Elisabetta Canalis torna in TV nella sfida più difficile: supera i suoi limiti e si innamora di un rivale su Netflix L'ex velina affronta una serie di sfide senza precedenti nel reality Physical Italia: da 100 a 1, dove ha poi trovato anche l'amore

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Raiplay

CONDIVIDI

Il famosissimo reality show coreano basato sulla resistenza fisica sta per lanciare la sua versione italiana: si chiamerà Physical Italia: da 100 a 1 e tra i concorrenti avrà volti famosissimi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Physical Italia: da 100 a 1 arriva su Netflix con le sfide più dure che mai

Da Elisabetta Canalis a Federica Pellegrini, da Jury Chechi a Tania Cagnotto: sono soltanto alcuni dei nomi che hanno deciso di mettersi alla prova in questa sfida, targata Netflix, nella quale superare i proprio limiti di forza e resistenza è la chiave per la vittoria. Prodotto da Endemol Shine Italy, lo show vedrà cento concorrenti con un fisico eccezionale sfidarsi in prove durissime. L’obiettivo? Scoprire chi, tra tutti, ha il corpo più forte, agile e resistente d’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il programma debutterà su Netflix l’11 Settembre di quest’anno, come svelato dal trailer ufficiale, e proprio in questi giorni, in occasione della fiera RiminiWellness, Netflix ha deciso di presentare lo show dal vivo, regalando al pubblico le prime anticipazioni e contenuti speciali in esclusiva.

Elisabetta Canalis in versione inedita: su Netflix trova anche il fidanzato

Al momento della presentazione dello show, Elisabetta Canalis ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa avventura, spiegando che per lei si tratta di una sfida prima di tutto personale. L’ex velina, che da anni si allena duramente nella kickboxing e nel crossfit, ha raccontato di aver accettato subito la proposta di Netflix proprio per il tipo di programma, molto lontano dai classici reality show a cui siamo abituati in Italia. Nelle sue dichiarazioni ha sottolineato due aspetti fondamentali, la voglia di mettersi alla prova e il valore della fatica e dello sport. E forse non tutti sanno che proprio durante le riprese dello show di Netflix, la Canalis ha anche trovato l’amore: si è infatti avvicinata in modo particolare ad un altro concorrente, il rugbista e attore Alvise Rigo, con il quale è poi iniziata una relazione (oggi finita).

Oltre ai già citati concorrenti, in sfida a Physical Italia: da 100 a 1 troveremo anche nomi come Mirco Bergamasco, l’ ex campione della Nazionale italiana di rugby, lo youtuber Luis Sal, ma anche campioni olimpici, specialisti di discipline di nicchia (come l’Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino) e diversi personaggi famosi. I 100 concorrenti hanno un’età compresa tra i 22 e i 60 anni e, una volta sconfitti, dovranno abbandonare definitivamente la gara e lo show.

Potrebbe interessarti anche