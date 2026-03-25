Pierdavide Carone scrive a De Martino e si ‘prenota’ per Sanremo: “Abbiamo condiviso un pezzo importante della vita”
Il cantante romano ha indirizzato una lettera al prossimo conduttore e direttore artistico del Festival, ricordando i vecchi tempi ad Amici di Maria De Filippi
Pierdavide Carone ‘chiama’ Stefano De Martino. Il cantante romano, infatti, ha scritto una lunga lettera al conduttore di Affari Tuoi, nonché prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo, ricordando i vecchi tempi ad Amici. Carone ha ripercorso l’esperienza vissuta insieme nel talent show di Maria De Filippi fino ad arrivare ai giorni nostri, al successo a Ora o mai più e al ritorno alla musica, aprendosi anche uno ‘spiraglio’ in vista di Sanremo 2027. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Pierdavide Carone scrive una lettera a Stefano De Martino: il ricordo da Maria De Filippi
"Ciao Stefano, in questi giorni si parla moltissimo di te, dopo l’annuncio che sarai il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo…" ha esordito Pierdavide Carone nella sua lettera indirizzata a Stefano De Martino sul settimanale DiPiùTv, congratulandosi con il conduttore di Affari Tuoi: "E io ho solo una cosa da dirti: sono davvero orgoglioso di te". "Tante persone, familiari, amici, ammiratori, mi dicevano: "Hai saputo che il prossimo anno Stefano condurrà Sanremo?. Così ho deciso di scriverti" ha poi proseguito il cantante ed ex allievo Amici, che nel 2009 visse l’avventura nel talent show di Maria De Filippi proprio insieme a De Martino, in gara come ballerino. Carone si classificò sul podio – terzo, alle spalle di Emma Marrone e Loredana Errore – davanti allo stesso De Martino (quinto), ma i due sono poi rimasti in ottimi rapporti, come spiegato dal cantautore: "L’ultima volta che ci siamo incontrati di persona è stato al tuo matrimonio. Ma le vite cambiano, eppure abbiamo continuato a sentirci ogni tanto: un messaggio, un saluto, una risata, un ricordo".
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Carone a Sanremo 2027? Il cantante ‘chiama’ De Martino
Partito da Amici, Pierdavide Carone ha continuato la sua lettera diretta a Stefano De Martino arrivando a tempi più recenti, parlando del suo ritorno alla musica. "Con il tempo però sono tornato alla musica con ancora più consapevolezza, e, proprio di recente, ho avuto la fortuna di partecipare a Ora O Mai Più e ad altri importanti programmi. Un’esperienza che mi ha riportato davanti al grande pubblico e che mi ha regalato una nuova energia" ha spiegato il cantante romano, autocandidandosi (forse) per il palco dell’Ariston: "Ecco perché, quando ho sentito che il prossimo Sanremo lo condurrai tu, non ho potuto fare a meno di pensare a quel ragazzo che ballava accanto a me ad Amici". Carone ha chiosato con un auspicio: "Ogni volta che ci sentiamo finiamo sempre per dirci la stessa frase: ‘Vediamoci a Roma’. E puntualmente non lo facciamo mai, presi da tutto e dagli impegni. Magari questa lettera sarà la scusa buona per farlo davvero. Davanti a un caffè o a una pizza, come due vecchi amici che hanno condiviso un pezzo importante della loro vita. Un abbraccio… Pierdavide Carone."
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