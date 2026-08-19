È morta Phyllida Law, chi era l’attrice del cinema britannico e madre di Emma e Sophie Thompson: la causa della morte L'attrice scozzese si è spenta nella sua casa all'età di 94 anni: dal teatro alla tv britannica, lascia un'eredità artistica lunga oltre sei decenni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il mondo del cinema britannico è in lutto. Il 27 luglio 2026, è morta a 94 anni Phyllida Law, attrice scozzese di successo che lascia un’eredità artistica costruita in oltre sessant’anni di carriera, tra teatro, televisione e grande schermo. Madre delle attrici Emma e Sophie Thompson, ha condiviso con entrambe la passione per la recitazione, e ha trasformato il talento in una vera tradizione di famiglia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua agente, che ha raccontato come l’attrice si sia spenta serenamente. Attualmente, non si conosce ancora la causa della morte.

Phyllida Law, una carriera di oltre sessant’anni

Phyllida Law, attrice scozzese di teatro, cinema e televisione con oltre 140 crediti in più di sessant’anni di carriera, è morta a 94 anni, il 27 luglio. La notizia è stata confermata dalla sua manager Jacky Leggo, che ha riferito che l’attrice si è spenta serenamente nella sua casa, circondata dalla famiglia. Non sono state rese note le cause della morte. Nata il 6 luglio 1932 a Glasgow, Law studia alla Bristol Old Vic Theatre School negli anni Cinquanta, dove conosce l’attore Eric Thompson, che sposò nel 1957.

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Dalla loro unione nascono le figlie Emma Thompson e Sophie Thompson, attrici di grande successo. Law inizia a lavorare in televisione alla fine degli anni Cinquanta, partecipando a produzioni come The Lost King, Dr. Finlay’s Casebook e Dixon of Dock Green. Nei decenni successivi alterna teatro e televisione, prendendo parte a numerose serie e film TV. Tra le sue esperienze teatrali più importanti figurano A Voyage Round My Father, accanto ad Alec Guinness, e La Cage aux Folles, dove interpreta Jacqueline nel cast originale del West End.

Phyllida Law, l’amore per il cinema

A partire dagli anni Ottanta e Novanta, Law si dedica sempre più anche al cinema, per il quale nutre una grande passione (così come per il teatro e per la televisione). Recita in Innocent Victim (1989), Peter’s Friends (1992), Molto rumore per nulla (1993), Emma (1996) e The Winter Guest (1997). In diverse occasioni condivide il set con la figlia Emma Thompson. The Winter Guest ottiene anche importanti riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’attrice continua a lavorare regolarmente anche dopo il 2000, comparendo in film come La macchina del tempo (2002), Miss Potter (2006), The Waiting Room (2007) e Albert Nobbs (2011), oltre a numerose produzioni televisive. Nel 2014 riceve, infine, il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) per il suo contributo al mondo dello spettacolo. Inutile dire che la sua scomparsa lascia una dolore immenso e un vuoto incolmabile non solo nei fan, ma soprattutto nelle sue figlie. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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