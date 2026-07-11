Peter Van Norden è morto: addio all'indimenticabile attore di "Scuola di Polizia" e "Una Pallottola spuntata"
Il volto di film cult come "Scuola di polizia" è morto all'età di 75 anni: ad annunciare la sua scomparsa è stato il figlio Robert
Il mondo del cinema e del teatro piange la scomparsa di Peter Van Norden. L’attore statunitense, colonna portante dei palcoscenici di Broadway e straordinario caratterista del grande schermo, è morto all’età di 75 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Robert, parlando di una morte serena e ricordandolo non solo come un professionista stimatissimo nell’ambiente artistico, ma soprattutto come un padre, marito e amico meraviglioso che ha affrontato gli ultimi istanti con la moglie Wendy al suo fianco.
Addio a Peter Van Norden: i successi al cinema
Anche se il suo nome completo potrebbe non dire tutto a tutti, il suo volto è stampato nella memoria del pubblico italiano grazie a due commedie cult a cavallo tra gli anni ’80 e ’90; parliamo di titoli come Scuola di polizia 2 – Prima missione, del 1985, in cui interpretava Vinnie Schtulman, il trasandato e simpaticissimo poliziotto che faceva da spalla all’indimenticabile Carey Mahoney (Steve Guttenberg). Lo abbiamo visto poi in Una pallottola spuntata 21⁄2 – L’odore della paura (1991) al fianco di Leslie Nielsen nei panni di John Sununu, il capo dello staff della Casa Bianca.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi era Peter Van Norden: volto amatissimo anche in TV
Nato a New York a dicembre del 1950, Van Norden aveva mosso i primi passi nel cinema alla fine degli anni Settanta con il film Squeeze Play, dando il via a una carriera longeva m anche ricca di ruoli differenti. Il cinema, d’altronde, non è stato il suo unico campo d’azione, perché si è messo alla prova anche sui set televisivi oltre che sui palcoscenici.
In TV lo abbiamo incrociato spesso in serie popolarissime come Cin cin, Matlock, La signora in giallo e nella trasposizione televisiva di Stephen King L’ombra dello scorpione. L’ultima sua apparizione al cinema risale invece al 2003, nel film Amore Estremo al fianco di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Nonostante i tanti ruoli davanti alla telecamera, il suo primo grande amore è rimasto comunque il teatro, a cui ha dedicato la vita intera lavorando senza sosta nelle più importanti produzioni newyorkesi.
Potrebbe interessarti anche
Addio a Michael Byrne, è morto l'attore di Indiana Jones e Harry Potter: chi era e le cause
L'attore di Indiana Jones e Harry Potter è morto, ma ancora non sono state rese note...
I film in TV stasera, sfida tra miti con Indiana Jones, Matrix e Batman
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 2 luglio 2026: dall’avv...
I film in TV stasera: l'avventura con Indiana Jones e Il gladiatore, il romanticismo di Sissi
Dall’avventura di Indiana Jones su Italia 1 ai grandi classici su Rai 3, fino all’ep...
I film in TV stasera: dal thriller di 'Dangerous waters' al romanticismo di 'Vento di passioni'
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 15 giugno 2026: dal thri...
I film in onda in TV stasera, sabato 11 luglio 2026: dal cult Inception alla commedia con Marco Giallini e Claudia Gerini
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 11 luglio 2026: dal kolo...
I film in TV stasera: tra thriller e commedia, spuntano i classici 'E.T - L'extraterrestre' e 'Ghost'
Serata ricchissima: dal survival Fall su Italia 1 al giallo Assassinio a Venezia su ...
Prima di NCIS, Mark Harmon era già in tv: ecco le serie tv cult dove lo abbiamo visto
Prima di diventare l'indimenticabile Leroy Jethro Gibbs, Mark Harmon ha costruito un...
I film in TV stasera: il cult 'Lo squalo', la commedia con 'Vi presento i nostri' e l'animazione con 'I minions'
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 30 giugno 2026: dal cul...