Film e serie Tv imperdibili sulle piattaforme streaming, ma c'è un grosso problema: la sfida è appena iniziata Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, programmi e serie tv davvero imperdibili quando vuoi e dove vuoi.

Con la vita di tutti a dir poco frenetica, siamo arrivati ad un periodo storico nel quale la televisione tradizionale lascia sempre più spazio alla visione on demand, e le piattaforme di streaming sono ormai diventate parte integrante della nostra quotidianità. Diciamoci la verità, oggi è normale scegliere cosa guardare e quando, piuttosto che adattarsi alla programmazione di rete e, in tale contesto, a fare da protagonisti sono proprio i nomi più famosi: Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+ e Paramount+. Ma quanto costano davvero queste piattaforme? E cosa offrono di così imperdibile? Scopriamolo.

Prime Video, piani e prezzo dello streaming

Tra le diverse possibilità, Amazon Prime Video si presenta come un caso "ibrido": non si tratta solamente di una piattaforma di streaming, ma anche di una parte del pacchetto Amazon Prime che offre spedizioni gratuite, Prime Music, Prime Reading e altri servizi. Attualmente, l’abbonamento ad Amazon Prime (che include dunque anche Prime Video) ha un costo di 4,99 € al mese oppure 49,90 € all’anno con pubblicità. Ma è possibile scegliere anche il piano senza pubblicità con 1,99 €/mese in più rispetto al piano base. E questo ricordando che Amazon Prime include produzioni amatissime e imperdibili come L’estate nei tuoi occhi, The lord of the rings – The rings of Power e Hotel Costiera.

Netflix, quanto costa l’abbonamento

Passiamo poi a Netflix, la piattaforma che ha ridisegnato il concetto stesso di "serie televisiva" e che attualmente offre serie tv di enorme successo come Mercoledì con Jenna Ortega. La prima cosa da sapere è che ad oggi Netflix non offre abbonamenti annuali ma solo mensili. Detto questo, i principali piani di abbonamento sono i seguenti:

Standard con pubblicità : 6,99 € al mese (fino a Full HD 1080p e 2 dispositivi)

: 6,99 € al mese (fino a Full HD 1080p e 2 dispositivi) Standard (senza pubblicità) : 13,99 € al mese (Full HD, 2 dispositivi, download abilitato)

: 13,99 € al mese (Full HD, 2 dispositivi, download abilitato) Premium: 19,99 € al mese (4K / HDR, fino a 4 dispositivi)

Inoltre, per contrastare la condivisione degli account, Netflix ha introdotto la possibilità di aggiungere "utenti extra" paganti: 1 utente extra per il piano Standard e fino a 2 per il piano Premium, a circa 4,99 € al mese per slot extra.

Disney+, costo dello streaming

Impossibile non citare Disney+, la piattaforma che porta con sé l’immenso universo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Serie come Loki, WandaVision e The Mandalorian trovano casa qui, per questo non approfittarne sarebbe veramente da pazzi. Ad oggi, le opzioni offerte da Disney+ sono queste:

Standard con pubblicità : 5,99 € al mese (senza download, 2 stream, qualità fino a Full HD)

: 5,99 € al mese (senza download, 2 stream, qualità fino a Full HD) Standard senza pubblicità : 10,99 € al mese oppure 109,90 € all’anno (con download, 2 stream, Full HD)

: 10,99 € al mese oppure 109,90 € all’anno (con download, 2 stream, Full HD) Premium: 15,99 € al mese oppure 159,90 € all’anno (4 flussi simultanei, qualità fino a 4K HDR e audio Dolby Atmos)

Inoltre è possibile aggiungere 1 utente extra: 5,99 € al mese con pubblicità e 6,99 € al mese senza pubblicità o con piano premium.

Apple TV+, quanto costa

Apple TV+ è la piattaforma "boutique" di Apple: non punta a grandi quantità di contenuti, ma a produzioni originali curate e di qualità. Tra le serie di punta troviamo ad esempio Ted Lasso, così come Severance, For All Mankind e altre produzioni originali. I piani offerti sono molto semplici:

Abbonamento mensile : 9,99 € al mese dopo una prova gratuita di 7 giorni.

: 9,99 € al mese dopo una prova gratuita di 7 giorni. Apple One: Apple TV+ è incluso in Apple One, che raggruppa altri servizi Apple (Music, Arcade, iCloud) a partire da 19,95 € al mese per il piano "Individuale".

Paramount+, prezzi e piani dello streaming

Chiudiamo con Paramount+, una piattaforma che è riuscita a ritagliarsi uno spazio grazie al catalogo targato Paramount Pictures, show originali e serie italiane. Proprio qui possiamo infatti trovare grandi titoli come Halo, Yellowstone e Italia Shore. Attualmente, l’offerta è abbastanza lineare:

Abbonamento mensile : 7,99 € al mese (senza pubblicità)

: 7,99 € al mese (senza pubblicità) Abbonamento annuale: circa 79,90 € all’anno (l’equivalente di circa 6,66 € al mese)

Spesso è offerta anche una prova gratuita di 7 giorni per nuovi utenti e, per i clienti Sky che hanno il pacchetto Sky Cinema, Paramount+ è incluso senza costi aggiuntivi.

