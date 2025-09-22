Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Doc - Nelle tue mani incontra Grey's Anatomy su Prime Video: la serie che non ti aspetti

Tre star italiane, tra cui Maria Chiara Giannetta, nel cast di una serie super intrigante su Prime Video. Protagonista Jesse Williams ex volto di Grey's Anatomy

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Tra un paio di giorni, il 24 settembre 2025, su Prime Video debutterà una nuova serie tv con protagonista l’ex volto di Grey’s Antomy, Jesse Williams, di cui è anche produttore. Un thriller che, sicuramente, catturerà la vostra attenzione, non solo per la suspense ma anche per un altro motivo, il cast. Eh sì, perché in questa serie tra gli attori presenti ci sono anche delle star italiane, tra cui: Pierpaolo Spollon, Maria Chiara Giannetta e Tommaso Ragno. Davvero incredibile, no? Se siete curiosi di saperne di più non dovete fare altro che proseguire la lettura.

Hotel Costiera, la serie con Pierpaolo Spollon è molto più di un ‘semplice’ thriller

Hotel Costiera, disponibile su Prime Video dal 24 settembre 2025, è una serie diretta da Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo) che mescola thriller, dramma, commedia e azione. Girata interamente in Italia ma in lingua inglese, punta a un pubblico internazionale valorizzando al tempo stesso la bellezza della Costiera Amalfitana. Il protagonista è Daniel De Luca (Jesse Williams), ex marine italo-americano che torna nella terra d’infanzia per lavorare come "problem solver" in un hotel di lusso. Dietro le richieste bizzarre degli ospiti si nasconde però una missione più importante: la ricerca di Alice, figlia di uno dei proprietari, scomparsa da un mese. Accanto a lui recitano Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. Giannetta, che recita in inglese per tutta la serie, interpreta la figlia del personaggio di Ragno, patriarca e proprietario dell’hotel: insieme incarnano il cuore familiare del racconto, fatto di legami, doveri e conflitti generazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di Spollon resta avvolto nel mistero, e ciò potrebbe lasciar intendere una presenza ambigua e centrale nella trama. La serie affronta temi come identità, responsabilità e verità nascoste dietro le apparenze: la Costiera, paradisiaca per i turisti, diventa lo scenario in cui emergono segreti, tensioni e drammi familiari. Daniel, tornato in Italia dopo anni, affronta il passato e scopre chi è diventato. Il protagonista passa da compiti quotidiani e superficiali a una missione più profonda: cercare la giovane scomparsa. La sparizione di Alice non è solo un giallo, ma un evento che mette in crisi tanto l’equilibrio dell’hotel quanto i rapporti personali.

Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta, da Blanca a Hotel Costiera

Un aspetto interessante di Hotel Costiera è la riconfermata collaborazione tra Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, già protagonisti insieme della serie Blanca. In quella serie, Giannetta interpretava Blanca Ferrando, una consulente della polizia non vedente, mentre Spollon era Nanni, legato a Blanca da un rapporto intenso e complesso.

Curiosità Hotel Costiera, quando esce e dove vedere la serie in streaming

Ovviamente, anche per questa serie, non possono mancare le curiosità che, di sicuro, vi faranno piacere. Hotel Costiera è una serie interamente girata in Italia, con particolare attenzione alla Costiera Amalfitana, tra cui Positano e Villa Treville, storica residenza di Franco Zeffirelli. La villa contribuisce a creare l’atmosfera lussuosa e misteriosa della serie. La produzione unisce talenti internazionali e italiani: Jesse Williams interpreta Daniel De Luca, un ex marine italo-americano, affiancato da Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. La regia è di Adam Bernstein e Giacomo Martelli, con sceneggiatura di Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. Prodotta da Amazon Studios e Lux Vide, la serie è in lingua inglese per raggiungere un pubblico globale, pur con una troupe italiana.

Tutti e sei gli episodi saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 24 settembre 2025. La serie, inoltre, ha debuttato al Series Mania di Marsiglia e al Taormina Film Fest.

Potrebbe interessarti anche

Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon nel film Fatti Vedere su Disney+

Dopo Doc, l'amicizia tra Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon è diventata amore - Ecco Fatti Vedere

Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon sono i protagonisti di Fatti Vedere, il film in st...
Maria Chiara Giannetta Video

Maria Chiara Giannetta non è solo Blanca: le nuove serie Tv in arrivo con l'attrice

Nell'autunno 2025 tanti nuovi lavori: da Rosa Elettrica a Hotel Costiera, due serie ...
Maria Chiara Giannetta su RaiPlay con Blanca 3

Maria Chiara Giannetta torna su RaiPlay ma dice addio al suo cane

La stagione 3 di Blanca è attesissima e porterà con sé diversi cambiamenti, dalla re...
Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico fanno coppia dopo Don Matteo: la commedia delle emozioni è su Disney+

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta fanno sognare dopo Don Matteo: emozioni incredibili nel film su Disney+

La coppia rivelazione delle ultime stagioni della fortunata fiction Rai è in streami...
Le fiction Rai autunno 2025 video

Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore

Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Prime Video presenta i palinsesti: moltissime novità tra cui la NBA

Palinsesti Prime Video, Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini "scottate" nel nuovo show comico

Prime Video annuncia i propri palinsesti a partire dall'autunno, con tantissimi show...
The Jackal

Prime Video, le uscite di settembre 2025: torna lo spin off di The Boys e i The Jackal fanno una pazzia

Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano l...
Amici, Maria De Filippi

Tu Si Que Vales 2025, Maria De Filippi soffia due (amatissimi) volti alla Rai. Chi sono e cosa faranno

La nuova edizione del noto talent di Canale 5 è pronta a sorprendere con la presenza...
Andrea Bocelli

Grace For The World, Andrea Bocelli e Pharrell Williams insieme nel concerto che unisce musica e fede: scaletta e ospiti

Piazza San Pietro diventa teatro di Grace for the World: un concerto evento unico co...

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Venus Williams

Venus Williams
Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963