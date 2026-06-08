Piero Pelù la spunta su Fiorella Mannoia e Diodato: per Amnesty 'S.O.S' è la canzone simbolo dei diritti umani
Il brano dell’artista fiorentino conquista il Premio Amnesty International Italia 2026 grazie al suo forte messaggio contro la guerra.
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