Pierdavide Carone canta (e interpreta) Lucio Dalla: “Chiudo un cerchio, dovrò essere all’altezza”. Il musical sul genio che l’ha lanciato L’artista interpreterà il cantautore bolognese nel musical L’anno che verrà, un progetto che celebra la sua eredità attraverso musica, danza e teatro.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Lucio Dalla torna a vivere sul palcoscenico grazie a L’anno che verrà, una grande opera musicale che intreccia lirica, danza e teatro per rendere omaggio a uno dei più importanti artisti italiani di sempre. A interpretarne lo spirito sarà Pierdavide Carone, cantante e autore che ha condiviso con Dalla una parte significativa del proprio percorso artistico. Per lui si tratta di una sfida emozionante e profondamente personale: riportare in scena l’universo del cantautore bolognese e, allo stesso tempo, confrontarsi con un’eredità artistica che ha segnato la sua vita. Un viaggio tra ricordi, canzoni immortali e nuove prospettive che punta a conquistare anche le giovani generazioni.

Pierdavide Carone e Lucio Dalla: un legame che continua a vivere

Per Carone, il rapporto con Lucio Dalla non è mai stato solo artistico. "A volte ci si ritrova a fare la storia contro la propria volontà, io sono stato l’ultimo a cantare con Lucio Dalla", afferma il cantante, ricordando il loro incontro sul palco di Sanremo 2012 con Nanì. Un momento che il pubblico ha ormai cristallizzato nella memoria collettiva e che oggi assume un significato ancora più profondo. Carone racconta anche la difficoltà e la responsabilità di questo nuovo ruolo: "Avrei barattato volentieri il fatto di essere parte del percorso artistico di Dalla con la sua permanenza su questo mondo terreno. Sarebbe stato meglio per tutti".

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Nel musical, l’artista interpreta un enigmatico portiere d’albergo, figura ispirata allo stesso Dalla, attraverso cui si sviluppa una narrazione sospesa tra realtà e sogno. "Ho cercato di entrare in punta di piedi nel suo repertorio. Proverò ad essere all’altezza di un artista che ha contribuito a migliorare il mondo con la sua musica", aggiunge Carone, evidenziando il rispetto con cui si avvicina al repertorio del cantautore.

L’anno che verrà: il musical che celebra il genio di Lucio Dalla

La storia è ambientata in un grande hotel affacciato sul mare durante la notte di Capodanno. Un improvviso blackout dà il via a una dimensione onirica nella quale si intrecciano le vicende di diversi ospiti. A guidarli è un misterioso portiere, interpretato proprio da Carone, figura ispirata a Lucio Dalla che accompagna i protagonisti in un viaggio fatto di incontri, ricordi, malinconia e speranza.

A scandire il racconto saranno quattordici brani del repertorio di Dalla, dalle canzoni più celebri come L’anno che verrà e La sera dei miracoli fino a pezzi meno conosciuti ma altrettanto significativi. Le musiche verranno reinterpretate con nuovi arrangiamenti, mantenendone però intatta l’essenza originale. Il debutto dello spettacolo è previsto dal 10 al 12 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara. Successivamente il tour toccherà numerose città dell’Emilia-Romagna e non solo, tra cui Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Parma, Lucca, Bologna e Rimini, portando in scena l’eredità artistica di Lucio Dalla davanti a un pubblico trasversale e di tutte le età.

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