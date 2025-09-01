Pierfrancesco Favino vorrebbe un film su Sinner ma gela: "Scordatevi che sia io ad interpretarlo" Ospite alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo nuovo film Il Maestro, Pierfrancesco Favino parla di un possibile film su Sinner e fa una battuta

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Pierfrancesco Favino ha fatto il suo ritorno a Venezia, stavolta nei panni di un maestro di tennis, e non ha caso ha anche detto la sua sul ‘fenomeno’ Jannik Sinner. L’attore è il protagonista del film Il Maestro, che uscirà al cinema il 13 novembre e che racconta le ambizioni di un padre per il figlio 13enne, che accompagna in vari tornei di tennis. Peccato che il maestro in questione, segnato da un passato difficile, non sia proprio l’accompagnatore più adatto per questo giovane tennista.

Il Maestro, Pierfrancesco Favino parla di tennis e dice la sua su Jannik Sinner

E proprio a proposito di tennis, Favino ha spiegato di essere molto appassionato a questo sport e di averne apprezzato particolarmente il boom vissuto negli ultimi anni. È conseguente il riferimento a Sinner, grazie al quale lo sport ha infatti ottenuto una visibilità forse mai vista fino ad oggi. Per l’attore, la storia del campione italiana è fortemente cinematografica, tanto che sarebbe consigliato farne un film. Ne ha parlato alla Mostra del Cinema di Venezia, durante la presentazione della pellicola (fuori concorso e ispirata parzialmente alla storia vera del regista della pellicola, Andrea Di Stefano), quando gli è stato chiesto come vedrebbe un film sullo sportivo e chi vedrebbe bene nei suoi panni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Favino: "Io interpretare Sinner? Mai!"

"Un film su di lui sarebbe una grande idea. – ha ammesso Pierfrancesco Favino, ritenendo in particolar modo interessante il fatto che arrivi da una zona dell’Italia – che non è associata al tennis". Motivo per il quale "è cinematografica l’idea che Sinner nasca in un luogo non preposto. Non tutto è interessante per il cinema, c’è bisogno di qualche contrasto." In merito all’attore che potrebbe interpretarlo, Favino non ha fatto nomi ma, con ironia, ha affermato: "Scordatevi che sia io a interpretarlo!". Insomma, l’attore non si ritiene adatto ad un ruolo come questo.

Potrebbe interessarti anche