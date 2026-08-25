Physical Italia, Elisabetta Canalis si gioca tutto: la nuova follia di Netflix mette alla prova corpo e nervi Dal ring all’arena del Lingotto, la showgirl e modella è tra i 100 concorrenti di Physical Italia: forza, resistenza e adrenalina nella nuova sfida Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tra i cento concorrenti pronti a sfidare i propri limiti in Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo show Netflix in onda dall’11 settembre, spicca il nome di Elisabetta Canalis. La showgirl, da tempo appassionata praticante di kickboxing, si getta in una competizione dove muscoli, resistenza e testa contano più di qualsiasi competizione vinta. Nell’arena del Lingotto, teatro delle sfide più estreme del programma, Canalis dovrà misurarsi con avversari altrettanto agguerriti, tra ex atleti olimpici e volti amatissimi della tv. Sappiamo bene quanto lei alleni il suo corpo, con costanza e determinazione, ma basterà in questo format? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Physical Italia: da 100 a 1, Elisabetta Canalis non teme rivali nel nuovo show di Netflix

Ci siamo! Il countdown è iniziato. Physical Italia: da 100 a 1 porta su Netflix una competizione estrema in cui 100 partecipanti, provenienti da discipline sportive e dal mondo dello spettacolo, si confrontano in una serie di prove pensate per mettere alla prova forza, resistenza, agilità e capacità mentale. L’obiettivo è semplice: superare una selezione dopo l’altra fino a rimanere l’unico concorrente ancora in gara. Tra i nomi più noti del cast figurano Mirco Bergamasco, Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal, che si confronteranno con gli altri concorrenti in una sfida dove fama e risultati ottenuti in passato non offriranno alcun vantaggio. La produzione, firmata da Endemol Shine Italy, è ispirata al format sudcoreano Physical: 100.

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Più che una semplice gara di prestazione fisica, il programma punta a mostrare cosa succede quando atleti, personaggi televisivi e creator vengono messi sullo stesso piano e costretti a fare affidamento non soltanto sulla preparazione, ma anche su strategia, sangue freddo e capacità di resistere alla pressione.

Physical Italia: da 100 a 1, quando usciranno gli episodi

La programmazione sarà suddivisa in quattro appuntamenti: venerdì 11 settembre debutteranno i primi tre episodi, seguiti dagli episodi 4 e 5 il 18 settembre e dagli episodi 6 e 7 il 25 settembre. La competizione si concluderà venerdì 2 ottobre con la grande finale. La regia dello show è firmata da Alessio Pollacci, mentre Roberta Briguglia e Tommaso Marazza curano rispettivamente l’area editoriale e il progetto. Gli autori sono Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi.

Il cast completo di Physical Italia: da 100 a 1

Di seguito, il cast completo dei 100 concorrenti di Physical Italia:

Abou Kane

Alessandra Fior

Alice Sganzerla

Alice Veniani

Alvise Rigo

Anastasia Bagaglini

Andrea Cingolani

Andrea Invernizzi

Andrea Miccio

Andrea Minguzzi

Beatrice Beni

Benedetto Beltrame

Camilla Contesso

Caterina Piccirilli

Chiara Sergi

Claudio Sona

Cristian Bilardi (Mowgly)

Daniele Scatizzi

Edoardo Papa

Elisa Fuliano

Elisa Piccicuto

Elisabetta Canalis

Elisabetta Dambruoso

Emanuele Biviano

Emanuele Bruno

Erik Lugli

Federica Cesarini

Federica Murgia

Federica Pellegrini

Filippo Pici

Francesco Casolari

Gabriele Di Via

Gennaro Farella

Georgian Cimpeanu

Giampaolo Calvaresi

Gianmarco Bollaro

Giovanni Masiero

Giulia Fabbo

Giulio Domi

Guglielmo Coiro

Ithocor Meloni

Ivano Salerno

Jessica Allegretti

Jobel De Castro

Jury Chechi

Lorenzo Dalle Piagge

Luca Palla

Luca Pescollderungg

Luis Sal

Luigi Turetti

Manuel Di Bernardo

Manuel Lombardo

Marco Begalli

Marco Cavanna

Martina Farina

Matteo Sartori

Matteo Tedesco

Mauro Oldani

Mauro Tommasi

Mirco Bergamasco

Nicholas Cornia

Noah Asemota

Paola Ciabattoni

Paolo Innocenti

Paolo Masella

Pietro Checchi

Raffaele Del Piano

Riccardo Croci

Rosalba Forciniti

Sabrina Giungi

Samuele Rossi

Sara Del Prete

Sara Lisanti

Sara Sordini

Sarah Abdessalem

Sebastian Denham Rodwell

Sebastiano Occhipinti

Semiljana Rexhepi

Simone Etere

Simone Ponti

Sofia Costantini

Sofia Pronesti

Sonia Fracassi

Stefania Susca

Stefano Malaguti

Stefano Migliorini

Susy Scutto

Tania Cagnotto

Tommaso Fragassi

Tommaso Nisi

Tommaso Pampinella

Valentina De Gregori

Valentina Margaglio

Valentina Scatizzi

Valentina Vernia

Veronica Paladino

Yatarov Gaggi

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