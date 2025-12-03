Stranger Things 5, perché Vecna è terrorizzato dalla caverna: il mistero svelato è da brividi
Da dove nasce il terrore di Vecna di fronte alla caverna in cui si rifugia Max in Stranger Things 5? Ecco svelato il mistero
Il Volume 1 di Stranger Things 5 è approdato su Netflix qualche giorno fa, scatenando grande entusiasmo ma al contempo lasciando in sospeso un po’ di domande. Uno su tutti continua a far discutere e riguarda una scena che ha come protagonista Vecna. Nell’ultimo episodio della prima parte (attenzione, d’ora in poi ci saranno SPOILER importanti), scopriamo che Max si trova in un modo fatto di ricordi creato da Vecna, ed è lo stesso in cui si trova Holly Wheeler dopo il rapimento da parte del mostro.
Stranger Things 5, cosa nasconde Vecna? Il racconto di Max
Quando Max scopre della presenza di Holly in quel mondo, decide di incontrarla attraverso uno stratagemma, e le spiega perché si trova lì e cosa ha fatto in tutto quel tempo. Parlando della fuga da Vecna, Max le svela di aver trovato rifugio all’interno di una caverna tra delle montagne rocciose (nella quale si trovano al momento del racconto), perché qui il mostro non entra. In una scena che mostra il precedente inseguimento, si vede proprio Henry che si blocca di fronte a quella entrata, col volto letteralmente terrorizzato. Da qui la domanda: perché Vecna ha paura di quel luogo a punto tale da non entrarci?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Henry terrorizzato dalla caverna in Stranger Things 2025: svelato il motivo
La risposta a questa domanda arriva dallo spettacolo teatrale Stranger Things The First Shadow, nel quale è infatti raccontata la storia di Henry quando non era ancora Vecna. Scopriamo che l’ambientazione della grotta è in Nevada dove, da piccolo, il personaggio va in gita con i genitori. Tutto per lui cambia quando si avventura per sbaglio in questa caverna, perché proprio lì avviene il primo contatto con il Sottosopra e il Mind Flayer, che lo attacca e gli entra dentro, come accaduto con Will. È da quel momento che diventa parte del Sottosopra e inizia ad acquisire i poteri che, a poco a poco, lo renderanno Vecna. Quella caverna, dunque, ricorda a Henry il terribile momento in cui la sua vita è cambiata per sempre, da qui il terrore nei suoi occhi.
Guida TV
-
-
-
-
04 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
04 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
05 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
06 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
06 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
07 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
-
07 Dicembre 2025
The Iris affair: Missione ad alto rischioSky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Stranger Things 5 svela il mistero che affligge i fan: la verità nascosta per 9 anni finalmente emerge
Dopo quasi un decennio, Stranger Things 5 rivela perché Will Byers fu scelto da Vecn...
Stranger Things 5 - Volume 1, il finale scuote Hawkins: indizi nascosti e svolte inquietanti per Eleven e Will
Hawkins è di nuovo in pericolo: tra salti temporali, misteri nell’Upside Down e nuov...
Stranger Things 5 – Volume 2, spoiler incredibile dei fratelli Duffer: i colpi di scena stupiranno i fan
I creatori di Stranger Things anticipano con un piccolo spoiler il Volume 2 della st...
Stranger Things 5, il trailer finale (italiano) è pazzesco: la banda sfida Vecna nell’atto decisivo
Hawkins torna in guerra: il trailer italiano del Volume 1 anticipa il piano folle de...
Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime
Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Stranger Things 5: quando e a che ora esce il Volume 2 su Netflix
A Natale non solo regali sotto l'albero e pranzi coi parenti, ma anche la resa dei c...
Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi
Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
Stranger Things invade le librerie: le graphic novel ufficiali svelano segreti mai visti della serie
Dal Sottosopra alle avventure dei ragazzi di Hawkins: in libreria quattro graphic no...