Disney Plus risponde a Netflix con un cast stellare: la seconda stagione è da record Dal 10 dicembre 2025 la seconda stagione della serie di Rick Riordan prende vita con le prime due puntate piene di magia.

Il 10 dicembre 2025 torna su Disney+ Percy Jackson con la sua seconda stagione, tratta dal secondo libro della saga, Il mare dei mostri di Rick Riordan. Per chi ha amato il primo capitolo — quella del ritorno al ‘Campo Mezzosangue‘, del risveglio di semidei, di profezie e miti modernizzati — questo è un invito ad immergersi di nuovo nella magia della serie.

La seconda stagione allarga il cast ideale con nuovi personaggi attesi da tempo, e rivalità che si preannunciano intense. Ci sono Tyson — ciclone di dolcezza e forza, fratellastro di Percy, già nel cuore dei fan per la sua innocenza e coraggio — e Clarisse La Rue, figlia di Ares, dura, scolpita nella competizione, perfetta per portare violenza, contrasti e riscatto.

Ora, però, no ci sono più solo demoni da affrontare, ma conflitti interiori, legami spezzati, alleanze fragili. Il gruppo non è più ‘eroi adolescenti in vacanza’: sono semidei con responsabilità, paure e debolezze vere. E questo rende la serie adatta non solo a un pubblico young-adult, ma anche a chi cerca qualcosa di più profondo: crescita, dolore, scelta morale. Ma se volete scoprire trama e curiosità, trovate tutto nel Video!

