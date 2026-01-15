Trova nel Magazine
Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, niente nozze: “Ecco perché lui non la sposerà”, il retroscena svelato dagli amici

Secondo recenti indiscrezioni, l'ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo non avrebbero intenzione di fare il grande passo. Nonostante una nuova scelta di vita insieme.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin restano una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo, ma a quanto pare il matrimonio non è all’orizzonte. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’ sul settimanale Oggi, dove si accenna a smentite che circolerebbero tra gli amici dell’ad di Mediaset. Nessuna conferma, al momento, è giunta invece dai diretti interessati. Ma vediamo meglio di cosa si tratta qui sotto.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, il retroscena sulle nozze (mancate)

Insieme da circa 25 anni, con due figli e una vita costruita passo passo, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono ormai una coppia serena e solida. Il legame tra l’amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice di Verissimo è stabile e collaudato, ma come noto, l’anello continua a non arrivare. Proprio su questo tema si è espresso di recente Alberto Dandolo, che ha riportato un retroscena proveniente direttamente dai salotti milanesi.

Nella sua rubrica su Oggi, il giornalista ha scritto chiaro e tondo: "Pier Silvio continua a dire agli amici che Silvia è la donna della sua vita e che l’amore vero non ha bisogno di contratti. E lei dal canto suo, è concentrata sul lavoro. In particolare sulla nascita di un nuovo show in prima serata che la vedrà protagonista". Non ci sarebbero margini, dunque, per un’unione ufficiale nel prossimo futuro.

I dubbi sul trasloco di Pier Silvio in Liguria

A riaccendere il chiacchiericcio sulla coppia, nelle ultime settimane, era stato il trasloco nella nuova casa in Liguria. Pier Silvio e la Toffanin si sono infatti trasferiti a Villa San Sebastiano, splendida proprietà cinquecentesca affacciata sul golfo del Tigullio. La villa, acquistata per circa 20 milioni di euro e completamente ristrutturata, conta 1.300 metri quadri, nove camere da letto, sette bagni, una piscina e un grande parco con uliveto, vigneto e frutteto. Il tutto con vista mozzafiato su Paraggi e Portofino.

La scelta di trasferirsi era stata letta da molti come il preludio a un possibile ‘sì’ per la coppia. Ma come abbiamo detto, a quanto pare il trasloco rappresenterebbe solo un nuovo capitolo di vita, non l’anticamera delle nozze. E comunque, al di là delle voci e di possibili smentite, una cosa appare chiara: per Pier Silvio e compagna il vero traguardo non è l’altare, ma la continuità di una vita insieme, lontano il più possibile dai riflettori e vicino alla famiglia e ai figli. Ancora meglio se circondati da una cornice da sogno.

