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Peter Van Norden è morto: addio all'indimenticabile attore di "Scuola di Polizia" e "Una Pallottola spuntata"

Il volto di film cult come "Scuola di polizia" è morto all'età di 75 anni: ad annunciare la sua scomparsa è stato il figlio Robert

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eter Van Norden è morto: addio all'indimenticabile attore di "Scuola di Polizia" e "Una Pallottola spuntata"
Warner Bros (da trailer)

Il mondo del cinema e del teatro piange la scomparsa di Peter Van Norden. L’attore statunitense, colonna portante dei palcoscenici di Broadway e straordinario caratterista del grande schermo, è morto all’età di 75 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Robert, parlando di una morte serena e ricordandolo non solo come un professionista stimatissimo nell’ambiente artistico, ma soprattutto come un padre, marito e amico meraviglioso che ha affrontato gli ultimi istanti con la moglie Wendy al suo fianco.

Addio a Peter Van Norden: i successi al cinema

Anche se il suo nome completo potrebbe non dire tutto a tutti, il suo volto è stampato nella memoria del pubblico italiano grazie a due commedie cult a cavallo tra gli anni ’80 e ’90; parliamo di titoli come Scuola di polizia 2 – Prima missione, del 1985, in cui interpretava Vinnie Schtulman, il trasandato e simpaticissimo poliziotto che faceva da spalla all’indimenticabile Carey Mahoney (Steve Guttenberg). Lo abbiamo visto poi in Una pallottola spuntata 21⁄2 – L’odore della paura (1991) al fianco di Leslie Nielsen nei panni di John Sununu, il capo dello staff della Casa Bianca.

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Chi era Peter Van Norden: volto amatissimo anche in TV

Nato a New York a dicembre del 1950, Van Norden aveva mosso i primi passi nel cinema alla fine degli anni Settanta con il film Squeeze Play, dando il via a una carriera longeva m anche ricca di ruoli differenti. Il cinema, d’altronde, non è stato il suo unico campo d’azione, perché si è messo alla prova anche sui set televisivi oltre che sui palcoscenici.

In TV lo abbiamo incrociato spesso in serie popolarissime come Cin cin, Matlock, La signora in giallo e nella trasposizione televisiva di Stephen King L’ombra dello scorpione. L’ultima sua apparizione al cinema risale invece al 2003, nel film Amore Estremo al fianco di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Nonostante i tanti ruoli davanti alla telecamera, il suo primo grande amore è rimasto comunque il teatro, a cui ha dedicato la vita intera lavorando senza sosta nelle più importanti produzioni newyorkesi.

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