Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Piero Pelù, morto il padre Giovanni a 98 anni: "Sarò sempre orgoglioso", l'ondata di affetto dei vip

Il noto rocker toscano ha annunciato sui social la morte del suo amato papà, lasciando per lui una commovente dedica. Tantissimi i messaggi d’affetto.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Piero Pelù ha da poco annunciato la morte del padre Giovanni, scomparso proprio oggi all’età di 98 anni dopo un lungo periodo passato a combattere gli effetti dell’Alzheimer. Il rocker toscano aveva parlato molte volte di lui nel corso di varie interviste, raccontando il suo passato da tecnico radiologo e le difficoltà nell’accettare di avere un figlio rockettaro. Per salutare il suo amato papà, Pelù ha pubblicato sui social una foto che li ritrae insieme e sorridenti, con una dolce dedica che lascia trasparire tutto l’affetto provato nei suoi confronti. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio e supporto da parte di volti noti dello spettacolo e fan: ecco qualche dettaglio in più.

Piero Pelù, la dolce dedica per il padre scomparso: "Sarò sempre orgoglioso"

Piero Pelù ha dato la notizia della morte dell’amato papà Giovanni pubblicando sui social una tenera foto che li ritrae insieme in una giornata di sole. "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio", ha scritto il cantante toscano nella didascalia dell’immagine. Al di sotto del post tantissime persone hanno quindi voluto inviare a Piero messaggi d’affetto e di cordoglio, a partire proprio da alcuni volti noti dello spettacolo italiano. Tra questi Francesca Fialdini, Nicola Savino, Marcello Cesena, dj Ringo, Paola Turci, Saturnino, Federico Russo, Rudy Zerbi, Tosca, Fiordaliso e Gian Marco Tognazzi, che hanno inondato il post di cuori in segno d’affetto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Morto il papà di Piero Pelù: l’affetto dei fan sui social

Al di sotto del post di Piero Pelù non sono però mancati nemmeno i messaggi d’affetto dei suoi tantissimi fan. "Le mie più sentite condoglianze", si legge in un commento. E ancora: "Mi dispiace tantissimo, un abbraccio forte forte a te", "Piero, quanto mi dispiace! Ti abbraccio forte", "Un abbraccio! Quando i genitori se ne vanno ci si sente sempre bambini perduti!", "No Piero mi dispiace un casino. Tuo papà darà filo da torcere anche lassù fidati", "Condoglianze Piero! Un abbraccio! Che fibra deve aver avuto per questo viaggio di novantanove anni!", "Come credo lui sia stato orgoglioso di te come Artista e come Uomo", "Un abbraccio forte Pierone, buon viaggio Dr Gion", "Buon viaggio Dottor Gion", "Sentite condoglianze Piero e a tutti voi della famiglia. Un abbraccio forte", "Un papà orgoglioso di suo figlio e che vivrà per sempre nel tuo cuore", e moltissimi altri messaggi.

Potrebbe interessarti anche

Il volo tutti per uno cosa successo puntata 27 dicembre 2025

Il Volo - Tutti per uno, Ignazio Boschetto fa piangere: "Caro figlio mio..." E Vanessa Incontrada spiazza: "Avevo detto sì"

Nella puntata del 27 dicembre de Il Volo, tante emozioni con la lettera di Boschetto...
Alberto Angela, Stanotte a Torino

Stanotte a Torino, Alberto Angela commuove il web: “Eccomi qui a piangere”. Poi la polemica: “Perché non c’era?"

Lo speciale Stanotte a Torino, condotto da Alberto Angela, è stato un trionfo: tra e...
Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede

Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede

Nella sfida di prima serata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, Tali e Quali di Nicola ...
Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino

Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino

Cosa vedere oggi in prima serata: La Ruota dei Campioni (con Gianni Morandi) sfida T...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 29 gennaio 2026: Roma e Bologna all'ultimo atto

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 29 gennaio 2026: Roma e Bologna all'ultimo atto

I giallorossi e i felsinei affrontano Panathinaikos e Maccabi nell'ultima giornata d...
Stanotte a Torino Alberto Angela puntata 25 dicembre

'Stanotte a Torino’, Alberto Angela svela la sua città del cuore (e Littizzetto torna in Rai): cosa vedremo stasera

Stasera - 25 dicembre - Alberto Angela porterà il pubblico di Rai 1 alla scoperta di...
Il paradiso delle signore, Caterina e Fulvio

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: il segreto di Fulvio e la decisione choc di Rosa

Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 16 gennaio 2026: il capo magazziniere...
Il Volo Tutti per Uno Viaggio nel tempo cosa successo puntata 20 dicembre 2025

Il Volo - Tutti per uno, Cuccarini sfotte Ignazio Boschetto: "Non ce la fa". E Gianni Morandi confessa: "Un disastro"

Nella puntata del 20 dicembre 2025 del concerto de Il Volo, Cuccarini prende in giro...
Elodie e Pierfrancesco Favino protagonisti di Nemesi, la nuova serie in arrivo su Netflix nel 2026

Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026

Tra i nuovi titoli italiani in arrivo su Netflix nel 2026 spicca un thriller cupo: E...

Personaggi

Amii Stewart

Amii Stewart
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi
Enzo Jannacci

Enzo Jannacci

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963