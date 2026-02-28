C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset Stasera - 28 febbraio - Canale 5 sospende “C’è posta per te” a causa del Festival di Sanremo. Al suo posto, il film “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Questa sera – sabato 28 febbraio – gli spettatori di Canale5 resteranno a mani vuote: non andrà in onda "C’è posta per te". Il programma di Maria De Filippi si ferma in concomitanza della finale del Festival di Sanremo, seguendo una prassi consolidata ormai da tre anni, che evita confronti diretti contro l’ultimo atto della kermesse musicale. L’ultima che Queen Mary provò a sfidare il Festival fu nel 2023, con risultati ben al di sotto delle aspettative e ascolti molto inferiori alla media abituale del programma. Da lì in avanti, quindi, la strategia di Mediaset è cambiata per evitare, in sostanza, di ‘sprecare’ una puntata condannadola ad ascolti fallimentari.

"C’è posta per te" evita Sanremo 2026, salta la puntata di stasera 28 febbraio

Da tre anni a questa parte, Maria De Filippi evita di mandare in onda "C’è posta per te" contro il Festival di Sanremo. La scelta non è casuale: la gara canora di Rai1 domina gli ascolti, rendendo rischioso sfidarla. L’ultima sfida, nel 2023, si concluse con un mezzo disastro Canale5: la puntata raccolse solo il 12,3% di share (con 2,6 milione di spettatori, lontanissimo dalla media abituale del programma, superiore al 25%. In confronto, quella finale del Festival di Sanremo – all’epoca timonato da Amadeus – conquistò oltre 12 milioni di spettatori, con punte di oltre il 70% di share nelle fasi più seguite della serata.

Questa strategia di "autosospensione" contro Sanremo è comune a molti programmi della televisione italiana, come dimostrato anche dal rinvio della finale di MasterChef (slittata a giovedì prossimo), e dal fatto che Mediaset abbia deciso di non programmare nel corso della settimana big show o fiction attese.

Cosa sostituirà la puntata di "C’è posta per te"

Stasera al posto di C’è posta per te, Canale5 proporrà il film "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto". Il film racconta le vicende di Monica e Giovanni, due ex fidanzati che hanno perso i contatti dopo una breve relazione. I loro figli si incontrano casualmente a Londra, e Monica, coinvolta in un furto commesso dalle sue gemelle, finisce in prigione. Chiede allora aiuto a Giovanni per non deludere il figlio Alessio.

Giovanni riesce a far commutare la pena di Monica in servizi sociali presso una comunità parrocchiale, dove Monica conosce don Davide, un sacerdote affascinante, dando inizio a una nuova storia d’amore che scatena la gelosia di Giovanni. Il film è il sequel del successo del 2017 e promette di intrattenere il pubblico con una trama leggera e divertente, ideale sostituto della puntata saltata. C’è posta per te tornerà regolarmente in onda sabato prossimo, 7 marzo .

