La musica come strumento di denuncia, riflessione e impegno civile. È con questo spirito che Piero Pelù si è aggiudicato la 24ª edizione del Premio Amnesty International Italia nella categoria Big grazie a "S.O.S", un brano che affronta il tema dei conflitti contemporanei e delle conseguenze sulle popolazioni civili. La canzone, pubblicata nel 2025, è stata premiata per la sua capacità di trasformare il dolore e l’urgenza dell’attualità in un messaggio universale di pace e tutela dei diritti umani. Un riconoscimento importante che conferma il valore della musica quando riesce a dare voce a chi vive situazioni di sofferenza e ingiustizia.

S.O.S, la canzone di Piero Pelù che dà voce alle vittime della guerra

Con "S.O.S", Piero Pelù ha scelto di affrontare una delle emergenze umanitarie più drammatiche del nostro tempo. Il brano nasce infatti dall’esigenza di raccontare le conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili, con un’attenzione particolare ai bambini e alle persone più vulnerabili coinvolte nelle guerre. La giuria del Premio Amnesty International Italia ha riconosciuto nella canzone una straordinaria capacità comunicativa, capace di sensibilizzare il pubblico su temi spesso raccontati soltanto attraverso i numeri e le cronache. Il testo richiama l’attenzione sulla necessità di non restare indifferenti davanti alla sofferenza umana, lanciando un appello alla pace, alla giustizia e al rispetto della dignità delle persone.

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Promosso da Amnesty International Italia insieme alla manifestazione Voci per la Libertà, il premio viene assegnato ogni anno al brano che meglio affronta questioni legate ai diritti umani. Un riconoscimento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la musica impegnata italiana e che, anche in questa edizione, ha premiato un’opera capace di coniugare valore artistico e forte impatto sociale.

Premio Amnesty 2026: la consegna a Rock in Roma con i Litfiba

Pubblicata e diffusa gratuitamente nell’ottobre 2025, "S.O.S" è stata pensata da Pelù come un contributo concreto alla sensibilizzazione sui conflitti che continuano a colpire diverse aree del pianeta e sul lavoro svolto dalle organizzazioni umanitarie impegnate nei territori di guerra. La consegna del Premio Amnesty International Italia avverrà il prossimo 16 luglio in occasione del concerto dei Litfiba a Rock in Roma. L’appuntamento è stato scelto per consentire all’artista di ricevere il riconoscimento nonostante gli impegni del tour estivo della band, che gli impediranno di partecipare al festival "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty", previsto a Rovigo dal 24 al 26 luglio.

La vittoria di Pelù arriva al termine di una selezione particolarmente ricca, che vedeva in gara anche nomi di primo piano della musica italiana come Diodato, Fiorella Mannoia, Baustelle, Willie Peyote e La Niña. Le opere in concorso hanno affrontato temi di grande rilevanza sociale, dall’ambiente ai diritti delle donne, dalle migrazioni all’inclusione, confermando il ruolo sempre più centrale della musica nel raccontare le sfide del presente e nel promuovere una cultura fondata sui diritti e sulla solidarietà.