Pierpaolo Pretelli spegne le voci di crisi con Giulia Salemi grazie al suo compleanno, e la risposta di lei conquista i fan Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, un post pubblicato nel giorno del suo compleanno sembra aver messo fine ai dubbi sul rapporto con Giulia Salemi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per diversi mesi il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è stato al centro di indiscrezioni che parlavano di un momento complicato, alimentando ipotesi sempre più insistenti su una possibile crisi. I diretti interessati, però, hanno scelto di non commentare le voci, evitando di alimentare il gossip e preferendo custodire la loro vita privata lontano dai riflettori. Oggi, però, un semplice post pubblicato sui social sembra aver raccontato molto più di qualsiasi smentita ufficiale, restituendo ai fan l’immagine di una coppia unita e serena.

Pierpaolo Pretelli: il compleanno con Giulia Salemi che piace ai fan

In occasione del suo trentaseiesimo compleanno, Pierpaolo Pretelli ha condiviso su Instagram un carosello di fotografie che lo ritraggono insieme alle persone più importanti della sua vita. Ad attirare l’attenzione non sono state soltanto le immagini, ma soprattutto le parole scelte per accompagnarle: "36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro". Un passaggio che molti hanno interpretato come la conferma più chiara possibile del fatto che il periodo di difficoltà, qualora ci fosse davvero stato, appartenga ormai al passato. Il messaggio si conclude poi con un’altra riflessione significativa: "La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me".

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Le indiscrezioni degli ultimi mesi e la risposta adorabile di Giulia Salemi

Negli ultimi tempi le voci su un possibile allontanamento tra i due si erano rincorse con insistenza. C’era persino chi parlava di una separazione ormai imminente, mentre altre ricostruzioni sostenevano che la coppia stesse semplicemente attraversando una fase delicata.In assenza di dichiarazioni ufficiali, però, tutto è sempre rimasto confinato nel campo delle indiscrezioni.

Se il post di Pierpaolo Pretelli aveva già dato un segnale molto chiaro, la risposta di Giulia Salemi ha contribuito a chiudere definitivamente ogni congettura. L’influencer ha infatti commentato con una frase breve ma significativa: "E meriti ancora di più papino". Anche attraverso le proprie storie Instagram, inoltre, Giulia ha voluto celebrare il compleanno del compagno condividendo un momento familiare insieme al loro bambino e scrivendo: "Buon compleanno super papi".

Il futuro all’Isola dei Famosi

Archiviato il compleanno, Pierpaolo Pretelli guarda ora ai prossimi impegni professionali. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip è infatti tra i volti attesi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni nelle Filippine si sono concluse da pochi giorni e che dovrebbe approdare su Canale 5 tra l’autunno e l’inverno. Nel frattempo, però, sono proprio le immagini condivise sui social e lo scambio di messaggi con Giulia Salemi ad aver catturato l’attenzione del pubblico, offrendo quella che, almeno per il momento, appare come la risposta più convincente alle tante indiscrezioni circolate sulla loro relazione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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