Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Peter Green, trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction e The Mask: le cause del decesso

L’attore di culto, celebre per i suoi ruoli da villain in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. Ancora ignote le cause del decesso.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Peter Greene morto
Mediaset Infinity

Peter Greene, attore noto per aver interpretato alcuni dei villain più memorabili degli anni ’90, è morto all’età di 60 anni venerdì nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo storico manager, Gregg Edwards, che ha ricordato l’artista come un perfezionista dal grande cuore, capace di trasformare ogni ruolo in un’esperienza intensa e indimenticabile. "Era un ragazzo fantastico", ha detto l’agente dell’attore. Greene era conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in film come Pulp Fiction, The Mask e Training Day, ruoli che lo hanno reso un volto popolare in tutto il mondo.

Addio Peter Green, le cause della morte

Al momento, le autorità non hanno reso note le cause del decesso. Il corpo di Greene è stato rinvenuto privo di vita all’interno del suo appartamento nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, intorno alle ore 15.25, e il medico legale sta conducendo accertamenti per determinare l’esatta causa della morte. La polizia di New York ha confermato che non ci sono elementi che facciano sospettare una rapina o un evento criminale. Edwards, che avava affiancato l’attore nella sua carriera negli ultimi 10 anni, ha inoltre spiegato che, pur affrontando nel corso della vita problemi personali e dipendenze, Greene era riuscito a superarli e che da tempo si concentrava esclusivamente sulla carriera. L’attore era stato dipendendo da eroina e cocaina negli anni ’90. Nel 2007 era stato arrestato dalla polizia per possesso di crack.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Morto Peter Greene: la tragedia e il racconto dell’agente

Edwards ha raccontato che nell’appartamento di Greene la musica era rimasta accesa per oltre 24 ore, una situazione che lo ha portato a controllare personalmente le condizioni dell’attore. Edwards ha inoltre precisato di aver parlato con Greene all’inizio della settimana. L’attore, noto anche per il ruolo in I soliti sospetti, avrebbe dovuto prendere parte a gennaio a un thriller indipendente intitolato Mascots, al fianco di Mickey Rourke.

Chi era l’attore Peter Greene: i ruoli in Pulp Fiction e The Mask

Nato a Montclair nel 1965, nel New Jersey, Greene scappò di casa da adolescente e visse per un periodo per le strade di New York, esperienze che segnarono profondamente la sua vita e il suo approccio alla recitazione. La sua carriera cinematografica iniziò nei primi anni ’90, con ruoli in Laws of Gravity e Clean, Shaven, che gli valsero l’attenzione di registi di fama internazionale. Greene era famoso per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e spesso "cattivi", come Dorian Tyrell in The Mask, e Zed, una guardia giurata e serial killer sadico nell’iconico film di Tarantino del 1994 Pulp Fiction.

Potrebbe interessarti anche

"Netflix ci ha detto no per la serie tv": rivelazione shock dal cast di Twilight

Twilight, rivelazione shock dal cast del film: la serie TV si farà? Ecco la risposta di Netflix

Netflix blocca ogni speranza: non riavremo il cast originale di Twilight per la nuov...
Spider-Noir, svelati i poster della serie live-action con Nicolas Cage

Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Mostro di Firenze, spunta un documento inedito di una suora sul caso del Mostro di Firenze

Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti

Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre i...
Blanca 3

Le migliori fiction crime da recuperare su RaiPlay: la prima della lista è la più amata in Italia

Una selezione delle migliori fiction crime targate RAI disponibili su RaiPlay: inves...
Duro colpo per Sandokan, la fiction Rai sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"

Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"

I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Non solo Mediaset: su RaiPlay Giorgio Pasotti come non lo avete mai visto in questa fiction imperdibile

Non solo Mediaset: su RaiPlay Giorgio Pasotti come non lo avete mai visto in questa fiction imperdibile

Giorgio Pasotti incanta anche a distanza di anni in questa miniserie tratta da un fa...
I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones)

I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones)

Le migliori pellicole disponibili nella serata di martedì 11 novembre 2025: dal thri...
Antonio Albanese nella fiction in streaming su RaiPlay I Topi

Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere

Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: An...
L'altro ispettore, la fiction Rai divide i social: "Che spreco". E il dettaglio su Montalbano: "Geniale"

L'altro ispettore, la fiction Rai divide i social: "Che spreco". E il dettaglio su Montalbano: "Geniale"

Spettatori in visibilio (o quasi) per la nuova fiction Rai, con protagonista Alessio...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

John Hannah

John Hannah
Ed Westwick

Ed Westwick
Alanah Bloor

Alanah Bloor
Alessio Vassallo

Alessio Vassallo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963