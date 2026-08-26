Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin innamoratissimi in Corsica tra Sup, baci e figli: il loro momento d’oro

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, relax in Corsica tra figli e sport Una pausa in famiglia nel cuore dell’estate. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si godono qualche giorno di vacanza in Corsica insieme ai figli Lorenzo Mattia, 16 anni, e Sofia Valentina, 10. Tra mare, sport e momenti di relax, la coppia si sta lasciando alle spalle per qualche giorno gli impegni professionali per ritrova una dimensione più semplice e riservata, fatta di tempo insieme, sport e giornate al mare.

La complicità dopo 25 anni d'amore: baci e abbracci al mare Insieme dal 2001, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia da oltre 25 anni. E anche lontano dai riflettori continuano a mostrarsi affiatati e innammorati più che mai: sorrisi, abbracci e qualche bacio anche in vacanza raccontano un feeling che il tempo, evidentemente, non ha scalfito.

La loro estate a colpi di pagaia Il relax e la pausa dal lavoro, per loro, passa anche dallo sport. In Corsica, Pier Silvio e Silvia si dedicano al Sup, una sorta di 'surf con la pagaia', una passione che condividono da tempo. Una giornata in movimento, tra pagaie, sole e qualche momento di leggerezza insieme ai figli, prima di tornare al lavoro.

Silvia Toffanin tra Verissimo e This is me Per Silvia Toffanin l’estate è anche il momento di prepararsi a una nuova stagione televisiva. A settembre tornerà al timone di Verissimo, il programma di Canale 5 che conduce da vent’anni, con il doppio appuntamento del sabato e della domenica. E per lei è previsto anche un nuovo impegno in prima serata con This Is Me, lo show confermato dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione televisiva.