BellaMa’, la Rai ferma anche Pierluigi Diaco (due volte): programmazione stravolta. Cosa sta succedendo Oggi martedì 16 settembre 2025 e giovedì 18 settembre lo show di Rai 2 non andrà in onda su Rai 2 per fare spazio ai Mondiali di Pallavolo: il nuovo calendario

Pierluigi Diaco si ferma. Oggi martedì 15 settembre 2025, infatti, BellaMa’ non andrà in onda nel consueto slot del daytime del pomeriggio di Rai 2. Lo show delle ‘generazioni a confronto’ lascerà spazio allo sport con i Mondiali di Pallavolo maschile e la stessa cosa accadrà anche dopodomani, giovedì 18 settembre. Confermati invece gli altri appuntamenti. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

BellaMa’ non va in onda oggi: perché Pierluigi Diaco si ferma

Lo scorso 8 settembre è iniziata la nuova edizione (la quarta) di BellaMa’ e la prima settimana è stata coronata dall’appuntamento della scorsa domenica con lo spin-off serale BellaMa’ di Sera. Il debutto in prima serata – con ospiti i Ricchi e Poveri – non è stato dei migliori (4% di share e 603mila), ma il daytime pomeridiano di Rai 2 continua a macinare ottimi numeri. Questa settimana, però, BellaMa’ andrà incontro a dei ‘tagli’ che spezzeranno la programmazione.

Oggi martedì 16 settembre 2025 BellaMa’ non andrà in onda. Il consueto appuntamento delle 15:25 del palinsesto di Rai 2 lascerà infatti spazio allo sport e più precisamente al volley con i Mondiali di Pallavolo maschile. Dopo lo storico trionfo delle Azzurre in Tailandia anche l’Italia di Ferdinando De Giorgi stanno cercando l’impresa e, archiviata la pratica Algeria, sfideranno il Belgio. Diretta sulla seconda rete a partire dalle 15:25 con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta.

Il terzo match valevole per il girone F dei Mondiali di Pallavolo maschine di scena nella Filippine si terrà giovedì. Domani mercoledì 17 settembre BellaMa’ tornerà dunque in onda, ma dopodomani giovedì 18 settembre 2025 ci sarà un altro stop per lasciare spazio alla gara degli Azzurri di De Giorni, impegnati questa volta contro l’Ucraina. Appuntamento ancora una volta a partire dalle 15:25 su Rai 2.

Quando torna in onda: la nuova programmazione e il destino di BellaMa’ di Sera

Come anticipato, dunque, BellaMa’ non andrà in onda oggi martedì 16 settembre 20225 e tornerà in onda domani mercoledì 17 settembre. Nuovo stop fissato per giovedì 18, mentre a partire da venerdì 19 settembre il programma condotto da Pierluigi Diaco tornerà regolarmente in onda con la consueta programmazione. Confermato, quindi, anche l’appuntamento di domenica prossima (21 settembre) in prima serata con lo spin-off BellaMa’ di Sera alle 21:00 su Rai 2. Per quanto riguarda il pomeriggio della seconda rete, anche Ore 14 di Milo Infante si fermerà.

