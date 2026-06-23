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Greta Scarano e il "debole" per gli attori di Gomorra: dopo Salvatore Esposito conquista Marco D'Amore (e la location è perfetta per le coppie)

L'attrice ha lavorato con entrambi i protagonisti di Gomorra - La Serie, e proprio il suo ultimo film le è valso anche il premio come Miglior Attrice

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Greta Scarano protagonista nel film Piccolo Miracolo con Marco D'Amore di Gomorra al cinema
Raiplay

Si potrebbe dire che Greta Scarano abbia un ‘debole’ per gli attori di Gomorra – La Serie, almeno parlando di cinema. Sì, perché l’attrice ha lavorato in più di un’occasione con i protagonisti della serie da record, in particolare con Salvatore Esposito e Marco D’Amore, noti anche come Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Greta Scarano al cinema al fianco delle star di Gomorra – La Serie: due film imperdibili

Greta Scarano ha diviso la scena con Salvatore Esposito in La Cena Perfetta, in cui lui interpreta Carmine, un camorrista dal cuore buono inviato a Roma per gestire un ristorante usato come copertura per riciclare denaro sporco. Scarano invece interpreta invece Consuelo, una chef stellata, talentuosa e molto fiera. L’incontro tra i due e la comune passione per l’alta cucina si trasformeranno in un’occasione di riscatto per entrambi.

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Più di recente, Greta Scarano ha però lavorato con Marco D’Amore nel film Piccolo Miracolo, in uscita il 25 giugno al cinema e diretto da Guido Chiesa. Si tratta di una storia dal forte valore socio-umano ambientata a Roma, in cui D’Amore interpreta Davide, un costruttore cinico e senza scrupoli pronto a demolire una vecchia palazzina per far posto a degli alloggi di lusso. I suoi piani vengono però stravolti da Ursula (Greta Scarano), una donna cieca, ironica e battagliera che si rifiuta categoricamente di lasciare il suo appartamento. Il loro incontro costringerà Davide a cambiare profondamente prospettiva.

Greta Scarano premiata come Miglior Attrice: l’importante riconoscimento

Proprio la sua interpretazione al fianco di Marco D’Amore le è recentemente valsa un premio prestigioso. Greta Scarano ha infatti vinto il premio come Miglior Attrice alla 72a edizione del Taormina Film Festival. Il riconoscimento le è stato assegnato ex aequo con l’attrice turca Sevla Erdener ed è legato a una giuria internazionale d’eccezione, presieduta dalla regista Premio Oscar Jane Campion e composta da star del calibro di Holly Hunter e Pietro Castellitto. La sua intensa interpretazione di Ursula, la protagonista di Piccolo Miracolo, ha dunque lasciato tutti profondamente colpiti.

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