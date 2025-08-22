Percy Jackson 3, il cast si arricchisce: Dafne Keen nella terza stagione della serie e sarà la nuova dea dell’Olimpo
L’ex X-23 Dafne Keen entra nel cast di Percy Jackson 3 su Disney+: vestirà i panni di Artemis, dea della caccia, pronta a sfide epiche e misteri dell’Olimpo.
E’ conosciuta e famosa per aver interpretato diversi ruoli, ma in molti la ricordano per aver vestito i panni di Laura Kinney aka X-23, la "figlia" di Wolverine e, adesso, la rivedremo in Percy Jackson 3. Stiamo parlando di Dafne Keen, che si unirà al cast della terza stagione della serie insieme a un’altra attrice, Sarah Chaundry. La seconda stagione verrà trasmessa a dicembre su Disney+ ma, si lavora già attivamente alla prossima. E’ una notizia, questa, che suscita un certo interesse nei fan della celebre saga basata sui libri di Rick Riordan, perché innanzitutto ci si chiede: che ruolo interpreterà Keen in questa serie mitologica? Scopriamolo insieme.
Percy Jackson 3, Dafne Keen si unisce al cast della terza stagione della serie
Dafne Keen, dopo il ritorno nel mondo Marvel con Deadpool & Wolverine, entra nel cast della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La serie Disney+, basata sui romanzi di Rick Riordan, tornerà a dicembre con nuove avventure, mentre a Vancouver sono già iniziate le riprese della prossima stagione. Keen interpreterà Artemis, dea della caccia e della luna, un personaggio indipendente, regale e pronta a sfide importanti, accompagnata dai suoi cacciatori immortali. Saara Chaudry sarà Zoe Nightshade, fedele assistente di Artemis da oltre 2.000 anni, guerriera determinata e fondamentale nelle missioni, seppur a volte troppo seria.
Il cast principale include Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. La serie è creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, che partecipano anche come produttori insieme a un team di collaboratori.
Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Percy Jackson?: La trama
La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è ispirata a Il mare dei mostri di Rick Riordan. Dopo che il Campo Mezzosangue viene minacciato, Percy parte per salvare il suo amico Grover e recuperare il Vello d’Oro, accompagnato da Annabeth, Clarisse e il ciclope Tyson. La sua missione è fondamentale per fermare Luke e il Titano Crono, che vogliono distruggere il Campo e l’Olimpo.
Il successo della serie e dove vedere in streaming Percy Jackson
Come c’era da aspettarsi, la serie ha riscosso sin da subito un grande successo. Infatti, ha superato i 110 milioni di ore di streaming e, grazie all’elevato indice di gradimento di pubblico e social, è stata confermata per una seconda stagione. Nonostante il debutto tardivo nel 2023, il primo episodio ha ottenuto 26,2 milioni di visualizzazioni su Disney+ e Hulu, mentre l’hashtag #percyjackson ha superato 1 miliardo di visualizzazioni su TikTok negli USA e i profili ufficiali della serie hanno raggiunto 4,6 milioni di follower. I nuovi episodi saranno disponibili in streaming su Disney+ dal 10 dicembre 2025.
