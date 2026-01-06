Trova nel Magazine
Perché tutti cantano Soltero: la hit TikTok che conquista l’Italia

La canzone di Leonardo De Andreis esplode su TikTok e conquista Spotify: ecco da dove arriva e perché è diventata la nuova hit virale italiana.

Se negli ultimi giorni hai aperto TikTok, probabilmente ti sei ritrovato a canticchiare Soltero, il nuovo brano virale di Leonardo De Andreis. Pubblicata a fine 2024, la canzone è esplosa sui social grazie a creator e influencer, arrivando al primo posto della playlist Viral 50 Italia su Spotify. Ma da dove arriva e perché tutti la stanno ascoltando? Scopriamo la storia dietro il fenomeno TikTok che sta conquistando l’Italia.

La storia di Soltero e del suo autore, dalla nascita al boom

Leonardo De Andreis, originario di Pomezia, non è un volto completamente nuovo della scena musicale italiana. Già finalista della prima edizione di Sanremo Young nel 2018, De Andreis ha poi continuato a lavorare dietro le quinte, fino a quando Soltero ha improvvisamente catturato l’attenzione del pubblico. Il brano racconta con franchezza e ironia la delusione sentimentale e la scelta di restare "soltero", temi che hanno fatto immediatamente breccia tra i giovani, soprattutto sui social.

Anche se pubblicata a fine 2024, la canzone ha impiegato quasi un anno prima di diventare virale. L’esplosione è stata favorita dalle condivisioni di influencer e artisti come Tedua, Sarah Toscano, Alfa e Samuraijay, che hanno contribuito a far conoscere il brano a un pubblico più ampio. Su TikTok, i video con Soltero hanno superato i 6.800, alcuni con oltre 3 milioni di visualizzazioni, mentre su Spotify e YouTube la canzone ha raggiunto centinaia di migliaia di ascolti e visualizzazioni.

Altre hit e il fenomeno delle rinascite digitali

All’inizio del 2026 le classifiche raccontano una storia curiosa: brani usciti mesi o anni fa tornano improvvisamente al centro della scena. Sono vere e proprie rinascite digitali, capaci di trasformare una canzone "dimenticata" in un fenomeno virale. Oltre a Soltero, esempi emblematici sono L’amore non mi basta di Emma Marrone e brani legati a serie come Stranger Things, come Running Up That Hill di Kate Bush o End of Beginning di Djo (Joe Keery).

Anche vecchi brani come Turn the Lights Off di Kato hanno trovato nuova vita grazie a meme e contenuti virali su TikTok e Instagram. In tutti questi casi, la viralità nasce quando la musica diventa uno strumento narrativo: non più solo da ascoltare, ma da usare per raccontarsi, condividere emozioni, nostalgie o momenti generazionali. Il fenomeno mostra come oggi la popolarità di una canzone sia dettata tanto dai social quanto dalla qualità o dalla strategia discografica, dando vita a hit imprevedibili e universali.

Programmi

