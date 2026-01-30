Piero Pelù, morto il padre Giovanni a 98 anni: "Sarò sempre orgoglioso", l'ondata di affetto dei vip Il noto rocker toscano ha annunciato sui social la morte del suo amato papà, lasciando per lui una commovente dedica. Tantissimi i messaggi d’affetto.

Piero Pelù ha da poco annunciato la morte del padre Giovanni, scomparso proprio oggi all’età di 98 anni dopo un lungo periodo passato a combattere gli effetti dell’Alzheimer. Il rocker toscano aveva parlato molte volte di lui nel corso di varie interviste, raccontando il suo passato da tecnico radiologo e le difficoltà nell’accettare di avere un figlio rockettaro. Per salutare il suo amato papà, Pelù ha pubblicato sui social una foto che li ritrae insieme e sorridenti, con una dolce dedica che lascia trasparire tutto l’affetto provato nei suoi confronti. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio e supporto da parte di volti noti dello spettacolo e fan: ecco qualche dettaglio in più.

Piero Pelù, la dolce dedica per il padre scomparso: "Sarò sempre orgoglioso"

Piero Pelù ha dato la notizia della morte dell’amato papà Giovanni pubblicando sui social una tenera foto che li ritrae insieme in una giornata di sole. "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio", ha scritto il cantante toscano nella didascalia dell’immagine. Al di sotto del post tantissime persone hanno quindi voluto inviare a Piero messaggi d’affetto e di cordoglio, a partire proprio da alcuni volti noti dello spettacolo italiano. Tra questi Francesca Fialdini, Nicola Savino, Marcello Cesena, dj Ringo, Paola Turci, Saturnino, Federico Russo, Rudy Zerbi, Tosca, Fiordaliso e Gian Marco Tognazzi, che hanno inondato il post di cuori in segno d’affetto.

Morto il papà di Piero Pelù: l’affetto dei fan sui social

Al di sotto del post di Piero Pelù non sono però mancati nemmeno i messaggi d’affetto dei suoi tantissimi fan. "Le mie più sentite condoglianze", si legge in un commento. E ancora: "Mi dispiace tantissimo, un abbraccio forte forte a te", "Piero, quanto mi dispiace! Ti abbraccio forte", "Un abbraccio! Quando i genitori se ne vanno ci si sente sempre bambini perduti!", "No Piero mi dispiace un casino. Tuo papà darà filo da torcere anche lassù fidati", "Condoglianze Piero! Un abbraccio! Che fibra deve aver avuto per questo viaggio di novantanove anni!", "Come credo lui sia stato orgoglioso di te come Artista e come Uomo", "Un abbraccio forte Pierone, buon viaggio Dr Gion", "Buon viaggio Dottor Gion", "Sentite condoglianze Piero e a tutti voi della famiglia. Un abbraccio forte", "Un papà orgoglioso di suo figlio e che vivrà per sempre nel tuo cuore", e moltissimi altri messaggi.

