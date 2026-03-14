C'è posta per te, non va in onda stasera 14 marzo. Cambio programmazione per Maria De Filippi Sabato 14 marzo 2026 - C’è posta per te chiude: stasera Canale 5 va in onda il concerto di Sal Da Vinci, mentre Maria De Filippi tornerà la prossima settimana con Amici 25

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l sabato sera di Canale 5 cambia improvvisamente volto. Il 14 marzo, infatti, C’è posta per te non va in onda: il people show guidato da Maria De Filippi ha già concluso la sua stagione e lascia spazio a una programmazione diversa per il prime time.

La puntata finale è stata trasmessa sabato 7 marzo, chiudendo di fatto il ciclo di episodi della stagione 2026 con un leggero anticipo rispetto a quanto alcuni spettatori si aspettavano. Il programma, che da oltre vent’anni racconta storie di riconciliazioni familiari, incontri emozionanti e sorprese con ospiti celebri, rimane comunque uno dei titoli più forti del palinsesto di Mediaset, seppur in leggero calo di share rispetto al passato. La stagione che ha chiuso i battenti la scorsa settimana, infatti, ha raccolto una media d’ascolto del 26,4%, mentre l’annata 2025 era volata sopra il 30%.

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Al posto di "C’è posta per te" torna lo show di Sal Da Vinci

Per la serata di sabato 14 marzo Canale 5 propone uno speciale musicale dedicato al concerto di Sal Da Vinci. Non si tratta però di una produzione inedita: la rete ha deciso di riproporre la replica di uno show televisivo già trasmesso lo scorso dicembre.

La scelta arriva in un momento particolarmente favorevole per il cantante napoletano. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione e Mediaset ha deciso di sfruttare l’onda del successo riproponendo lo spettacolo in prima serata.

La serata televisiva di Sal Da Vinci sarà quindi doppia: oltre allo speciale su Canale 5, l’artista sarà protagonista anche su Rai 1. Il cantante parteciperà infatti in diretta a Sanremo Top, il programma che ripercorre i momenti più significativi dell’ultima edizione del festival.

Quando torna Maria De Filippi nel sabato sera di Canale 5

L’assenza di Maria De Filippi dal sabato sera sarà comunque molto breve. La settimana successiva, il 21 marzo, la conduttrice tornerà nel prime time con il serale di Amici, pronto a prendere stabilmente il posto lasciato libero da C’è posta per te.

Il talent show inaugurerà così una nuova fase della stagione televisiva e riaccenderà la sfida con Rai 1, che nello stesso periodo al sabato sera punterà su Canzonissima di Milly Carlucci, che porterà in scena mostri sacri della musica italiana come Riccardo Cocciante

Per il people show delle buste non si tratta quindi di un addio: come accade ormai da anni, il programma dovrebbe tornare nella prossima stagione televisiva, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del sabato sera italiano.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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