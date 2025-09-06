Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema disabilità

Non sempre si riesce a scherzare su temi considerati sensibili, sebbene il genere della commedia sia nato proprio per dissacrare in maniera giocosa e allegra anche gli argomenti più sensibili e spinosi. Piefrancesco Favino e Miriam Leone, diretti da Riccardo Milani, ci provano con Corro da te, remake della commedia francese Tutti in piedi, disponibile in streaming sui cataloghi di Netflix e di Now Tv. Nel cast anche Vanessa Scalera, Pietro Sermonti, Pilar Fogliati, Michele Placido e Piera Degli Esposti.

Di cosa parla la trama di Corro da te?

Gianni (Favino) è un imprenditore di successo ma, sebbene alla soglia dei 50, è ancora un cinico e anaffettivo ragazzino nel corpo di un adulto. Guidato dai propri ormoni, inventa decine di "personaggi" per sedurre le donne di cui è invaghito. Nemmeno la morte della madre lo smuove, ma una visita nella casa della donna, per prendere le sue cose, gli cambia la vita. Vedendo la sua sedia a rotelle, Gianni non resiste all’impulso di sedervisi sopra, e così viene trovato dalla nuova vicina della defunta, Alessia (Fogliati), che, credendolo disabile, si offre come assistente per le faccende quotidiane.

Gianni, attratto da lei, non la smentisce. Alessia, però, non è interessata all’uomo e così lo presenta a sua sorella Chiara (Leone), veramente costretta in sedia a rotelle, sperando che tra i due sbocci qualcosa. Gianni comincia, così, a frequentare Chiara, mantenendo in piedi la farsa della disabilità.

Una storia leggibile ma sincera

L’evoluzione del rapporto tra Gianni e Chiara non brilla per originalità e i risvolti narrativi sono abbastanza prevedibili. In Corro da te si sa già da principio che l’affetto che monta tra i due protagonisti è predeterminato dalla bugia detta da Gianni, che tuttavia nel corso del film cresce. Il suo approccio si fa più ragionato e arriva anche a mal sopportare l’uso improprio di una terminologia offensiva, quando all’inizio della pellicola aveva una considerazione infima delle persone con disabilità.

Il film riesce a scherzare su un tema molto difficile da trattare senza mai risultare fuori luogo, ed è anzi eccessivamente "corretto", sfruttando al momento giusto determinati vocaboli e situazioni imbarazzanti senza scadere nella volgarità. Ottimo il cast di personaggi secondari, i quali si dimostrano più amabili e spumeggianti rispetto ai protagonisti chiusi nei loro ruoli prevedibili. Vanessa Scalera, Pietro Sermonti e Carlo de Ruggieri arricchiscono la sceneggiatura, calibrando con misura l’essere macchiettistico e il carattere sfaccettato di persone non approfondite a dovere.

Dove vedere Corro da te in streaming

Se siete interessati alla frizzante commedia con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, trovate Corro da te in streaming sui cataloghi di Netflix e Now TV, oppure a noleggio o in acquisto su svariate piattaforme, come Google Play Film, YouTube, Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Chili.

