Pier Silvio Berlusconi, chi è la madre Carla Elvira Lucia Dall’Oglio: l'amore con Silvio, la vita all’estero e il ricovero
Dal matrimonio durato vent'anni con l’ex premier e leader di Forza Italia sono nati Marina e Pier Silvio: tutta la storia dalle nozze all'ospedale
Natale rigorosamente a casa per Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato Mediaset, infatti, ha già fatto sapere che trascorrerà le feste insieme alla madre Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. L’ex moglie di Silvio Berlusconi è reduce infatti da una broncopolmonite che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Scopriamo tutta la sua storia.
Carla Elvira Dall’Oglio, chi è la madre di Pier Silvio Berlusconi
Nata il 12 settembre del 1940 a Moglia, in provincia di Mantova, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio si trasferisce poco più che ventenne nella periferia di Milano, ed è proprio qui che conosce Silvio Berlusconi. Aspettando il tram a un fermata nei pressi della stazione Centrale per tornare a casa, infatti, a 24 anni Carla viene ‘notata’ dal futuro leader di Forza Italia che le si avvicina e si presenta. I due si sposeranno il 6 marzo del 1965 e la loro unione darà alla luce due figli: Marina e Pier Silvio, nati rispettivamente nel 1966 e nel 1969. Il divorzio arriverà nel 1985, dopo vent’anni di matrimonio, permettendo a Silvio Berlusconi di iniziare a convivere con quella che sarà poi la sua seconda moglie, Veronica Lario, sposata nel dicembre del 1990.
Dalle nozze alla nascita dei figli fino all’ascesa del marito in politica e la separazione, Carla Elvira Dall’Oglio ha sempre mantenuto un’estrema riservatezza circa la sua vita privata, apparendo in pubblico in rarissime occasioni, soprattutto al fianco di Silvio Berlusconi. Dopo il divorzio ha vissuto soprattutto a Londra, nel Regno Unito.
Il ricovero in ospedale e il Natale con Pier Silvio
Nella tradizionale conferenza stampa Mediaset di fine anno, ieri mercoledì 10 dicembre a Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi ha parlato dell’ultima annata e del futuro dei programmi del Biscione coi giornalisti, concedendo anche qualche aneddoto sulla sua vita privata, raccontando la crescita dei figli e non solo. Sul tema vacanze natalizie, infatti, l’ad Mediaset è sembrato irremovibile, facendo sapere che trascorrerà a casa tutto il periodo festivo per stare accanto alla madre Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. L’ex moglie di Silvio Berlusconi, oggi 85 anni, è reduce da una brutta broncopolmonite che ha contratto durante un ricovero in ospedale. Pier Silvio passerà dunque il Natale insieme alla madre e ai figli, ma anche con la famiglia della sorella Marina.
