Perché tutti cantano Soltero: la hit TikTok che conquista l’Italia
La canzone di Leonardo De Andreis esplode su TikTok e conquista Spotify: ecco da dove arriva e perché è diventata la nuova hit virale italiana.
Se negli ultimi giorni hai aperto TikTok, probabilmente ti sei ritrovato a canticchiare Soltero, il nuovo brano virale di Leonardo De Andreis. Pubblicata a fine 2024, la canzone è esplosa sui social grazie a creator e influencer, arrivando al primo posto della playlist Viral 50 Italia su Spotify. Ma da dove arriva e perché tutti la stanno ascoltando? Scopriamo la storia dietro il fenomeno TikTok che sta conquistando l’Italia.
La storia di Soltero e del suo autore, dalla nascita al boom
Leonardo De Andreis, originario di Pomezia, non è un volto completamente nuovo della scena musicale italiana. Già finalista della prima edizione di Sanremo Young nel 2018, De Andreis ha poi continuato a lavorare dietro le quinte, fino a quando Soltero ha improvvisamente catturato l’attenzione del pubblico. Il brano racconta con franchezza e ironia la delusione sentimentale e la scelta di restare "soltero", temi che hanno fatto immediatamente breccia tra i giovani, soprattutto sui social.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Anche se pubblicata a fine 2024, la canzone ha impiegato quasi un anno prima di diventare virale. L’esplosione è stata favorita dalle condivisioni di influencer e artisti come Tedua, Sarah Toscano, Alfa e Samuraijay, che hanno contribuito a far conoscere il brano a un pubblico più ampio. Su TikTok, i video con Soltero hanno superato i 6.800, alcuni con oltre 3 milioni di visualizzazioni, mentre su Spotify e YouTube la canzone ha raggiunto centinaia di migliaia di ascolti e visualizzazioni.
Altre hit e il fenomeno delle rinascite digitali
All’inizio del 2026 le classifiche raccontano una storia curiosa: brani usciti mesi o anni fa tornano improvvisamente al centro della scena. Sono vere e proprie rinascite digitali, capaci di trasformare una canzone "dimenticata" in un fenomeno virale. Oltre a Soltero, esempi emblematici sono L’amore non mi basta di Emma Marrone e brani legati a serie come Stranger Things, come Running Up That Hill di Kate Bush o End of Beginning di Djo (Joe Keery).
Anche vecchi brani come Turn the Lights Off di Kato hanno trovato nuova vita grazie a meme e contenuti virali su TikTok e Instagram. In tutti questi casi, la viralità nasce quando la musica diventa uno strumento narrativo: non più solo da ascoltare, ma da usare per raccontarsi, condividere emozioni, nostalgie o momenti generazionali. Il fenomeno mostra come oggi la popolarità di una canzone sia dettata tanto dai social quanto dalla qualità o dalla strategia discografica, dando vita a hit imprevedibili e universali.
Potrebbe interessarti anche
Stranger Things, un viaggio sonoro in cinque stagioni: le canzoni della serie e la playlist definitiva
La musica nella serie è stata una componente narrativa fondamentale che ha amplifica...
Emma Marrone regina di TikTok e Spotify, il presidente di Fimi spiega cosa accade ora (disco d'oro?)
Dai Måneskin a Eddie Brock fino al ritorno in classifica de L'Amore non mi basta. En...
Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Prince rinasce con Stranger Things: due canzoni cult (dimenticate) esplodono in streaming. Quali sono
Grazie alla serie Stranger Things, la musica di Prince torna virale: ‘Purple Rain’ e...
Emma Marrone, imbarazzo dalla Cabello: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”. La risposta della cantante
Victoria Cabello è tornata con un nuovo progetto su YouTube e tra i primi intervista...
Stranger Things 5 su Netflix, il Volume 2 travolto dalle polemiche: errori e critiche al veleno
I diversi errori presenti nella seconda tornata di episodi dell'ultima stagione dell...
Maria Esposito, chi è la fidanzata Silvia Uras: il coming out a Capodanno e perché è famosa
Dal timore di amare al post di Capodanno che ha reso ufficiale il loro amore: la sto...
I remix delle hit storiche fanno bene alla musica italiana? La risposta arriva da Spotify (e TikTok)
La rivisitazione di Rumore di Raffaella Carrà da parte di Mark Ronson è solo l’ultim...