaset Infinity.

Programmi

