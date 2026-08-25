Physical Italia, Elisabetta Canalis si gioca tutto: la nuova follia di Netflix mette alla prova corpo e nervi
Dal ring all’arena del Lingotto, la showgirl e modella è tra i 100 concorrenti di Physical Italia: forza, resistenza e adrenalina nella nuova sfida Netflix.
Tra i cento concorrenti pronti a sfidare i propri limiti in Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo show Netflix in onda dall’11 settembre, spicca il nome di Elisabetta Canalis. La showgirl, da tempo appassionata praticante di kickboxing, si getta in una competizione dove muscoli, resistenza e testa contano più di qualsiasi competizione vinta. Nell’arena del Lingotto, teatro delle sfide più estreme del programma, Canalis dovrà misurarsi con avversari altrettanto agguerriti, tra ex atleti olimpici e volti amatissimi della tv. Sappiamo bene quanto lei alleni il suo corpo, con costanza e determinazione, ma basterà in questo format? Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Physical Italia: da 100 a 1, Elisabetta Canalis non teme rivali nel nuovo show di Netflix
Ci siamo! Il countdown è iniziato. Physical Italia: da 100 a 1 porta su Netflix una competizione estrema in cui 100 partecipanti, provenienti da discipline sportive e dal mondo dello spettacolo, si confrontano in una serie di prove pensate per mettere alla prova forza, resistenza, agilità e capacità mentale. L’obiettivo è semplice: superare una selezione dopo l’altra fino a rimanere l’unico concorrente ancora in gara. Tra i nomi più noti del cast figurano Mirco Bergamasco, Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal, che si confronteranno con gli altri concorrenti in una sfida dove fama e risultati ottenuti in passato non offriranno alcun vantaggio. La produzione, firmata da Endemol Shine Italy, è ispirata al format sudcoreano Physical: 100.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Più che una semplice gara di prestazione fisica, il programma punta a mostrare cosa succede quando atleti, personaggi televisivi e creator vengono messi sullo stesso piano e costretti a fare affidamento non soltanto sulla preparazione, ma anche su strategia, sangue freddo e capacità di resistere alla pressione.
Physical Italia: da 100 a 1, quando usciranno gli episodi
La programmazione sarà suddivisa in quattro appuntamenti: venerdì 11 settembre debutteranno i primi tre episodi, seguiti dagli episodi 4 e 5 il 18 settembre e dagli episodi 6 e 7 il 25 settembre. La competizione si concluderà venerdì 2 ottobre con la grande finale. La regia dello show è firmata da Alessio Pollacci, mentre Roberta Briguglia e Tommaso Marazza curano rispettivamente l’area editoriale e il progetto. Gli autori sono Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi.
Il cast completo di Physical Italia: da 100 a 1
Di seguito, il cast completo dei 100 concorrenti di Physical Italia:
- Abou Kane
- Alessandra Fior
- Alice Sganzerla
- Alice Veniani
- Alvise Rigo
- Anastasia Bagaglini
- Andrea Cingolani
- Andrea Invernizzi
- Andrea Miccio
- Andrea Minguzzi
- Beatrice Beni
- Benedetto Beltrame
- Camilla Contesso
- Caterina Piccirilli
- Chiara Sergi
- Claudio Sona
- Cristian Bilardi (Mowgly)
- Daniele Scatizzi
- Edoardo Papa
- Elisa Fuliano
- Elisa Piccicuto
- Elisabetta Canalis
- Elisabetta Dambruoso
- Emanuele Biviano
- Emanuele Bruno
- Erik Lugli
- Federica Cesarini
- Federica Murgia
- Federica Pellegrini
- Filippo Pici
- Francesco Casolari
- Gabriele Di Via
- Gennaro Farella
- Georgian Cimpeanu
- Giampaolo Calvaresi
- Gianmarco Bollaro
- Giovanni Masiero
- Giulia Fabbo
- Giulio Domi
- Guglielmo Coiro
- Ithocor Meloni
- Ivano Salerno
- Jessica Allegretti
- Jobel De Castro
- Jury Chechi
- Lorenzo Dalle Piagge
- Luca Palla
- Luca Pescollderungg
- Luis Sal
- Luigi Turetti
- Manuel Di Bernardo
- Manuel Lombardo
- Marco Begalli
- Marco Cavanna
- Martina Farina
- Matteo Sartori
- Matteo Tedesco
- Mauro Oldani
- Mauro Tommasi
- Mirco Bergamasco
- Nicholas Cornia
- Noah Asemota
- Paola Ciabattoni
- Paolo Innocenti
- Paolo Masella
- Pietro Checchi
- Raffaele Del Piano
- Riccardo Croci
- Rosalba Forciniti
- Sabrina Giungi
- Samuele Rossi
- Sara Del Prete
- Sara Lisanti
- Sara Sordini
- Sarah Abdessalem
- Sebastian Denham Rodwell
- Sebastiano Occhipinti
- Semiljana Rexhepi
- Simone Etere
- Simone Ponti
- Sofia Costantini
- Sofia Pronesti
- Sonia Fracassi
- Stefania Susca
- Stefano Malaguti
- Stefano Migliorini
- Susy Scutto
- Tania Cagnotto
- Tommaso Fragassi
- Tommaso Nisi
- Tommaso Pampinella
- Valentina De Gregori
- Valentina Margaglio
- Valentina Scatizzi
- Valentina Vernia
- Veronica Paladino
- Yatarov Gaggi
Potrebbe interessarti anche
Elisabetta Canalis supera i suoi limiti e si innamora di un rivale su Netflix: la sfida (quasi) impossibile
L'ex velina affronta una serie di sfide senza precedenti nel reality Physical Italia...
Salta la spallina, Elettra Lamborghini rischia il topless durante il concerto: “La tetta di fuori davanti a tutti no!"
Incidente hot durante il concerto per Elettra Lamborghini: la spallina cede, lei fer...
Fiorenza Marchegiani, è morta l'attrice di Ricomincio da tre e Elisa di Rivombrosa: le cause della morte a 73 anni
Fiorenza Marchegiani, volto noto del grande pubblico televisivo e cinematografico, è...
L’Eredità Summer, Greta Zuccarello torna dopo due puntate e punge Liorni: “Cosa pensavi?”. Poi l’incredibile gaffe di Linda Pani
Il ritorno della professoressa, un siparietto ironico con il conduttore e una svista...
Alberto Matano trasloca dalla Rai a Netflix: la mossa a sorpresa con Amendola e Gerini che sorprende i fan de La Vita in Diretta
Il conduttore cambia casa e approda su Netflix: nel finale del film Fuori La Verità ...
Tim Summer Hits, la festa finale di Carlo Conti su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale
Il gran finale arriva su Rai 1 con una puntata speciale Remix: oltre 30 artisti, per...
Morte avvelenate con la ricina, nuove verità con gli esami del sangue. "Determinante escludere la responsabilità di Gianni Di Vita"
La Procurapotrebbe avere gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita,...
The Lincoln Lawyer, la storia non è finita: Netflix rilancia la serie ma punta tutto su un nuovo protagonista
La storia della celebre serie continuerà anche dopo la quinta stagione: Netflix lanc...