Raoul Bova, la sua prima volta lo ha lasciato senza parole: il segreto dimenticato dietro Piccolo grande amore
Il film Piccolo grande amore segna il debutto assoluto dell'attore romano nel ruolo di protagonista. A distanza di anni però è irriconoscibile: ecco perchè
Ogni volta che Piccolo grande amore torna in tv, non è solo un tuffo nella commedia romantica anni ’90: è anche l’occasione per rivedere il primo vero ruolo da protagonista di Raoul Bova, che nel 1993 aveva appena 22 anni, un passato da atleta e pochissima esperienza davanti alla macchina da presa. Carlo Vanzina lo sceglie per interpretare Marco, l’istruttore di windsurf che fa innamorare la principessa Sofia. La scelta funziona: il film diventa un piccolo cult televisivo e il giovane protagonista conquista il pubblico. Ma c’è un dettaglio sorprendente: in quel film Bova non usa la sua voce.
Il Raoul Bova che non ricordiamo: giovane, insicuro e… senza voce
Raoul Bova infatti non era ancora considerato abbastanza maturo per reggere anche la parte vocale. Il suo personaggio viene quindi doppiato da Fabrizio Manfredi, già allora una voce di grande esperienza, capace di dare a Marco un tono più sicuro e definito. Rivedendo oggi il film, questo contrasto stona e non poco: il volto è quello di Bova, ma la voce appartiene a un altro. Si tratta però di una scelta tipica del cinema italiano dell’epoca, che spesso affidava ai doppiatori professionisti la responsabilità di "rifinire" gli attori emergenti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Non solo bellezza: come Bova ha costruito credibilità film dopo film
Negli anni successivi Raoul Bova compie un percorso di crescita costante. Diventa uno dei volti più popolari del cinema italiano, alternando commedie, drammi e produzioni internazionali, senza contare le innumerevoli fiction di cui è protagonista. Lavora con registi come Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Paolo Genovese, Michele Placido, fino a sbarcare perfino su Netflix comparendo nelle stagioni 4 e 5 della serie Emily in Paris. In questo cammino la sua voce assume un ruolo centrale. Quella che in Piccolo grande amore era stata considerata ancora acerba diventa a tutti gli effetti un tratto distintivo: più profonda, più sicura, più riconoscibile, è parte integrante del suo fascino e della sua identità artistica.
Da attore doppiato a doppiatore Disney
Il cerchio si chiude – e si ribalta – alla fine degli anni ’90, quando Raoul Bova viene scelto come voce italiana di Hercules nel classico d’animazione Disney del 1997. Nella versione italiana del film, Bova doppia il protagonista Ercole nelle parti recitate, mentre le canzoni sono affidate al compianto Alex Baroni. È un momento chiave: l’attore che all’inizio veniva doppiato diventa lui stesso doppiatore di uno dei personaggi più iconici della Disney. Un ribaltamento perfetto, che dimostra quanto sia maturato nel frattempo.
Dopo Hercules, Bova presta la voce anche ad altri personaggi animati: Bolt, protagonista del film Disney Bolt – Un eroe a quattro zampe (2008); Zio Fester nel film d’animazione La famiglia Addams (2019); Cip in Cip & Ciop – Agenti speciali (2022). Ruoli che confermano come la sua voce sia diventata un asset spendibile (e riconoscibile) anche fuori dal live action e che raccontano, meglio di molte parole, la crescita di un interprete diventato negli anni uno dei più iconici del… piccolo grande schermo italiano.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova, Andrea Pisani non lo perdona: attacco perfido a Le Iene su Beatrice Arnera (e l'età). Cosa ha detto
Il comico, ospite nel programma di Italia1, ha commentato alcuni messaggi degli hate...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)
La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo”
I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialment...
Raoul Bova a Bassano per svelare i misteri della Sindone: cosa sappiamo del nuovo film thriller
Raoul Bova presenta il suo nuovo progetto, un thriller scientifico-religioso che ruo...
Piccolo grande amore, torna in tv il film che ha consacrato Raoul Bova come sex symbol: tutti i retroscena
Una favola romantica anni ’90 che ha lanciato Raoul Bova come uno dei volti più amat...
La Rai saluta per sempre Don Matteo? I fan chiedono a gran voce la stagione 16: cosa sappiamo e quando andrà in onda
Ora che la serie è arrivata all'ultima puntata del capitolo 15, tutti si chiedono co...
Ti presento un amico, Raoul Bova innamorato ma eterno indeciso in questa commedia sul colpo di fulmine a lavoro
Una commedia sentimentale tra bugie, colpi di scena e un intreccio lavorativo che ri...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+
Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche ...