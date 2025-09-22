Doc - Nelle tue mani incontra Grey's Anatomy su Prime Video: la serie che non ti aspetti Tre star italiane, tra cui Maria Chiara Giannetta, nel cast di una serie super intrigante su Prime Video. Protagonista Jesse Williams ex volto di Grey's Anatomy

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Tra un paio di giorni, il 24 settembre 2025, su Prime Video debutterà una nuova serie tv con protagonista l’ex volto di Grey’s Antomy, Jesse Williams, di cui è anche produttore. Un thriller che, sicuramente, catturerà la vostra attenzione, non solo per la suspense ma anche per un altro motivo, il cast. Eh sì, perché in questa serie tra gli attori presenti ci sono anche delle star italiane, tra cui: Pierpaolo Spollon, Maria Chiara Giannetta e Tommaso Ragno. Davvero incredibile, no? Se siete curiosi di saperne di più non dovete fare altro che proseguire la lettura.

Hotel Costiera, la serie con Pierpaolo Spollon è molto più di un ‘semplice’ thriller

Hotel Costiera, disponibile su Prime Video dal 24 settembre 2025, è una serie diretta da Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo) che mescola thriller, dramma, commedia e azione. Girata interamente in Italia ma in lingua inglese, punta a un pubblico internazionale valorizzando al tempo stesso la bellezza della Costiera Amalfitana. Il protagonista è Daniel De Luca (Jesse Williams), ex marine italo-americano che torna nella terra d’infanzia per lavorare come "problem solver" in un hotel di lusso. Dietro le richieste bizzarre degli ospiti si nasconde però una missione più importante: la ricerca di Alice, figlia di uno dei proprietari, scomparsa da un mese. Accanto a lui recitano Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. Giannetta, che recita in inglese per tutta la serie, interpreta la figlia del personaggio di Ragno, patriarca e proprietario dell’hotel: insieme incarnano il cuore familiare del racconto, fatto di legami, doveri e conflitti generazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di Spollon resta avvolto nel mistero, e ciò potrebbe lasciar intendere una presenza ambigua e centrale nella trama. La serie affronta temi come identità, responsabilità e verità nascoste dietro le apparenze: la Costiera, paradisiaca per i turisti, diventa lo scenario in cui emergono segreti, tensioni e drammi familiari. Daniel, tornato in Italia dopo anni, affronta il passato e scopre chi è diventato. Il protagonista passa da compiti quotidiani e superficiali a una missione più profonda: cercare la giovane scomparsa. La sparizione di Alice non è solo un giallo, ma un evento che mette in crisi tanto l’equilibrio dell’hotel quanto i rapporti personali.

Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta, da Blanca a Hotel Costiera

Un aspetto interessante di Hotel Costiera è la riconfermata collaborazione tra Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, già protagonisti insieme della serie Blanca. In quella serie, Giannetta interpretava Blanca Ferrando, una consulente della polizia non vedente, mentre Spollon era Nanni, legato a Blanca da un rapporto intenso e complesso.

Curiosità Hotel Costiera, quando esce e dove vedere la serie in streaming

Ovviamente, anche per questa serie, non possono mancare le curiosità che, di sicuro, vi faranno piacere. Hotel Costiera è una serie interamente girata in Italia, con particolare attenzione alla Costiera Amalfitana, tra cui Positano e Villa Treville, storica residenza di Franco Zeffirelli. La villa contribuisce a creare l’atmosfera lussuosa e misteriosa della serie. La produzione unisce talenti internazionali e italiani: Jesse Williams interpreta Daniel De Luca, un ex marine italo-americano, affiancato da Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. La regia è di Adam Bernstein e Giacomo Martelli, con sceneggiatura di Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. Prodotta da Amazon Studios e Lux Vide, la serie è in lingua inglese per raggiungere un pubblico globale, pur con una troupe italiana.

Tutti e sei gli episodi saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 24 settembre 2025. La serie, inoltre, ha debuttato al Series Mania di Marsiglia e al Taormina Film Fest.

Potrebbe interessarti anche