Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin innamoratissimi in Corsica tra Sup, baci e figli: il loro momento d’oro
Dopo un anno di grandi soddisfazioni professionali, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si concedono qualche giorno di relax in Corsica con i figli, tra mare, sport e complicità
Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, relax in Corsica tra figli e sport
Una pausa in famiglia nel cuore dell’estate. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si godono qualche giorno di vacanza in Corsica insieme ai figli Lorenzo Mattia, 16 anni, e Sofia Valentina, 10. Tra mare, sport e momenti di relax, la coppia si sta lasciando alle spalle per qualche giorno gli impegni professionali per ritrova una dimensione più semplice e riservata, fatta di tempo insieme, sport e giornate al mare.
La complicità dopo 25 anni d'amore: baci e abbracci al mare
Insieme dal 2001, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia da oltre 25 anni. E anche lontano dai riflettori continuano a mostrarsi affiatati e innammorati più che mai: sorrisi, abbracci e qualche bacio anche in vacanza raccontano un feeling che il tempo, evidentemente, non ha scalfito.
La loro estate a colpi di pagaia
Il relax e la pausa dal lavoro, per loro, passa anche dallo sport. In Corsica, Pier Silvio e Silvia si dedicano al Sup, una sorta di 'surf con la pagaia', una passione che condividono da tempo. Una giornata in movimento, tra pagaie, sole e qualche momento di leggerezza insieme ai figli, prima di tornare al lavoro.
Silvia Toffanin tra Verissimo e This is me
Per Silvia Toffanin l’estate è anche il momento di prepararsi a una nuova stagione televisiva. A settembre tornerà al timone di Verissimo, il programma di Canale 5 che conduce da vent’anni, con il doppio appuntamento del sabato e della domenica. E per lei è previsto anche un nuovo impegno in prima serata con This Is Me, lo show confermato dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione televisiva.
L'anno d'oro di Pier Silvio Berlusconi
Per Pier Silvio Berlusconi la vacanza in Corsica arriva al termine di un anno particolarmente importante sul fronte professionale. Alla guida di MFE-MediaForEurope, ha accompagnato il gruppo nell’accelerazione del progetto europeo e nel rafforzamento della presenza internazionale. Un percorso a cui si sono affiancati anche i risultati molto positivi di Mediaset, protagonista di una stagione televisiva di grande successo e capace di imporsi sulla Rai in fasce importanti della giornata con programmi come La Ruota della Fortuna, Amici e Temptation Island. Titoli diversi per pubblico e linguaggio, ma accomunati dalla capacità di raccogliere ascolti eccezionali e confermare la centralità del Biscione nel panorama televisivo nazionale. A luglio è arrivato anche un riconoscimento personale: il primo posto nella classifica Top Manager Reputation, che lo ha indicato come il manager con la migliore reputazione online in Italia.
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