Stranger Things 5, perché Vecna è terrorizzato dalla caverna: il mistero svelato è da brividi

Il Volume 1 di Stranger Things 5 è approdato su Netflix qualche giorno fa, scatenando grande entusiasmo ma al contempo lasciando in sospeso un po’ di domande. Uno su tutti continua a far discutere e riguarda una scena che ha come protagonista Vecna. Nell’ultimo episodio della prima parte (attenzione, d’ora in poi ci saranno SPOILER importanti), scopriamo che Max si trova in un modo fatto di ricordi creato da Vecna, ed è lo stesso in cui si trova Holly Wheeler dopo il rapimento da parte del mostro.

Stranger Things 5, cosa nasconde Vecna? Il racconto di Max

Quando Max scopre della presenza di Holly in quel mondo, decide di incontrarla attraverso uno stratagemma, e le spiega perché si trova lì e cosa ha fatto in tutto quel tempo. Parlando della fuga da Vecna, Max le svela di aver trovato rifugio all’interno di una caverna tra delle montagne rocciose (nella quale si trovano al momento del racconto), perché qui il mostro non entra. In una scena che mostra il precedente inseguimento, si vede proprio Henry che si blocca di fronte a quella entrata, col volto letteralmente terrorizzato. Da qui la domanda: perché Vecna ha paura di quel luogo a punto tale da non entrarci?

Henry terrorizzato dalla caverna in Stranger Things 2025: svelato il motivo

La risposta a questa domanda arriva dallo spettacolo teatrale Stranger Things The First Shadow, nel quale è infatti raccontata la storia di Henry quando non era ancora Vecna. Scopriamo che l’ambientazione della grotta è in Nevada dove, da piccolo, il personaggio va in gita con i genitori. Tutto per lui cambia quando si avventura per sbaglio in questa caverna, perché proprio lì avviene il primo contatto con il Sottosopra e il Mind Flayer, che lo attacca e gli entra dentro, come accaduto con Will. È da quel momento che diventa parte del Sottosopra e inizia ad acquisire i poteri che, a poco a poco, lo renderanno Vecna. Quella caverna, dunque, ricorda a Henry il terribile momento in cui la sua vita è cambiata per sempre, da qui il terrore nei suoi occhi.

