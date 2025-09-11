Pietro Genuardi, la vedova Linda commuove a La Volta Buona: “Il mio anno terribile senza il vero amore” Nella puntata di oggi, la moglie del protagonista de Il Paradiso delle Signore ha ricordato con affetto il marito scomparso. Tanta la commozione tra il pubblico. Ecco i dettagli.

Nel salotto de La Volta Buona, la vedova di Pietro Genuardi si è presentata per ricordare il marito scomparso. Una morte improvvisa, quella dell’attore-simbolo de Il Paradiso delle Signore, che solo pochi mesi fa aveva scosso il mondo dello spettacolo. E oggi, con coraggio e tanta commozione, è stata la moglie di Pietro a raccontare al pubblico i retroscena di un rapporto speciale e unico. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Pietro Genuardi, il ricordo commosso della vedova Linda a La volta buona

"Tredici anni insieme meravigliosi, i più belli della mia vita", così li ha descritti Linda, moglie dello scomparso Pietro Genuardi, quando ha cominciato a parlare nello studio de La Volta Buona. "Sono passati troppo in fretta", ha proseguito, "non abbiamo avuto il tempo per fare quello che dovevamo fare. Ma sono stata fortunata, ho incontrato l’amore della mia vita. Lui era il mio vero amore".

Poi Caterina Balivo ha deciso di trasmettere le immagini del matrimonio, mentre Linda raccontava della ‘peculiare’ proposta che aveva ricevuto da Pietro: "In realtà è stata una proposta strana, stavamo rientrando a casa e mi ha detto: vabbè dai adesso ci sposiamo". Poi però l’attore si è inginocchiato davvero, nel corso di una seconda proposta in tv, con tanto di anello.

"Quest’anno è stato molto duro, solo adesso mi sto accorgendo di quanto mi manchi", ha aggiunto Linda. "I primi mesi non ero lucida, non avevo realizzato che non c’era più. Adesso me ne sto accorgendo. Cerco di trattenere le lacrime perché lo devo a lui, non vorrebbe vedermi in lacrime. Ho pianto tanto in questi mesi, è un dolore non gestibile. Si impara piano piano a convivere con questo dolore".

Il racconto della scomparsa di Pietro Genuardi

È stata la Balivo a proseguire: "È stato improvviso, nessuno pensava che se ne sarebbe andato in pochi mesi". E la vedova di Genuardi ha ripreso il racconto: "Non l’ho capito subito, sono stata notte e giorno in ospedale, ma non pensavo che sarebbe andato via così in fretta. Da messaggi che ho ritrovato forse lui aveva questa paura. Ma secondo me non l’accettava, amava troppo la vita".

A maggio, due mesi dopo la morte dell’attore, Linda ha deciso di organizzare la sua festa di compleanno con gli amici più stretti. "L’ho voluto celebrare", ha spiegato commossa, "lui avrebbe voluto che io fossi felice. In tempi insospettabili lui diceva: ‘Se dovesse succedermi qualcosa devi essere felice’. È come se lui mi avesse iniziato a una nuova vita senza lui. La forza che mi ha dato mi sta salvando. Io spero di farcela". Poi la conclusione amarissima: "Mi manca tutto di lui, lui mi sgridava tanto, ma perché mi amava e voleva farmi crescere. Quello che mi manca di più di lui è il fatto di aver vissuto insieme una vita meravigliosa".

