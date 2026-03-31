Piccolo grande amore, torna in tv il film che ha consacrato Raoul Bova come sex symbol: tutti i retroscena Una favola romantica anni ’90 che ha lanciato Raoul Bova come uno dei volti più amati e riconoscibili della commedia italiana.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In Piccolo Grande Amore la giovane principessa Sofia, promessa in sposa per ragioni politiche, fugge dal suo destino e si rifugia in Sardegna sotto falsa identità. Qui incontra Marco, maestro di surf libero e spontaneo, con cui nasce un amore travolgente tra spiagge assolate, inseguimenti e ostacoli imposti dalla famiglia reale. Il film ci mostra il contrasto tra mondo aristocratico e vita semplice, costruendo una favola moderna, ma soprattutto, la pellicola è ricordata per aver consacrato Raoul Bova come vero e proprio sex symbol degli anni ’90: il ruolo del surfista affascinante, tra scene in spiaggia e romanticismo intenso, lo trasformò in uno degli attori più desiderati e popolari del cinema italiano del momento. Scopri di più sul film grazie al video in apertura.

Piccolo Grande amore andrà in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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