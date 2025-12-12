Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: tutta la spiegazione della Grande Profezia Ecco tutto quello che dovete sapere sulla profezia rivelata ad Annabeth all'inizio della stagione 2 della serie: attenzione agli spoiler

A distanza di due anni dalla prima stagione, in streaming su Disney Plus è approdata la stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, adattamento dei romanzi per ragazzi di Rick Riordan. Per quanto siano usciti solo due episodi, l’azione si è già fatta intensa. Grover è stato rapito da Polifemo, mentre l’albero che è ora Thalia è stato avvelenato. A complicare ulteriormente la vicenda, poi, ecco che arriva la Grande Profezia, rivelata ad Annabeth: ecco tutta la spiegazione di uno dei misteri più importanti di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Ovviamente da qui in avanti ci saranno spoiler, quindi leggete solo a vostro rischio e pericolo.

La spiegazione della Grande Profezia in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo su Disney Plus

Al termine del secondo episodio, il centauro Chirone rivela ad Annabeth l’importanza di Percy nelle dinamiche e nel destino dell’Olimpo. Egli, infatti, potrebbe essere colui che farà avverare la Grande Profezia, per cui un semidio potrebbe decidere la caduta o la sopravvivenza della casa degli Dei. Essa recita:

"UN MEZZOSANGUE DEI PIÙ ANTICHI DÈI,

RAGGIUNGERÀ I SEDICI CONTRO OGNI PROBABILITÀ,

E VEDRÀ IL MONDO IN SONNO SENZA FINE,

L’ANIMA DELL’EROE, UNA LAMA MALEDETTA FALCERÀ,

UNA SOLA SCELTA TRONCHERÀ I SUOI GIORNI,

L’OLIMPO PRESERVARE O DISTRUGGERE"

Il primo passo richiama Zeus, Poseidone e Ade, i primi figli di Crono. La profezia venne pronunciata dall’oracolo di Delfi dopo la Seconda Guerra Mondiale, motivo per cui i tre Dei decisero di non avere più figli. Percy è un mezzosangue generato da Poseidone ed è l’unico dei bambini generati dai tre Dei che può raggiungere i 16 anni di età I due figli di Ade, infatti, sono bloccati nel tempo al Lotus Hotel e la figlia di Zeus, Thalia, è divenuta un albero.

Per ora abbiamo solo un assaggio della profezia

Nei libri, la Grande Profezia non viene rivelata nella sua interezza fino al quinto volume, Lo Scontro Finale. Fino a quel momento, i Mezzosangue ne conoscono solo dei frammenti. Chirone stesso non vuole che Percy venga schiacciato dal peso psicologico che essa comporta, quindi gliela tiene nascosta. Tra l’altro, il centauro era convinto che la protagonista della profezia fosse Thalia, e non Percy.

Ma allora perchè mostrarla così presto nella serie tv? Sembra una scelta narrativa dettata unicamente dalla volontà di creare tensione tra Annabeth e Percy, ma dietro c’è dell’altro. Il team creativo, nella persona del produttore esecutivo Craig Silverstein, ha spiegato a TV Insider che la profezia costringerà Percy a capire di essere "ancora più importante per la storia di quanto credesse". L’attore che interpreta il mezzosangue, Walker Scobell, ha poi affermato a Screen Rant che la profezia deve essere affinché "la storia mantenga slancio". Lo stesso però ribadisce come essa non avrà un peso così rilevante nella trama fino alla stagione 3, già confermata prima della messa in onda della stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Dove vedere Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo

Vi ricordiamo che tutti gli episodi di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono disponibili in streaming nel catalogo di Disney Plus.

