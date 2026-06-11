Pier Silvio Berlusconi, grande paura per il presidente Mediaset: coinvolto in un violento incidente stradale. Come sta ora
Uno schianto improvviso che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma che fortunatamente si è concluso senza serie ripercussioni per l'ad del Biscione.
Momenti di forte apprensione nella serata di mercoledì per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. La notizia si è rapidamente diffusa nelle ultime ore, suscitando preoccupazione per le condizioni del dirigente Mediaset, protagonista suo malgrado di uno scontro particolarmente violento avvenuto lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore.
La dinamica dell’incidente stradale di Pier Silvio Berlusconi
Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive allo schianto, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 21.30, quando Pier Silvio Berlusconi aveva appena lasciato gli uffici di Cologno Monzese e stava rientrando presso la propria abitazione. Mentre procedeva regolarmente all’interno della sua corsia di marcia, in una situazione di traffico ordinario, una vettura proveniente dal senso opposto avrebbe improvvisamente perso il controllo durante una fase di accelerazione. L’automobile avrebbe così invaso la carreggiata contraria, andando a colpire frontalmente il veicolo guidato dal manager. L’impatto sarebbe stato estremamente violento, al punto da provocare seri danni alla parte anteriore dell’auto e l’attivazione immediata di tutti i sistemi di sicurezza presenti nell’abitacolo, compresi gli airbag.
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Il ruolo decisivo dei dispositivi di sicurezza e le condizioni dell’ad Mediaset
Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’accaduto e i danni riportati dai veicoli coinvolti, le conseguenze fisiche per Berlusconi si sarebbero rivelate limitate, con soltanto alcune lievi ferite che non avrebbero richiesto particolari trattamenti medici. Dalle informazioni emerse finora, proprio i sistemi di protezione della vettura avrebbero avuto un ruolo determinante nell’evitare conseguenze ben più pesanti. La cintura di sicurezza e l’efficacia degli airbag avrebbero infatti consentito a Pier Silvio Berlusconi di uscire dall’abitacolo praticamente illeso, nonostante la forza dello scontro e le immagini che, secondo le ricostruzioni, avrebbero mostrato una vettura pesantemente danneggiata nella parte anteriore.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, che hanno effettuato tutti gli accertamenti sanitari necessari per verificare le condizioni dei conducenti coinvolti. Gli esami svolti subito dopo l’incidente avrebbero confermato un quadro rassicurante per l’amministratore delegato del gruppo televisivo.
Nessun cambiamento negli impegni previsti e l’anniversario della morte di Silvio Berlusconi
Lo spavento, comprensibilmente notevole, non avrebbe però modificato il programma degli appuntamenti già fissati. Fonti vicine all’azienda avrebbero infatti confermato che le condizioni generali di Pier Silvio Berlusconi non risultano tali da richiedere variazioni alla sua agenda, permettendogli di mantenere gli impegni previsti per la giornata successiva. Tra questi figura anche la commemorazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, un appuntamento particolarmente significativo per il gruppo e per tutti i collaboratori dell’azienda. L’incontro, previsto nella sede Mediaset, rappresenta infatti un momento di ricordo molto sentito e, salvo imprevisti, dovrebbe svolgersi regolarmente con la presenza dei vertici aziendali.
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