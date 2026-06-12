Pier Silvio Berlusconi scende in politica, la rivelazione di Toni Capuozzo a 4 di sera News: "Ha sorriso e poi..." Toni Capuozzo racconta in tv il confronto con Pier Silvio Berlusconi e svela un retroscena riguardo alla sua possibile discesa in campo come papà Silvio Berlusconi.

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Nel corso della puntata di 4 di Sera News del 12 giugno 2026, il programma di approfondimento politico e attualità in onda su Rete 4, il giornalista Toni Capuozzo ha condiviso con il pubblico un episodio avvenuto nelle ore precedenti durante la commemorazione dedicata a Silvio Berlusconi a Cologno Monzese. Le sue parole hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sulla possibile futura discesa in politica di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figura di primo piano dell’imprenditoria italiana.

Da tempo il nome del figlio dell’ex presidente del Consiglio, protagonista ieri sera di un incidente che avrebbe potuto avere serie conseguenze, viene accostato alla politica, soprattutto per il forte richiamo che il cognome Berlusconi continua a esercitare su una parte dell’elettorato moderato. Negli ultimi mesi, alcune sue dichiarazioni pubbliche hanno alimentato riflessioni e indiscrezioni sul suo possibile ruolo nel futuro del centrodestra. Sebbene Pier Silvio abbia sempre ribadito il proprio impegno nel mondo dell’impresa, l’interesse attorno alla sua figura continua a crescere e queste parole di Capuozzo aumentano ulteriormente l’hype attorno alla vicenda.

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Pier Silvio Berlusconi in politica, la rivelazione di Toni Capuozzo a 4 di sera News

Nel corso del programma televisivo, Capuozzo ha ripercorso una conversazione privata avuta con Pier Silvio Berlusconi durante l’evento commemorativo dedicato al padre Silvio, di cui oggi ricorre il terzo anniversario di morte. Il giornalista ha spiegato di aver affrontato direttamente il tema della politica, ricevendo dall’Ad Mediaser una risposta che ha lasciato spazio a molte interpretazioni.

"Abbiamo parlato di politica, gli ho chiesto: ‘E la politica?’ E lui mi ha detto: ‘Tu cosa ne pensi?’ e io ho detto: ‘Sai, alla mia età, quando hai voluto bene a una persona che non c’è più e guardi al figlio, cerchi di ritrovare nel figlio le tracce, le orme del padre’. Lui ha sicuramente una capacità di empatia come il padre aveva, ha una grande capacità di essere diretto e semplice, anche se ha dei valori forti. Gli ho detto: ‘Penso che se scendessi in politica, avresti un grande consenso attorno a te’. Perché in questo ricorda un po’ la figura del padre. Non è un professionista della politica. È uno che viene da fuori e che però ha un grande consenso per queste sue doti. Credo che chi lo ha sentito dal vivo ieri in quell’incontro si è reso conto di quanto può dare come persona, come leader."

Nel suo intervento televisivo a 4 di Sera News, Capuozzo ha sottolineato come, a suo giudizio, la forza di Pier Silvio Berlusconi risieda proprio nel suo essere estraneo alle dinamiche tradizionali della politica professionale Una caratteristica che, secondo molti osservatori, richiama da vicino l’immagine con cui il Cavaliere Silvio Berlusconi si presentò agli italiani all’inizio degli anni Novanta, riuscendo a sfondare nell’elettorato del centro-destra.

L’eredità politica di Silvio Berlusconi e le riflessioni sul futuro

Nel prosieguo del racconto, Capuozzo ha ricordato anche gli aspetti più complessi che accompagnarono l’esperienza politica del fondatore di Forza Italia. Silvio Berlusconi entrò ufficialmente in politica nel 1994 fondando Forza Italia e vincendo le elezioni nello stesso anno. Nel corso della sua carriera guidò il governo italiano in più occasioni, diventando uno dei protagonisti assoluti della Seconda Repubblica. La sua figura ha segnato profondamente la storia politica del Paese, sia per il consenso raccolto sia per le numerose controversie che hanno accompagnato il suo percorso pubblico.

Proprio pensando a quella esperienza, Capuozzo ha spiegato di aver invitato Pier Silvio a valutare attentamente le conseguenze che una scelta simile potrebbe comportare:

"Però, gli ho detto, bisogna ricordarsi quello che è successo a suo padre. La discesa in campo di Silvio Berlusconi è costata moltissimo a lui e alla famiglia. Immagino sguinzagliati tutti i commentatori, i professionisti della politica, con tutto rispetto per i professionisti della politica e, non ultimi, i giudici. Credo che sarebbe una presenza accolta dalla gente e però scomoda per tanti. E gli ho detto: meglio accontentarci, per lui, per noi, per Mediaset, di essere un grande manager come sta dimostrando di essere. Ha sorriso, credo che si tenga tutte le opzioni. Ma questo non lo so, non me l’ha detto, che si tenga aperte tutte le opzioni e che si diverta a sentire quello che pensa qualche vecchio come me".

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