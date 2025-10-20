Pietro Castellitto infiamma la Festa del Cinema di Roma: il nuovo film da vedere su Netflix intreccia politica e inganno Alla Festa del Cinema di Roma l’attore romano ha conquistato il pubblico con un’anteprima che mescola arte, inganno e passione. Svelato il trailer su Netflix.

Nelle scorse ore, Netflix ha rilasciato il teaser trailer di un nuovo film di Stefano Lodovichi (La Stanza, Il Processo) con protagonista Pietro Castellitto. Presentato fuori concorso ieri, domenica 19 ottobre 2025, nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma, il film sarà disponibile sulla piattaforma dal gennaio 2026 (e tra poco vi diremo quando, di preciso). Non vogliamo svelarvi altro per ora, quindi, se volete saperne di più, proseguite la lettura.

Il Falsario, il nuovo film con Pietro Castellitto: trailer, trama e cast

Ieri sera, 19 ottobre 2025, in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma, è stato presentato Il Falsario, nuovo film diretto da Stefano Lodovichi con protagonista Pietro Castellitto. Il film, presentato nella sezione Fuori Concorso Grand Public, è ispirato al libro Il Falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. La pellicola racconta la storia di Antonio "Tony" Chichiarelli, autore della più grande rapina mai avvenuta in Italia (35 miliardi di lire sottratti alla Brink’s Company nel 1984) e protagonista di un clamoroso depistaggio: il falso comunicato n. 7 delle Brigate Rosse sul presunto "suicidio" di Aldo Moro, operazione ideata dallo statunitense Steve Pieczenik su incarico di Francesco Cossiga durante il sequestro Moro. Ambientato nella Roma degli anni Settanta, il film segue Toni, un giovane pittore che arriva nella capitale con il sogno di diventare artista, ma viene trascinato in un mondo di inganni che lo porterà ad essere il più abile falsario del suo tempo.

In occasione della première, Netflix ha diffuso un teaser trailer del film, prodotto da Cattleya. Nel cast, oltre a Castellitto (vincitore di un David di Donatello e di due Nastri d’Argento per I Predatori), figurano Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Per Lodovichi si tratta del ritorno alla regia dopo La stanza (2021). Castellitto, invece, torna al cinema dopo Diva Futura (2024) e il cortometraggio 1996 – La fabbrica sta bruciando.

Curiosità sul film Il Falsario e dove vederlo in streaming

In questo paragrafo vi sveliamo alcune curiosità su questo nuovo film. Si ispira al libro Il falsario di Stato, che racconta la vera storia di Chichiarelli. Lodovichi ha scelto di non realizzare un biopic tradizionale, adottando un approccio più libero, "falsamente ispirato", reinterpretando gli anni ’70 con uno sguardo "distaccato e appassionato allo stesso tempo". Per il ruolo, Pietro Castellitto ha studiato le tecniche pittoriche e di falsificazione con l’aiuto di un vero pittore e ha descritto il suo personaggio come "ambiguo, affascinante e contraddittorio, capace di attraversare mondi diversi — dai salotti della borghesia ai sotterranei della criminalità". Il regista ha voluto mostrare una Roma viva e contraddittoria, lontana dai cliché. Le riprese si sono svolte principalmente a Roma e nel Lazio, tra centro storico e Frascati.

Inoltre, presentato nella sezione Gran Pubblico della Festa del Cinema di Roma, Il Falsario ha ottenuto recensioni positive: Il Fatto Quotidiano lo ha definito "un noir nella Roma degli anni di piombo che intreccia arte, politica e inganno", mentre il Corriere della Sera ha sottolineato l’abilità di Castellitto nel rendere il suo personaggio "un artista e un ladro, simbolo di un’epoca in cui tutto era possibile e pericoloso". Il film arriverà in streaming su Netflix il 23 gennaio 2026.

