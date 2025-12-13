Peter Green, trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction e The Mask: le cause del decesso
L’attore di culto, celebre per i suoi ruoli da villain in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. Ancora ignote le cause del decesso.
Peter Greene, attore noto per aver interpretato alcuni dei villain più memorabili degli anni ’90, è morto all’età di 60 anni venerdì nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo storico manager, Gregg Edwards, che ha ricordato l’artista come un perfezionista dal grande cuore, capace di trasformare ogni ruolo in un’esperienza intensa e indimenticabile. "Era un ragazzo fantastico", ha detto l’agente dell’attore. Greene era conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in film come Pulp Fiction, The Mask e Training Day, ruoli che lo hanno reso un volto popolare in tutto il mondo.
Addio Peter Green, le cause della morte
Al momento, le autorità non hanno reso note le cause del decesso. Il corpo di Greene è stato rinvenuto privo di vita all’interno del suo appartamento nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, intorno alle ore 15.25, e il medico legale sta conducendo accertamenti per determinare l’esatta causa della morte. La polizia di New York ha confermato che non ci sono elementi che facciano sospettare una rapina o un evento criminale. Edwards, che avava affiancato l’attore nella sua carriera negli ultimi 10 anni, ha inoltre spiegato che, pur affrontando nel corso della vita problemi personali e dipendenze, Greene era riuscito a superarli e che da tempo si concentrava esclusivamente sulla carriera. L’attore era stato dipendendo da eroina e cocaina negli anni ’90. Nel 2007 era stato arrestato dalla polizia per possesso di crack.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Morto Peter Greene: la tragedia e il racconto dell’agente
Edwards ha raccontato che nell’appartamento di Greene la musica era rimasta accesa per oltre 24 ore, una situazione che lo ha portato a controllare personalmente le condizioni dell’attore. Edwards ha inoltre precisato di aver parlato con Greene all’inizio della settimana. L’attore, noto anche per il ruolo in I soliti sospetti, avrebbe dovuto prendere parte a gennaio a un thriller indipendente intitolato Mascots, al fianco di Mickey Rourke.
Chi era l’attore Peter Greene: i ruoli in Pulp Fiction e The Mask
Nato a Montclair nel 1965, nel New Jersey, Greene scappò di casa da adolescente e visse per un periodo per le strade di New York, esperienze che segnarono profondamente la sua vita e il suo approccio alla recitazione. La sua carriera cinematografica iniziò nei primi anni ’90, con ruoli in Laws of Gravity e Clean, Shaven, che gli valsero l’attenzione di registi di fama internazionale. Greene era famoso per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e spesso "cattivi", come Dorian Tyrell in The Mask, e Zed, una guardia giurata e serial killer sadico nell’iconico film di Tarantino del 1994 Pulp Fiction.
Potrebbe interessarti anche
Twilight, rivelazione shock dal cast del film: la serie TV si farà? Ecco la risposta di Netflix
Netflix blocca ogni speranza: non riavremo il cast originale di Twilight per la nuov...
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti
Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre i...
Le migliori fiction crime da recuperare su RaiPlay: la prima della lista è la più amata in Italia
Una selezione delle migliori fiction crime targate RAI disponibili su RaiPlay: inves...
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"
I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Non solo Mediaset: su RaiPlay Giorgio Pasotti come non lo avete mai visto in questa fiction imperdibile
Giorgio Pasotti incanta anche a distanza di anni in questa miniserie tratta da un fa...
I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones)
Le migliori pellicole disponibili nella serata di martedì 11 novembre 2025: dal thri...
Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere
Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: An...