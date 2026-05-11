Pierdavide Carone sposa Martina Attilli, ex stella di X-Factor (ricordate Cherofobia?): chi è la sua futura moglie e la richiesta di privacy Durante una serata di gala a Roma, Pierdavide Carone ha chiesto a Martina Attili di sposarlo davanti agli ospiti del Festival Tulipani di Seta Nera.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Una serata dedicata al cinema, all’arte e alla solidarietà si è trasformata in un momento indimenticabile per Pierdavide Carone e Martina Attili. Il cantautore pugliese, infatti, ha deciso di fare il grande passo sorprendendo la compagna con una romantica proposta di matrimonio durante la cena di gala del Festival Tulipani di Seta Nera, importante manifestazione dedicata alla cinematografia sociale. La scena si è svolta sulla suggestiva Terrazza Borghese del The Tribune Hotel di Roma, dove artisti, ospiti e protagonisti del festival stavano partecipando all’evento. Un momento romantico che ha rapidamente fatto il giro dei social, conquistando i fan della coppia.

Pierdavide Carone, la proposta di matrimonio Martina Attili

Pierdavide Carone e Martina Attili, sebbene non abbiano mai raccontato pubblicamente molti dettagli della loro relazione, sembrano essere legati da circa un anno. Negli ultimi tempi Martina ha condiviso diversi video su TikTok insieme al cantautore, lasciando intuire una convivenza già avviata.

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A rendere ancora più curiosa la storia d’amore tra i due artisti è anche la differenza d’età: Martina Attili è nata nel 2001, mentre Pierdavide Carone nel 1988, quindi tra loro ci sono 13 anni. Un dettaglio che però non sembra aver mai rappresentato un problema per la coppia, unita dalla stessa passione per la musica e dalla sensibilità artistica. Carone, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, negli anni si è affermato come cantautore. Martina, invece, ha conquistato il pubblico molto giovane grazie alla sua autenticità e ai suoi testi profondi. Tuttavia, dopo la proposta, la cantante ha chiarito alcuni dubbi sulla veridicità delle nozze. Su Instagram, infatti, Attili ha ribadito la volontà di mantenere privata la sua vita sentimentale: "Siamo qui per la musica, la mia vita privata rimane privata", lasciando intendere che quella mostrata nel video potrebbe non essere stata una vera proposta ufficiale. Anche Carone, contattato da Fanpage.it, ha preferito non commentare la vicenda.

Chi è Martina Attili: da X Factor al successo con "Cherofobia"

Martina Attili è una cantautrice romana nata il 20 maggio 2001. Cresciuta in una famiglia molto legata al mondo dello spettacolo e della musica, ha iniziato a studiare canto e danza sin da bambina. A soli 14 anni scriveva già i suoi primi brani al pianoforte, mostrando una forte inclinazione artistica. Il grande successo arriva nel 2018 con la partecipazione a X Factor. Durante il talent conquista giudici e pubblico con il suo inedito Cherofobia, canzone intensa e autobiografica che colpisce immediatamente per il testo e l’interpretazione. Il brano ottiene un enorme riscontro, conquistando il disco d’oro e successivamente quello di platino, oltre a milioni di visualizzazioni online.

Nel corso della sua carriera Martina Attili ha pubblicato diversi singoli di successo come Piccoli eroi, Eva e Adamo e La Somma in collaborazione con Mr. Rain. Nel 2025 è arrivato anche il suo nuovo progetto discografico, l’album Signorina Rivoluzione, che segna un’ulteriore evoluzione artistica della cantante romana.

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