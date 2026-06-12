Pier Silvio Berlusconi parla dopo l'incidente: "Da tragedia a miracolo", la domanda di Gerry Scotti e il ricordo del padre Dopo lo spavento delle ultime ore, l'ad di Mediaset si presenta davanti ai collaboratori dell'azienda, rassicura tutti sulle sue condizioni e pronuncia un discorso intenso dedicato al padre.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo le notizie circolate nelle ultime ore sull’incidente stradale che lo ha coinvolto, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di presentarsi regolarmente all’evento "Mediaset siamo Noi", organizzato a Cologno Monzese in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Una presenza che ha immediatamente rassicurato colleghi, collaboratori e dipendenti del gruppo, soprattutto perché arrivata a poche ore da un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

La domanda di Gerry Scotti e le parole di Pier Silvio Berlusconi post incidente

A rompere il ghiaccio è stato Gerry Scotti, presentatore della serata che durante l’evento gli ha rivolto una domanda semplice ma inevitabile: "Come stai?". La risposta di Pier Silvio Berlusconi è stata accolta da un lungo applauso. "Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima". Parole che hanno immediatamente tranquillizzato tutti i presenti e che hanno mostrato un atteggiamento profondamente riflessivo dopo quanto accaduto. Più che soffermarsi sull’incidente, Berlusconi ha preferito concentrarsi sul significato di ciò che aveva vissuto e sul valore di poter tornare subito alla normalità, scegliendo di essere presente a un appuntamento che considera particolarmente significativo. Il suo intervento si è poi concluso con un messaggio rivolto all’intera azienda: "Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi".

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Il ricordo per Silvio Berlusconi

Il momento più intenso della serata è arrivato quando Pier Silvio Berlusconi ha ricordato il padre nel giorno del terzo anniversario della sua scomparsa: "Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente", ha dichiarato davanti alla platea. L’amministratore delegato ha spiegato come l’obiettivo dell’incontro non fosse soltanto quello di commemorare il fondatore del gruppo, ma anche di celebrare l’eredità umana e professionale lasciata a chi continua oggi a guidare l’azienda: "Questa sera non sarà una serata di commemorazione, non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione. Oggi dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo rendere grazie alla sua energia, al suo entusiasmo, alla sua capacità di volere bene che sono parte indelebile del nostro DNA. Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa, la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi".

Il futuro di Mediaset, la dedica finale e l’esibizione dei Pooh

Nel corso del suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha anche riflettuto sul percorso compiuto dall’azienda negli ultimi decenni, spiegando come risultati, crescita e dimensione internazionale non possano mai prescindere dal contributo umano delle persone che vi lavorano ogni giorno: "Siamo partiti da qualcosa e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando di sicuro e sorride quindi: Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà". A rendere ancora più speciale la serata sono stati la proiezione del documentario Caro Presidente, ti racconto, dedicato alla figura di Silvio Berlusconi, e l‘esibizione dei Pooh, che hanno accompagnato l’evento con alcuni dei brani più celebri del loro repertorio.

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