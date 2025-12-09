Trova nel Magazine
Percy Jackson 2, conto alla rovescia su Disney+: quando escono tutti gli episodi e svolte epiche nella nuova stagione

Percy Jackson torna su Disney+ con nuovi episodi: ecco tutte le date, i titoli e le avventure mozzafiato del secondo capitolo della celebre saga fantasy.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per l’immensa felicità di milioni di fan in tutto il mondo, Percy Jackson sta per tornare con la seconda stagione della serie e molto presto debutterà in streaming su Disney+. La serie televisiva tratta dai libri di Rick Riordan è già stata confermata per una terza stagione, con le riprese attualmente in corso. Un risultato decisamente superiore a quello della versione cinematografica, che si è interrotta dopo il film Il Mare dei Mostri. Ma adesso scopriamo insieme il calendario completo di tutti gli episodi: quando usciranno, i titoli e molto altro.

Percy Jackson 2, quando escono tutti gli episodi della seconda stagione: segnate queste date

Ebbene sì, Percy Jackson è pronto a tornare con la seconda stagione, che riprende da dove si era conclusa la prima, sempre ispirata ai romanzi di Rick Riordan. La serie sarà disponibile su Disney+ e continuerà la storia oltre il film Il Mare dei Mostri. La première è fissata per il 10 dicembre 2025, con due episodi disponibili subito, seguiti da uscite settimanali fino al 21 gennaio 2026, per un totale di otto episodi. Di seguito, troverete il calendario completo di tutti gli episodi della seconda stagione:

  • Mercoledì 10 dicembre: Gioco a Dodgeball con i Cannibali
  • Mercoledì 10 dicembre: Attacco dei piccioni demoniaci
  • Mercoledì 17 dicembre: Saliamo a bordo della Principessa Andromeda
  • Mercoledì 24 dicembre: Clarisse fa saltare tutto in aria
  • Mercoledì 31 dicembre: Facciamo il check-in alla Spa & Resort di C.C.
  • Mercoledì 7 gennaio: Nessuno prende il vello
  • Mercoledì 14 gennaio: Affondo con la nave
  • Mercoledì 21 gennaio: Il vello fa la sua magia troppo bene

Di cosa parla la seconda stagione di Percy Jackson: trama e cast

La storia della seconda stagione della serie (tratta dal secondo romanzo di Rick Riordan, Il Mare dei Mostri), segue Percy Jackson e i suoi compagni (Annabeth, Clarisse e il ciclope Tyson) nel tentativo di salvare il Campo Mezzosangue. Quando l’albero di Talia viene avvelenato e la barriera del campo diventa invalicabile, il gruppo parte alla ricerca del Vello d’Oro per curarlo e salvare Grover, catturato dal ciclope Polifemo. Per farlo, devono attraversare il Mare dei Mostri, noto come il Triangolo delle Bermuda, affrontando pericolose sfide acquatiche.

Il cast include Walker Scobell (Percy), Aryan Simhadri (Grover), Leah Sava Jeffries (Annabeth), Dior Goodjohn (Clarisse), Charlie Bushnell (Luke), Jason Mantzoukas (Dioniso), Virginia Kull (Sally Jackson), Timothy Simons (Tantalo) e Daniel Diemer (Tyson, il fratellastro di Percy).

Percy Jackson 3 si farà: i dettagli

Anche se gli episodi di Percy Jackson 2 non sono ancora usciti, abbiamo la conferma che la terza stagione si farà. Quest’ultima si baserà su La Maledizione del Titano, il terzo libro della saga bestseller di Rick Riordan. Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: "Con la seconda stagione che debutterà a dicembre, siamo entusiasti di annunciare che il viaggio di Percy continuerà anche con una terza. Un enorme ringraziamento va al nostro incredibile cast e team creativo, ai nostri partner di 20th Television e ai nostri visionari e talentuosi produttori che continuano a dare vita al mondo di Rick Riordan con tanta profondità e immaginazione".

Rick Riordan, invece, ha aggiunto: "La terza stagione porterà per la prima volta in vita sullo schermo personaggi amati come le Cacciatrici di Artemide e Nico di Angelo. Non sarebbe stata possibile senza l’impegno della Disney e l’entusiasmo dei fan: grazie, semidei di tutto il mondo!".

Programmi

