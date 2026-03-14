Addio Phil Campbell, star dei Motorhead: le cause della morte e l’intervento che gli è costato la vita È morto Phil Campbell, storico chitarrista dei Motorhead, che si è spento dopo avere trascorso un periodo in terapia intensiva a causa di un intervento complesso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il mondo della musica piange la scomparsa di Phil Campbell, storico chitarrista dei Motorhead, morto a 64 anni. L’annuncio è arrivatoa attraverso un messaggio pubblicato sul profilo social della sua band, Phil Campbell and the Bastard Sons, dove suonava da qualche tempo insieme ai suoi figli Todd, Dane e Tyla.

Addio Phill Campbell, storico chitarrista dei Motorhead: le cause della morte dell’artista

Phil Campbell si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, nella serata di venerdì 13 marzo 2026 dopo "una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione", secondo quanto riferito dalla famiglia e dal suo gruppo sui social network.

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Nel messaggio dei familiari l’artista viene definito come "un marito devoto, un padre meraviglioso e un nonno affettuoso", che i suoi cari amavano chiamare in maniera affettuosa "Bampi"

Gli appassionati di musica rock ricordano certamente l’artista per il lungo periodo trascorso nelle file dei Motorhead, dal 1984 fino al 2015, di cui è stato una vera colonna, diventando poi negli ultimi vent’anni il loro unico chitarrista, a conferma della grande grinta che lui sapeva infondere a tutti. A decidere di puntare su di lui era stato il frontman della band, Ian ‘Lemmy’ Kilmister, in accordo con il chitarrista Michael ‘Würzel’ Burston. Il periodo della sua militanza nei Motorhaed è stato certamente uno dei più floridi per la band, arrivata a registrare ben 16 album in studio, oltre a esibirsi in concerti seguitissimi in tutto il mondo. La sua uscita dal gruppo è coincisa con la scomparsa del leader, Lemmy, evento che ne ha portato alla scioglimento.

La passione per la musica era però nata in lui già da ragazzo, era stato lui infatti a fondare nel 1979 la band Persian Ris. È stato lui stesso a decidere di fondare il gruppo insieme ai suoi figli, con cui ha realizzato il primo album nel 2019 dal titolo "Old Lions Still Roar". Ad agosto 2025 Campbell si era esibito in Sardegna sul palco del Rock n’ Beer a Valledoria insieme ai Bastard Sons. Pochi mesi fa erano stati invece cancellati alcuni concerti che erano previsti in questi mesi indicando come causa alcuni problemi di salute del musicista, anche se si era deciso di preservare la sua privacy senza indicare altro.

"Era profondamente amato da tutti coloro che lo conoscevano e ci mancherà moltissimo – ha aggiunto la sua famiglia sui social –. La sua eredità, la sua musica e i ricordi che ha creato con così tante persone vivranno per sempre".

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