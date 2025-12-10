Trova nel Magazine
Disney Plus risponde a Netflix con un cast stellare: la seconda stagione è da record

Dal 10 dicembre 2025 la seconda stagione della serie di Rick Riordan prende vita con le prime due puntate piene di magia.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 10 dicembre 2025 torna su Disney+ Percy Jackson con la sua seconda stagione, tratta dal secondo libro della saga, Il mare dei mostri di Rick Riordan. Per chi ha amato il primo capitolo — quella del ritorno al ‘Campo Mezzosangue‘, del risveglio di semidei, di profezie e miti modernizzati — questo è un invito ad immergersi di nuovo nella magia della serie.

La seconda stagione allarga il cast ideale con nuovi personaggi attesi da tempo, e rivalità che si preannunciano intense. Ci sono Tyson — ciclone di dolcezza e forza, fratellastro di Percy, già nel cuore dei fan per la sua innocenza e coraggio — e Clarisse La Rue, figlia di Ares, dura, scolpita nella competizione, perfetta per portare violenza, contrasti e riscatto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ora, però, no ci sono più solo demoni da affrontare, ma conflitti interiori, legami spezzati, alleanze fragili. Il gruppo non è più ‘eroi adolescenti in vacanza’: sono semidei con responsabilità, paure e debolezze vere. E questo rende la serie adatta non solo a un pubblico young-adult, ma anche a chi cerca qualcosa di più profondo: crescita, dolore, scelta morale. Ma se volete scoprire trama e curiosità, trovate tutto nel Video!

