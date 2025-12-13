Peter Green, trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction e The Mask: le cause del decesso L’attore di culto, celebre per i suoi ruoli da villain in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. Ancora ignote le cause del decesso.

Peter Greene, attore noto per aver interpretato alcuni dei villain più memorabili degli anni ’90, è morto all’età di 60 anni venerdì nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo storico manager, Gregg Edwards, che ha ricordato l’artista come un perfezionista dal grande cuore, capace di trasformare ogni ruolo in un’esperienza intensa e indimenticabile. "Era un ragazzo fantastico", ha detto l’agente dell’attore. Greene era conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in film come Pulp Fiction, The Mask e Training Day, ruoli che lo hanno reso un volto popolare in tutto il mondo.

Addio Peter Green, le cause della morte

Al momento, le autorità non hanno reso note le cause del decesso. Il corpo di Greene è stato rinvenuto privo di vita all’interno del suo appartamento nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, intorno alle ore 15.25, e il medico legale sta conducendo accertamenti per determinare l’esatta causa della morte. La polizia di New York ha confermato che non ci sono elementi che facciano sospettare una rapina o un evento criminale. Edwards, che avava affiancato l’attore nella sua carriera negli ultimi 10 anni, ha inoltre spiegato che, pur affrontando nel corso della vita problemi personali e dipendenze, Greene era riuscito a superarli e che da tempo si concentrava esclusivamente sulla carriera. L’attore era stato dipendendo da eroina e cocaina negli anni ’90. Nel 2007 era stato arrestato dalla polizia per possesso di crack.

Morto Peter Greene: la tragedia e il racconto dell’agente

Edwards ha raccontato che nell’appartamento di Greene la musica era rimasta accesa per oltre 24 ore, una situazione che lo ha portato a controllare personalmente le condizioni dell’attore. Edwards ha inoltre precisato di aver parlato con Greene all’inizio della settimana. L’attore, noto anche per il ruolo in I soliti sospetti, avrebbe dovuto prendere parte a gennaio a un thriller indipendente intitolato Mascots, al fianco di Mickey Rourke.

Chi era l’attore Peter Greene: i ruoli in Pulp Fiction e The Mask

Nato a Montclair nel 1965, nel New Jersey, Greene scappò di casa da adolescente e visse per un periodo per le strade di New York, esperienze che segnarono profondamente la sua vita e il suo approccio alla recitazione. La sua carriera cinematografica iniziò nei primi anni ’90, con ruoli in Laws of Gravity e Clean, Shaven, che gli valsero l’attenzione di registi di fama internazionale. Greene era famoso per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e spesso "cattivi", come Dorian Tyrell in The Mask, e Zed, una guardia giurata e serial killer sadico nell’iconico film di Tarantino del 1994 Pulp Fiction.

