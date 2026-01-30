Phil Collins compie 75 anni, il compleanno più amaro: il dramma personale e la speranza del nuovo album Phil Collins spegne 75 candeline, tra dolore e speranza: tra problemi di salute e ricordi dolorosi, il mitico batterista sogna di tornare con un nuovo album.

Il leggendario cantante e storico batterista dei Genesis, Phil Collins, compie 75 anni oggi, 30 gennaio 2026. Ritiratosi dalle scene nel 2022, l’artista in quell’anno, salutò i suoi fan ringraziandoli con un concerto dei Genesis alla 02 Arena di Londra, l’ultimo. Non è un compleanno spensierato e tranquillo per lui: i problemi di salute lo assalgono dal 2007 e, di recente, è tornato a parlarne ai microfoni del podcast della BBC Eras, dove ha parlato anche di una speranza che vive nel suo cuore. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Phil Collins festeggia 75 anni: come sta oggi

Oggi, venerdì 30 gennaio, Phil Collins compie 75 anni, ma non è il migliore dei compleanni per lui. L’ex leader dei Genesis ha raccontato al podcast Eras della BBC, condotto da Zoe Ball, che sta vivendo un periodo difficile: "Tutto quello che poteva andare storto è andato storto". Collins è seguito da infermieri 24 ore su 24 per assicurarsi che assuma correttamente le medicine. I problemi di salute sono iniziati nel 2007 con un infortunio alle vertebre del collo durante il tour dei Genesis, seguito da una serie di complicazioni, tra cui una grave neuropatia e la perdita di sensibilità alle mani. Ha subito cinque interventi al ginocchio che gli consentono oggi di camminare, "ma con l’aiuto di stampelle o cose del genere". Negli ultimi concerti dei Genesis era costretto a suonare seduto, con il figlio Nic alla batteria.

Negli ultimi anni, la situazione si è ulteriormente complicata a causa di insufficienze renali, in parte legate a un passato abuso di alcol. Riguardo a questo, Collins ha dichiarato di non bere da due anni: "Gli ultimi anni sono stati difficili, interessanti, frustranti, ma adesso va bene".

Phil Collins e il sogno di tornare a fare musica

Tuttavia, nonostante le difficoltà fisiche, Phil Collins non nasconde, tuttora, il suo grande interesse e amore per la musica. Ha rivelato di avere materiale inedito e una grande voglia di tornare a cantare e scrivere. "Devi iniziare a farlo, per vedere se ci riesci ancora… Altrimenti non lo farai mai", ha spiegato. D’altronde, se dovesse tornare in scena, alla musica non può fare che bene e ‘recupererebbe’ una perla preziosa. Collins ha alle spalle una carriera straordinaria, sia con i Genesis sia come solista. Tra i suoi brani più celebri figurano Follow You Follow Me, primo grande successo dei Genesis, Mama, il loro maggior successo post-Gabriel, e In the Air Tonight, celebre singolo di debutto da solista con uno dei fill di batteria più iconici di sempre. Another Day in Paradise ha segnato il passaggio tra gli anni Ottanta e Novanta, mentre Against All Odds, scritto per il film Due Vite In Gioco, ha conquistato la vetta della classifica americana e ispirato numerose reinterpretazioni.

