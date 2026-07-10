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Pierluigi Diaco derubato in casa, aperte le indagini dopo il furto. Doccia fredda per il conduttore di Bella Mà

Sono entrati malviventi nella casa romana di Pierluigi Diaco. Il giornalista ha subito avvisato le forze dell'ordine, che hanno fatto partire le indagini

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

pierluigi diaco furto
IPA

Pierluigi Diaco è stato recentemente vittima di un furto avvenuto nella sua casa di Roma. A raccontare l’accaduto è stato Roma Today, che ha appunto fatto sapere che nell’abitazione del giornalista sono entrati dei ladri lo scorso 1 luglio. I malviventi hanno infatti approfittato della sua assenza e hanno fatto breccia nella dimora del giornalista, situata nella zona dell’Appia Antica della Capitale.

Dopodiché, i ladri sono fuggiti via con la refurtiva di due orologi. Non appena Pierluigi Diaco è rientrato in casa, ha subito avvisato le forze dell’ordine che hanno fatto partire le indagini al fine di scovare i responsabili del reato. C’è da dire che, proprio nella stessa zona di Roma, lo scorso anno c’è stato un furto anche nella casa di Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno. In quella occasione, i ladri si sono portati via la cassaforte. In più, ci sono stati intrusioni anche nelle abitazioni dello stilista Valentina e, nel medesimo quartiere, in Villa Grande di proprietà della famiglia Berlusconi, dove ha vissuto il regista Franco Zeffirelli.

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Pierluigi Diaco e la quotidianità con Alessio Orsingher

Il giornalista di Bella Mà è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai rivelato molte informazioni sul suo stato sentimentale. Qualche tempo fa, lui stesso non ha però fatto segreto di avere un fidanzato che si chiama Alessio Orsingher, anch’egli giornalista e famoso volto tv del programma Tagadà in onda su La7. I due hanno iniziato una storia nel 2015 e vivono insieme proprio nella casa romana in cui è avvenuto il furto.

Tra l’altro, i due conduttore si sono uniti civilmente nel 2017 a Roma e hanno festeggiato con una cerimonia privata che è stata officiata da Maurizio Costanzo, grande amico di Pierluigi Diaco. L’autrice televisiva Irene Ghergo ne è invece stata testimone.

Non solo Diaco, tutti i furti più famosi nelle case dei Vip

In questo ultimo periodo, sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo vittime di furti nelle loro abitazioni. Ad esempio, il rapper Gianni Bismark ha subito una rapina nella sua casa, quando i ladri hanno forzato una finestra e hanno portato via gioielli, orologi e contanti. Lo stesso è capitato a Fiorello che, nel 2025, si è visto portare via orologi e gioielli del valore di circa 300.000 euro, presenti nella sua casa situata nel quartiere della Camilluccia.

Fedez ha inoltre denunciato il furto di un lussuoso orologio che è sparito dalla villa affittata per le vacanze a Forte dei Marmi. Lo scorso anno, lo stesso è successo a Caterina Balivo che, dopo essere tornata dalle vacanze, ha trovato la sua casa ai Parioli di Roma completamente sotto sopra.

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