È morto Pierre Deny, l'attore di Emily in Paris aveva 69 anni: le cause della morte e il dolore della famiglia L'attore francese, noto per la serie tv Emily in Paris, è morto a causa di una grave e violenta malattia: il dolore della famiglia e la carriera

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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L’attore francese Pierre Deny, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Louis nella serie di successo di Netflix Emily in Paris, è morto all’età di 69 anni. A dare il triste annuncio, come riporta Deadline, sono state le figlie tramite un comunicato che è stato poi diffuso dall’agenzia francese AFP: "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta lunedì 25 maggio a seguito di una forma improvvisa e grave di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica, ndr)".

Morto Pierre Deny, la carriera dell’attore francese

L’attore, nato nel 1956, ha iniziato la sua carriera in teatro negli anni ’80 per poi passare alla televisione. In Francia era noto per serie tv come Under the Sun e Il comandante Florent e soap opere quali Plus Belle La Vie, Cinq Soeurs e Tomorrow Is Ours – dove ha vestito i panni di Renaud Dumaze per oltre 300 episodi. Non sono mancate altre serie TV nel suo percorso d’attore, tra le quali spicca Fabio Montale, con Alain Delon nel ruolo del protagonista, né film di spessore: il più recente è La vita di un altro (La vie d’une autre) di Sylvie Testud.

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Ma la notorietà a livello mondiale è arrivata soprattutto grazie alla serie Emily in Paris, dove ha interpretato il personaggio di Louis de Lèon, padre di Nicolas (che ha avuto una relazione con Mindy nella terza e nella quarta stagione) e amministratore delegato del gruppo Jvma, fondamentale tanto nel mondo della moda quanto nelle dinamiche che vedevano al centro della scena l’agenzia di Emily Cooper (Lily Collins).

Pierre Deny e il dolore della famiglia: le figlie e la compagna

Non solo il comunicato diffuso dalla famiglia in cui è stata specificata pure la causa della morte, ma anche un post commovente pubblicato su Instagram dalla compagna Juliette Degenne – attrice e doppiatrice di Robin Wright nella serie TV House of Cards – per dire addio al suo amato Pierre Deny. "Riposa in pace, amore mio" è la didascalia che si legge sotto una serie di fotografie in cui compare tutta la famiglia e che potete vedere qui sotto.

In aggiornamento

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