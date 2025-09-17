Domenica In, perché è saltata l’intervista a Katia Ricciarelli. Mara Venier: “Dispiaciuta per le cose dette a Verissimo” Nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In non ci sarà Katia Ricciarelli. Mara Venier ha spiegato perché è saltata l'ospitata.

Domenica 21 settembre prenderà il via una nuova edizione di Domenica In. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarebbe dovuta essere Katia Ricciarelli ma la sua presenza è saltata. Mara Venier è stata costretta a rivedere i piani dopo aver visto l’intervista rilasciata a Verissimo dall’ex moglie di Pippo Baudo. Un’intervista in cui la cantante non aveva risparmiato ancora una volta delle dure accuse contro la segretaria di Baudo, Dina Minna. Secondo le dichiarazioni dell’ex moglie, la segretaria avrebbe ostacolato qualsiasi tentativo di avvicinarsi al popolare conduttore, negandole persino la possibilità di parlarci telefonicamente. Inoltre, la Ricciarelli avrebbe manifestato il proprio malcontento riguardo alla scelta di Baudo di destinare a Minna una quota ereditaria equivalente a quella spettante ai figli.

Domenica In, perché è saltata l’ospitata di Katia Ricciarelli

Mara Venier in un’intervista all’Ansa ha preso le distanze da Katia Ricciarelli. La conduttrice ha spiegato di essere rimasta male per le dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie di Baudo in tv a Verissimo: "Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo". La Venier ha poi sottolineato quanto la Minna fosse stata una figura di riferimento importante per Baudo negli anni: "Ho un grande affetto per Dina che è stata accanto a Pippo per 36 anni, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei". Contrariamente poi a quanto raccontato dalla Ricciarelli a Verissimo, la Venier ha ribadito che Pippo Baudo non è stato isolato ma che anzi aveva rapporti con le persone che diceva lui: "Non sono neanche d’accordo sul fatto che lo avesse isolato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava, o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli".

Per il momento nessun commento da parte di Katia Ricciarelli. Proprio la Venier aveva accompagnato la cantante lirica alla camera ardente di Baudo ad agosto sorreggendola in un momento di difficoltà. Ed era stata proprio la stessa Venier a favorire l’incontro tra la Ricciarelli e la figlia di Baudo.

Domenica In, gli ospiti della prima puntata

La prima puntata della nuova stagione si aprirà con un sentito omaggio a Pippo Baudo, una figura importante della televisione italiana. "Mi è sembrato doveroso ricordarlo, sia per il profondo legame personale che ci univa, sia per rispetto del pubblico che gli è sempre stato affezionato", ha dichiarato la conduttrice.

In studio saranno presenti ospiti speciali che hanno condiviso con lui momenti importanti: Al Bano, l’avvocato Giorgio Assumma, Ninni Pingitore, che ha ospitato l’ultima apparizione pubblica di Baudo, e Massimo Giletti, con cui la conduttrice aveva condiviso una storica edizione di Domenica In. Sarà un’occasione per ripercorrere la straordinaria carriera del presentatore, attraverso aneddoti, immagini d’archivio e testimonianze dirette. Un tributo sentito, per celebrare un uomo che ha scritto pagine indimenticabili della storia televisiva italiana.

