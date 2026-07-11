Geppi Cucciari, il ritorno dopo Diamanti di Ozpetek è esplosivo: il cast (stellare) del nuovo film nasconde più di una sorpresa Geppi Cucciari protagonista del nuovo film diretto da Paolo Zucca. Nel cast anche Stefano Accorsi, Giorgio Tirabassi e Anna Ferzetti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Geppi Cucciari è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto che la vede protagonista. Si sono infatti concluse le riprese di Perfetta, il film diretto da Paolo Zucca e ispirato all’omonimo monologo di Mattia Torre. L’attrice guiderà un cast ricco di volti noti in una storia che affronta con ironia e sensibilità un tema tanto universale quanto attuale.

Geppi Cucciari in Perfetta: la trama del nuovo film con Stefano Accorsi

Perfetta ha ufficialmente terminato le riprese. Il nuovo film firmato da Paolo Zucca, tratto dall’omonimo monologo teatrale di Mattia Torre, ha concluso i lavori la scorsa settimana. Al centro della storia ci sarà ancora una volta Geppi Cucciari, anch’essa sarda proprio come il regista e protagonista di un progetto che affronta con ironia e sensibilità un tema tutto al femminile. Paolo Zucca torna dietro la cinepresa dopo averci regalato film come L’arbitro, L’uomo che comprò la Luna e Vangelo secondo Maria. Oltre a Cucciari, il film può contare su un cast ricco di volti noti, tra cui Stefano Accorsi, Giorgio Tirabassi e Anna Ferzetti, reduce dalla vittoria del Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista grazie a La Grazia.



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La storia di Perfetta racconta di Laura, una donna che lavora come venditrice di automobili, moglie e madre, alle prese con la propria quotidianità. Il racconto si sviluppa nell’arco di un mese, seguendo le quattro fasi del ciclo femminile e mostrando come i cambiamenti ormonali influenzino emozioni, stati d’animo e vita di tutti i giorni, affrontando il tema con leggerezza e ironia. Un ruolo che sembra cucito addosso perfettamente all’attrice sarda.



Geppi Cucciari, i successi da Grande Grosso e Verdone a Diamanti

Tra i volti più apprezzati dello spettacolo italiano, Geppi Cucciari si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a Zelig, e successivamente ha costruito una carriera di successo tra televisione, cinema e radio, distinguendosi per la sua ironia e la sua schiettezza.

Sul grande schermo ha esordito con Grande, grosso e Verdone del mitico Carlo Verdone, per poi lavorare con registi come Paolo Zucca e Ferzan Ozpetek. Tutto il suo lato comico è venuto fuori in commedie come 10 giorni con Babbo Natale assieme a Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Tra le sue interpretazioni più apprezzate figurano L’arbitro, che ha segnato una tappa importante della sua carriera, e il recente Diamanti, con cui ha confermato la sua capacità di alternare comicità e ruoli più intensi sotto la guida del premiato regista turco. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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