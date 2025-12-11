Percy Jackson 2, tutti i personaggi della seconda stagione della serie TV: grandi ritorni e new entry nel cast Percy Jackson: dal viaggio nel Mare dei Mostri ai nuovi volti del pantheon: la guida completa al cast della seconda stagione della serie Disney+

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La seconda stagione di Percy Jackson 2 è pronta a riportare gli spettatori nel mondo dei semidei con un capitolo più intenso, più maturo e soprattutto più avventuroso. In questo nuovo capitolo Percy parte per un viaggio epico e ricco di colpi di scena. Questa seconda stagione promette dunque una storia più cupa e stratificata, dove l’amicizia, la lealtà e il coraggio si intrecciano con antiche profezie, creature mitologiche e tensioni tra gli dei dell’Olimpo.

I nuovi personaggi di Percy Jackson 2

La seconda stagione accoglie diverse new entry pronte a sconvolgere gli equilibri del mondo dei semidei. A partire da Daniel Diemer, che vestirà i panni di Tyson, il ciclope e fratellastro di Percy: un personaggio tenero e potente allo stesso tempo, destinato a ricoprire un ruolo fondamentale nella nuova avventura. Accanto a lui arriva Tamara Smart nel ruolo di Thalia Grace, la figlia di Zeus che per anni è rimasta intrappolata nelle sembianze di un albero e che ora torna finalmente in vita. A completare il pantheon degli dei si aggiunge Andra Day, chiamata a interpretare Atena, la madre di Annabeth nonché dea della saggezza e della guerra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le figure più enigmatiche di questa stagione troviamo le Sorelle Grige, interpretate da Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho: tre creature misteriose e inquietanti, pronte a mettere alla prova i giovani semidei. Timothy Simon presta invece il volto a Tantalo, figlio di Zeus, mentre proprio Zeus avrà un nuovo interprete: Courtney B. Vance, che subentra al compianto Lance Reddick. Infine, Aleks Paunovic darà vita a Polifemo, il temibile ciclope guardiano del Vello d’Oro, una delle minacce più iconiche del viaggio di Percy.

I personaggi che tornano dalla prima stagione

Accanto ai nuovi volti, ritroviamo tutti i protagonisti che hanno segnato il successo della prima stagione. Walker Scobell torna a guidare il cast nel ruolo di Percy Jackson, il giovane semidio figlio di Poseidone che, pur potendo controllare l’acqua, è ancora alle prese con la sua identità e con un rapporto complesso con gli dei. Con lui rivedremo Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase, sempre lucida e determinata, e Aryan Simhadri come Grover Underwood, amico fedele e imprescindibile compagno di viaggio.

Dalla precedente stagione tornano anche Charlie Bushnell nel ruolo di Luke Castellan e Dior Goodjohn come Clarissa LaRue, mentre Toby Stephens riprende il ruolo di Poseidone. Sul fronte "mortale" si rivedranno Virginia Kull come Sally Jackson, madre amorevole di Percy, e Glynn Turman come Chiron/Mr. Brunner, mentore saggio e guida del campo. Non mancano infine gli dei più eccentrici e imprevedibili: Jason Mantzoukas torna come Dioniso, Lin-Manuel Miranda veste nuovamente i panni di Hermes e Adam Copeland riprende il ruolo di Ares, pronto a portare tensione e caos nel già delicato equilibrio del mondo dei semidei.

Potrebbe interessarti anche