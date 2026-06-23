Greta Scarano e il "debole" per gli attori di Gomorra: dopo Salvatore Esposito conquista Marco D'Amore (e la location è perfetta per le coppie) L'attrice ha lavorato con entrambi i protagonisti di Gomorra - La Serie, e proprio il suo ultimo film le è valso anche il premio come Miglior Attrice

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Si potrebbe dire che Greta Scarano abbia un ‘debole’ per gli attori di Gomorra – La Serie, almeno parlando di cinema. Sì, perché l’attrice ha lavorato in più di un’occasione con i protagonisti della serie da record, in particolare con Salvatore Esposito e Marco D’Amore, noti anche come Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Greta Scarano al cinema al fianco delle star di Gomorra – La Serie: due film imperdibili

Greta Scarano ha diviso la scena con Salvatore Esposito in La Cena Perfetta, in cui lui interpreta Carmine, un camorrista dal cuore buono inviato a Roma per gestire un ristorante usato come copertura per riciclare denaro sporco. Scarano invece interpreta invece Consuelo, una chef stellata, talentuosa e molto fiera. L’incontro tra i due e la comune passione per l’alta cucina si trasformeranno in un’occasione di riscatto per entrambi.

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Più di recente, Greta Scarano ha però lavorato con Marco D’Amore nel film Piccolo Miracolo, in uscita il 25 giugno al cinema e diretto da Guido Chiesa. Si tratta di una storia dal forte valore socio-umano ambientata a Roma, in cui D’Amore interpreta Davide, un costruttore cinico e senza scrupoli pronto a demolire una vecchia palazzina per far posto a degli alloggi di lusso. I suoi piani vengono però stravolti da Ursula (Greta Scarano), una donna cieca, ironica e battagliera che si rifiuta categoricamente di lasciare il suo appartamento. Il loro incontro costringerà Davide a cambiare profondamente prospettiva.

Greta Scarano premiata come Miglior Attrice: l’importante riconoscimento

Proprio la sua interpretazione al fianco di Marco D’Amore le è recentemente valsa un premio prestigioso. Greta Scarano ha infatti vinto il premio come Miglior Attrice alla 72a edizione del Taormina Film Festival. Il riconoscimento le è stato assegnato ex aequo con l’attrice turca Sevla Erdener ed è legato a una giuria internazionale d’eccezione, presieduta dalla regista Premio Oscar Jane Campion e composta da star del calibro di Holly Hunter e Pietro Castellitto. La sua intensa interpretazione di Ursula, la protagonista di Piccolo Miracolo, ha dunque lasciato tutti profondamente colpiti.

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